Chiều ngày 22/6, Công an phường Xuân Hòa (Phú Thọ) đang làm rõ vụ người phụ nữ bán rau bị người của quán hải sản xịt nước áp lực cao vào mặt gây thương tích. Nguyên nhân được xác định do tranh chấp chỗ ngồi bán hàng giữa bà Nguyễn Thị Q. (SN 1963, bán rau) với mẹ con chị Nguyễn Thị Th.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, một đoạn camera an ninh bên trong cửa hàng hải sản ghi lại toàn cảnh vụ việc cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Camera ghi lại toàn cảnh vụ người bán rau bị xịt nước áp lực cao vào mặt: Nhân chứng kể lại phút gây phẫn nộ

Theo dõi đoạn clip trước khi xảy ra va chạm, phía người của cửa hàng hải sản và người phụ nữ bán rau đã mâu thuẫn chỗ ngồi bán hàng. Sau khi người phụ nữ ở cửa hàng hải sản cầm vòi cao áp ra xịt nước khắp mặt đường, thì người phụ nữ bán rau đã đứng dậy đi ra tranh cãi, lời qua tiếng lại.

Sau đó, người làm việc tại cửa hàng hải sản dùng vòi xịt nước áp lực cao xịt thẳng vào mặt người phụ nữ bán rau, khiến nạn nhân bị thương.

Chia sẻ với báo Dân trí, chị D. (trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) - một trong những người có mặt tại hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra cho biết, vụ việc diễn ra tại khu vực chợ Xuân Hòa.

Theo lời chị D., người phụ nữ bị xịt nước là một tiểu thương thường mang rau từ nơi khác đến bán tại khu vực chợ. Sáng 22/6, bà chọn vị trí ngồi ở phía đối diện cửa hàng hải sản. Khu vực này từ trước đến nay vẫn có người họp chợ, bán rau bình thường vào buổi sáng.

Theo nhân chứng, giữa người bán rau và chủ cửa hàng hải sản xảy ra mâu thuẫn vì chủ cửa hàng không muốn người phụ nữ ngồi bán hàng tại khu vực này.

Chủ cửa hàng sau đó lấy chiếc máy xịt nước dùng để rửa hải sản rồi xịt thẳng vào mặt người phụ nữ bán rau. Đang ở trong nhà cách đó mấy chục mét, chị D. nhìn thấy hành động khó chấp nhận nên vội vàng chạy ra với ý định can ngăn.

Theo chị D.,người bán rau ngồi cách cửa hàng hải sản một đoạn đường chứ không phải trước cửa hàng hải sản hay bên cạnh nơi gia đình này buôn bán.

"Người ta ngồi ở phía đối diện chứ không phải ngồi trước cửa hàng. Khoảng cách chắc cũng 4-5m. Theo tôi thì việc bán rau ở đó không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của cửa hàng hải sản cả", chị nói. Thấy người phụ nữ bị xịt nước áp lực cao vào mặt, những người xung quanh đã nhanh chóng chạy tới can ngăn, đồng thời trình báo công an.