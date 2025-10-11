Mới đây, một vụ bắt ghen giữa ban ngày đang trở thành tâm điểm bàn tán khắp mạng xã hội. Clip lan truyền ghi lại cảnh một người phụ nữ bế con nhỏ, chặn đầu ô tô của chồng ngay giữa phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Chính thất đánh ghen, quyết lôi tiểu tam ra ngoài nhưng không được.

Chồng còn dọa vợ để bảo vệ nhân tình trẻ, gây phẫn nộ.

Theo hình ảnh trong video, người phụ nữ đang chở con trai đi chợ bằng xe đạp điện thì bất ngờ phát hiện chiếc SUV quen thuộc của chồng chạy phía trước.

Khi xe dừng đèn đỏ, cô nhận ra người đàn ông trên ghế lái chính là chồng mình, còn ghế phụ là một cô gái trẻ ăn mặc sang trọng, cười nói thân mật. Linh cảm chẳng lành khiến người vợ quyết định bám theo. Khi chiếc xe dừng lại trước một quán mì, người vợ quyết định tăng ga, chặn thẳng đầu xe để đánh ghen.

Tiểu tam chỉ biết cúi gằm mặt, nhất quyết không ra khỏi xe.

Bên trong xe, cô gái trẻ cúi gằm mặt, tóc che kín nửa khuôn, co rúm lại trong góc ghế. Người chồng không những không giải thích mà còn khóa chặt cửa, lớn tiếng quát tháo và đe dọa vợ.

Cảnh tượng ngay lập tức thu hút hàng trăm ánh nhìn. Nhiều người dân hiếu kỳ túa ra vây quanh, rút điện thoại quay lại. Khi nghe người vợ nói rằng trong xe là "tiểu tam", đám đông lập tức bức xúc, hô hoán, tạo sức ép khiến người đàn ông và cô gái buộc phải mở cửa bước xuống.

Người chồng thì tiếp tục nổi nóng, dọa nạt vợ và ra sức bênh vực nhân tình, khiến không khí càng thêm hỗn loạn.

Do sự việc diễn ra ngay giữa phố, giao thông khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng. Cảnh sát sau đó đã có mặt, mời cả ba người về trụ sở làm rõ vụ việc.

Trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến cư dân mạng bàn tán dữ dội về câu chuyện hôn nhân và sự phản bội giữa đời thường.

Một góc khác cho thấy tiểu tam vẫn trơ trẽn, thách thức cả chính thất vì có đại gia bảo vệ.

Đám đông vây kín cảnh đánh ghen, cảnh sát có mặt ngay sau đó.

Sau khi clip lan truyền, mạng xã hội lập tức nổ ra hàng loạt lời đồn đoán. Có người cho rằng người đàn ông trong video là ông chủ khách sạn, bởi nghe chính thất nhiều lần nhắc đến “T.M” - tên một khách sạn lớn tại Nam Ninh. Một số khác lại đồn anh là chủ chung cư cho thuê, kinh doanh vàng bạc hay thậm chí “đại gia đất” trong vùng.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc sau đó đã vào cuộc xác minh và đăng tải thông tin chính thức. Theo trang Sohu, người đàn ông trong clip thực chất là một doanh nhân trong lĩnh vực cửa kính, sở hữu chuỗi cửa hàng và đại lý hợp tác với nhiều công ty vật liệu xây dựng lớn.

Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả là câu chuyện phía sau, khi chính người vợ từng được xem là “cánh tay phải” giúp anh gây dựng sự nghiệp từ con số 0. Từ khi cả hai còn là đôi thanh niên mới ngoài mười mấy tuổi, họ cùng nhau thuê một cửa hàng nhỏ, tự mình lắp đặt từng khung kính, khuân vác từng tấm vật liệu nặng. Có những ngày không thuê nổi thợ, người vợ phải gọi cả em trai tới phụ, không lấy tiền.

Thời gian trôi qua, việc kinh doanh khấm khá, họ mở thêm nhiều chi nhánh, dần mua được nhà lầu, xe hơi.

Người vợ hiện tại ở nhà nội trợ, chăm con là chủ yếu. Cả hai có hai người con, đứa lớn học đại học, đứa nhỏ năm nay mới học cấp 1. Vài năm trước, chồng vẫn rất yêu thương, quan tâm vợ nhưng khoảng 1-2 năm trở lại đây thì dần thay đổi tính nết, thường xuyên về nhà trễ. Từ những cuộc gặp lén lút, mối quan hệ ngoài luồng hình thành. Hóa ra, người vợ từng phát hiện tin nhắn khả nghi nhưng bỏ qua, nhưng rồi điều cô sợ nhất cuối cùng lại thành sự thật.

Cô gái mà vị đại gia này quen làm nhân viên ở một tiệm massage chân, sinh năm 2002. Cô gái trẻ được vị đại gia này mua cho một căn chung cư hạng sang, sắm vàng, đồ hiệu khắp người.

“Phụ nữ cùng mình đi qua nghèo khó mà lại bị phản bội, đau còn hơn dao cắt,” một bình luận có hàng chục nghìn lượt thích viết.

Cư dân mạng đã “đào” ra tài khoản mạng xã hội của người chồng, để lại nghìn bình luận tràn vào chất vấn, chỉ trích anh ta phản bội người vợ từng gắn bó thời cơ hàn. Nhiều người thậm chí đã kêu gọi tẩy chay chuỗi cửa hàng cửa kính của vợ chồng này, nếu chuyển nhượng cho vợ thì mới tiếp tục ủng hộ. Một số công ty từng hợp tác với vị đại gia này cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ.

Nguồn: Sohu, Douyin.