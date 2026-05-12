Có những người bệnh bước vào bệnh viện không phải với tư cách bệnh nhân. ThS.Bác sĩ nội trú Trần Văn Giang ( Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông) kể, mới đây, anh tiếp nhận 1 trường hợp vào chăm chồng bị bệnh, vô tình phát hiện mình cũng bị ung thư…

Đó là một bà cụ 76 tuổi. Bà vào viện để chăm chồng. Chồng bà mắc ung thư gan HCC giai đoạn cuối, điều trị đã lâu, sức khỏe ngày một yếu đi. Những ngày ở viện, bà gần như ở cạnh ông cả ngày. Lo từng bữa ăn, giấc ngủ, từng viên thuốc. Người nhà kể, bà ít khi nhắc đến mình, càng không than mệt.

“Rồi gần đây, bà bắt đầu thấy tức nhẹ vùng mạn sườn phải. Bà nghĩ chắc do tuổi già, do nhiều đêm thức chăm chồng. Nhưng vài ngày sau, da và mắt bắt đầu vàng hơn. Khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện một khối u đường mật gây tắc mật”, BS Giang chia sẻ.

Người phụ nữ tận tuỵ đang chăm một người bệnh ung thư giai đoạn cuối, hóa ra chính mình cũng mang trong người một căn bệnh hiểm nghèo.

Hình ảnh ung thư trong cơ thể nữ bệnh nhân 76 tuổi. (Ảnh: BSCC)

“Điều khiến chúng tôi nhớ mãi không phải là bệnh, mà là thái độ của bà khi nghe kết quả”, BS Giang nhớ lại.

Đó là khoảnh khắc nghe tin mình bị ung thư, bà im lặng một lúc rồi cười rất nhẹ: “Tôi già rồi… chết cũng được”.

Không hoảng loạn.

Không trách móc.

Cũng không hỏi mình còn sống được bao lâu.

Sau đó, bệnh nhân được sinh thiết tổn thương đề chẩn đoán xác định và đặt stent đường mật để giải quyết tình trạng tắc mật.

Với bác sĩ can thiệp, đây không phải một kỹ thuật quá phức tạp, nhưng có những ca bệnh khiến người ta nhớ mãi không phải vì chuyên môn, mà vì câu chuyện phía sau nó.

“Ở bệnh viện, chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân, có người sợ hãi, có người suy sụp, có người mất ngủ chỉ sau một lần nghe đến hai chữ “ung thư”. Nhưng cũng có những người bình thản đến lạ”, BS Giang chia sẻ.

Sự bình thản ấy không phải vì họ không lo sợ, mà vì họ đã đi qua quá nhiều điều trong đời, để hiểu rằng có những chuyện con người không thể chọn tránh né, chỉ có thể chọn cách đối diện.

Và đôi khi, điều khiến người ta nể phục nhất không phải là chống lại bệnh tật đến đâu, mà là vẫn giữ được sự bình thản giữa những ngày khó khăn nhất của cuộc đời.