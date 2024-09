Vào khoảng 20h30 ngày 17/9, một sự việc chấn động đã xảy ra tại tỉnh Samut Prakan (Thái Lan). Nạn nhân là bà Arom Arunroj (64 tuổi), đang rửa bát tại nhà riêng thì bất ngờ bị một con trăn dài 4 mét, nặng hơn 20kg tấn công. Con trăn ngay lập tức quấn chặt lấy người bà Arom. Dù bị trăn siết chặt và cắn nhiều nhát vào chân, nhưng bà Arom vẫn cố gắng chống cự và kêu cứu.



Suốt 2 tiếng đồng hồ, bà Arom phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng do bị trăn siết chặt. Âm thanh yếu ớt của bà may mắn được một người hàng xóm đi ngang qua nghe thấy. Ngay lập tức, người này đã gọi điện báo cảnh sát và lực lượng cứu hộ.

Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương cùng tổ chức cứu hộ She Poh Tek Tung đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi bàng hoàng. Bà Arom đang ngồi trên sàn nhà, bị con trăn quấn chặt lấy phần eo.

Cảnh sát Anusorn Wongmali Anusorn, người trực tiếp tham gia giải cứu cho biết: "Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ trong nhà nên đã phá cửa xông vào. Nạn nhân đã bị trăn siết chặt trong một khoảng thời gian khá lâu, làn da của bà ấy trắng bệch. Đó là một con trăn khổng lồ. Tôi nhìn thấy một vết cắn trên chân bà ấy và chắc chắn còn có nhiều vết thương khác nữa".

Lực lượng cứu hộ phải mất 30 phút mới có thể gỡ con trăn ra khỏi người bà Arom. Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở chân và nhiều vết thương khác trên cơ thể. Rất may là bà Arom đã qua cơn nguy kịch.

Mặc dù trăn không có nọc độc nhưng vết cắn của chúng có thể gây nhiễm trùng. Theo số liệu của Cơ quan An ninh Y tế Quốc gia Thái Lan (NHSO), trong năm 2023, nước này ghi nhận 12.000 trường hợp phải nhập viện do bị động vật, rắn độc cắn, trong đó có 26 trường hợp tử vong do rắn cắn.

Theo ETToday