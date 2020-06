Người phụ nữ bị cướp giết trong thang máy khu dân cư, người chồng ám ảnh với cảnh tượng cuối của vợ và hung thủ

Trang The Paper đưa tin ngày 19/6, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thang máy khu dân cư đã khiến dư luận xôn xao. Một người phụ nữ 31 tuổi đã bị cướp của và siết cổ đến chết khi vào cùng thang máy với tên cướp.

Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân họ Trương, năm nay 31 tuổi, đang sống cùng chồng và 3 con nhỏ tại Tuyền châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Hai vợ chồng mở một gian hàng thức ăn gần nơi sống và đóng cửa vào lúc 2 - 3h sáng mỗi ngày.

Nạn nhân họ Trương.

Theo camera quan sát ghi lại, khoảng 3h sáng ngày 27/5, sau khi nạn nhân bước vào thang máy đã bị gã đàn ông khoảng 27 tuổi giữ lại. Hắn kiểm soát từng cử động của nạn nhân, cô hoảng sợ và ngồi bệt xuống mặt sàn thang máy.

Đến tầng 5, hung thủ kéo nạn nhân ra khỏi thang máy. Hắn kéo cô Trương đến khu vực thang bộ tầng 5 - 6 và ra tay ở đây. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện dấu vết xô xát và mặt dây chuyền của nạn nhân tại tầng 6.

Khoảng 4h20 sáng, kẻ giết người đã dùng tấm vải to bọc xác nạn nhân rồi mang ra khỏi khu dân cư và đưa đến một ngọn đồi cách hiện trường 5 - 6km. Khoảng 7h sáng. khi đang cố gắng đào hố để giấu thi thể, cảnh sát đã ập đến bắt giữ hắn.

Theo điều tra sơ bộ, người phụ nữ bị siết cổ và chết do nghẹt thở. Lúc đó, nạn nhân có mang theo một túi xách nhỏ, điện thoại di động, nhẫn, dây chuyền, đồng hồ và khoảng 2.000 NDT (khoảng 16,3 triệu VND) tiền mặt.

Túi xách đã bị hung thủ vứt đi và không thể tìm thấy được. Nhưng điện thoại và đồng hồ của nạn nhân vẫn được hung thủ giữ lại. Chính vì thế, cảnh sát kết luận đây là một vụ án cướp của giết người.

Chồng cô Trương chia sẻ với truyền thông, hung thủ là một nhân viên bảo vệ tại khu dân cư này, vừa được ra tù vài ngày trước sau khi phạm tội móc túi. Hắn họ Đặng, là người Quý Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cảnh sát xác nhận.

Chồng nạn nhân chưa bao giờ quên được hình ảnh hung thủ ôm chặt vợ mình trong thang máy do camera giám sát ghi lại. Ông hi vọng hung thủ sẽ bị xử lý nghiêm khắc, đồng thời đề nghị ban quản lý khu dân cư phải chịu 1 phần trách nhiệm cho sự việc này. Bởi nếu camera giám sát có người theo dõi 24/7, nếu có người can thiệp kịp thời, bi kịch sẽ có thể tránh được.



Nguồn: The Paper