Chiều 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1983, trú tại tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 22/6, tại đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thúy xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.Q. (SN 1963, trú tại xã Kim Anh, TP Hà Nội) liên quan đến vị trí bán hàng. Trong lúc xảy ra xô xát, Thúy đã sử dụng vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt thẳng vào vùng mặt bà Q., khiến nạn nhân bị thương và phải điều trị tại cơ sở y tế.

Người phụ nữ bán rau có dấu hiệu sưng mắt, máu chảy ra ở vùng mặt sau khi bị xịt vòi nước người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Xuân Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của các bên liên quan; đồng thời báo cáo, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội "Cố ý gây thương tích". Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống cần giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; tuyệt đối không sử dụng hung khí, công cụ hoặc các thiết bị có khả năng gây nguy hiểm để giải quyết xung đột. Mọi hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.