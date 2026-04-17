Sáng 17/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc thương tâm khi bé gái hơn 2 tuổi tử vong trong xe ô tô.

Theo lãnh đạo xã, khoảng 7h sáng 16/4, anh Đ. (trú xã Đông Lộc) lái ô tô chở con gái hơn 2 tuổi đi học. Tuy nhiên, sau đó anh Đ. quên đưa con đến trường mà điều khiển xe đến cơ quan làm việc. Sau khi đỗ xe tại cơ quan, anh Đ. vào làm việc như bình thường.

Đến khoảng 14h cùng ngày, đồng nghiệp của anh Đ. ra vị trí đỗ xe ô tô thì phát hiện một bé gái đang nằm trong xe nên hỏi: "Sao để con gái ngủ trong ô tô?". Lúc này, anh Đ. mới hoảng hốt chạy ra kiểm tra và phát hiện con gái đã tím tái.

Anh Đ. cùng người dân nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Liên quan đến sự việc, VNExpress cũng thông tin thêm, bé gái là con út trong gia đình. Bình thường, bé được mẹ đưa đón tới trường, còn chị gái do bố chở. Cơ quan chức năng xác định từ thời điểm bé bị bỏ quên trên xe đến khi được phát hiện tử vong là hơn 5 tiếng.

Một tuần qua Nghệ An trải qua nắng nóng gay gắt, ngày 16/4 nhiệt độ ngoài trời lên 37 độ C, có nơi trên 38 độ. Theo tính toán của chuyên gia, nếu ôtô đóng kín cửa, để giữa trời nắng và không bật điều hòa thì mức nhiệt trong xe có thể cao hơn nhiệt độ khí tượng 10 độ C.

Trẻ tử vong do bị bỏ quên trên xe từng xảy ra ở một số địa phương. Trước đó năm 2024, bé trai 5 tuổi ở xã Vũ Thư (Thái Bình cũ) tử vong sau khi bị bỏ quên 11 tiếng trên ôtô đưa đón. Tài xế và nhân viên đưa đón bị phạt tù về tội Vô ý làm chết người, hai giáo viên bị án treo do thiếu trách nhiệm.

Năm 2019, bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị bỏ quên trên ôtô đưa đón dẫn đến tử vong. Lái xe, giám sát học sinh và cô giáo chủ nhiệm bị truy tố, phạt tù vì các tội Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.