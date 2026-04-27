Người phụ nữ chuyển khoản 100 triệu đồng mua SH Mode nhưng chủ cửa hàng không nhận được: Công an khẩn trương vào cuộc làm rõ

Năm 2025, đối tượng Võ Thị Bé Nhung (43 tuổi, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Đồng Tháp) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo tại một cửa hàng kinh doanh mua bán, cho thuê xe máy trên địa bàn. Cửa hàng này nằm trên đường Quang Trung, phường Cẩm Thành, do ông Huỳnh Văn Tuấn (27 tuổi, trú xã Vạn Tường) làm chủ.

Cụ thể, Nhung dựng lên câu chuyện người thân có nhu cầu mua xe máy. Sau khi thống nhất giá cả, đối tượng lên mạng xã hội, sử dụng các công cụ chỉnh sửa để tạo hình ảnh giả mạo thông tin chuyển khoản ngân hàng và cả ảnh biến động số dư tài khoản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi dẫn giải đối tượng Võ Thị Bé Nhung

Tiếp đó, Nhung gửi các hình ảnh chuyển khoản giả này qua ứng dụng Zalo cho ông Tuấn với mục đích chứng minh đã đặt cọc tiền mua xe. Với thủ đoạn trên, Võ Thị Bé Nhung đã thực hiện trót lọt việc mua bán 3 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH Mode, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi địa phương và bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng sinh sống.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng về Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo Quảng Ngãi