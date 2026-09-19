1 đồng cũng phải tiết kiệm, thu nhập cao hay thấp không quan trọng bằng nỗ lực tích lũy đều đặn hàng tháng. Đó là quan điểm của Hayley Upton (37 tuổi) - Người phụ nữ hiện đang sống tại Leeds (Anh) cùng chồng và hai con. Bắt đầu tích lũy từ năm 18 tuổi, đến nay sau 19 năm, Hayley đã có 120.000 bảng Anh (khoảng 4,18 tỷ đồng).

Đáng nói, mức lương của cô không quá cao, chỉ khoảng 30.000 bảng Anh/năm (khoảng 1,04 tỷ đồng), tương đương 2.500 bảng Anh/tháng (khoảng 86,6 triệu đồng).

Bắt đầu tiết kiệm từ vài đồng tiền tiêu vặt

Hayley cho biết từ nhỏ cô đã hình thành thói quen giữ tiền. Khi còn bé, mỗi lần được bố mẹ cho tiền tiêu vặt, cô thường để dành thay vì tiêu hết. Năm 11 tuổi, cô đã có tài khoản tiết kiệm riêng. Đến năm 15 tuổi, Hayley làm thêm vào cuối tuần tại một quán ăn để kiếm tiền. Khi học ngành sân khấu và truyền thông tại Đại học Huddersfield, cô vẫn cố gắng tự chủ tài chính.

Hayley Upton hiện tại

Ngay cả khi chuyển ra ngoài sống từ năm thứ hai đại học, Hayley cũng không muốn sử dụng hạn mức thấu chi hay thẻ tín dụng. Bạn bè đôi khi trêu cô quá tiết kiệm, nhưng điều đó không khiến cô thay đổi. Sau khi tốt nghiệp, Hayley trở về nhà, làm việc tại một trung tâm chăm sóc khách hàng và bắt đầu tích lũy tiền với mục tiêu mua nhà cùng bạn trai Darren, người cô bắt đầu hẹn hò từ năm 19 tuổi.

Darren cũng có cách quản lý tiền tương tự. Cả hai gần như không có thói quen ăn uống, tụ tập vui chơi, và đều sống cùng bố mẹ trong thời gian đầu đi làm để cắt giảm chi phí cố định. Đến năm 25 tuổi, mỗi người đã tiết kiệm được 13.000 bảng Anh (khoảng 452 triệu đồng).

Mua đồ cũ, săn khuyến mãi và có tới 13 tài khoản tiết kiệm

Sau khi kết hôn vào năm 2017, thói quen tiết kiệm của Hayley tiếp tục được duy trì.

Khi tổ chức đám cưới, hai vợ chồng chi 12.000 bảng Anh (khoảng 418 triệu đồng) từ tiền tiết kiệm và cố gắng cắt giảm những khoản không cần thiết. Hayley cho biết cô không muốn một ngày vui khiến kế hoạch tài chính của gia đình bị đảo lộn.

Trong cuộc sống hàng ngày, cô thường mua quần áo đã qua sử dụng rồi bán lại khi không còn cần. Cô cũng thường xuyên ghé các cửa hàng cho đồ miễn phí để đỡ tốn tiền mua. Theo cô, nếu có thể tiết kiệm dù chỉ 1 bảng Anh (khoảng 34.800 đồng), cô vẫn sẽ cố gắng làm điều đó.

Quan điểm tiết kiệm này còn được vợ chồng Hayley áp dụng với cả những món đồ giá trị lớn như ô tô. Khi mua xe, vợ chồng cô ưu tiên trả thẳng bằng tiền có sẵn thay vì mua theo hình thức trả góp. Cả 2 cũng không đặt mục tiêu phải sở hữu một chiếc xe mới hay xe sang, chỉ đơn giản là 1 phương tiện di chuyển đủ tốt và ổn định. Đây là một trong những cách gia đình cô hạn chế những khoản chi cố định kéo dài và tránh phải dành thêm tiền cho các khoản thanh toán hàng tháng.

Hiện tại, Hayley có 13 tài khoản tiết kiệm, tổng cộng 120.000 bảng Anh (khoảng 4,18 tỷ đồng). Trung bình cứ 3 tháng 1 lần, Hayley lại kiểm tra tổng thể 13 sổ tiết kiệm, vừa để nắm được số tiền mình đang có, vừa để có thêm động lực tích lũy.

Quan trọng hơn, Hayley cho rằng việc cô và chồng luôn cố gắng chắt chiu dành dụm cũng là 1 cách tốt để dạy con về tiền bạc. Vợ chồng Hayley có 2 con: Faye 11 tuổi và Leo 7 tuổi.

Các con được giải thích rằng những thứ muốn mua đều cần có tiền, còn tiền thì phải kiếm được. Hayley sử dụng những khoản tiền rất nhỏ để giúp con hình dung sức mạnh của việc tích lũy.

Chẳng hạn, nếu một đứa trẻ được trả 50 xu (khoảng 17.400 đồng) mỗi tuần để rửa bát, sau một năm số tiền sẽ lên tới 26 bảng Anh (khoảng 905.000 đồng). Với người trưởng thành, chỉ cần dành riêng 10 bảng Anh (khoảng 348.000 đồng) mỗi tuần cũng có thể tạo ra 520 bảng Anh (khoảng 18,1 triệu đồng) sau một năm.

Theo Hayley, những khoản tiền nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể nếu được duy trì đủ lâu.

Hiện gia đình sống trong căn nhà 4 phòng ngủ trị giá khoảng 415.000 bảng Anh (khoảng 14,44 tỷ đồng). Hayley cho rằng việc duy trì thói quen tiết kiệm trong nhiều năm đã giúp gia đình có nền tảng tài chính vững vàng hơn.

(Nguồn: The Sun)