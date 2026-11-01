Sau nhiều thập kỷ làm việc, chăm sóc gia đình và lo toan cho con cái, nghỉ hưu là khoảng thời gian nhiều người mong đợi. Thế nhưng, khi không còn thu nhập từ công việc, không ít người lại bắt đầu đối diện với một nỗi lo khác: Làm thế nào để sống thoải mái khi số tiền nhận được mỗi tháng có hạn?

Một người phụ nữ 60 tuổi đã chia sẻ về cuộc sống nghỉ hưu của mình trên nền tảng Toutiao. Điều đáng chú ý là bà không tìm kiếm niềm vui bằng những chuyến du lịch đắt đỏ, những món đồ xa xỉ hay các cuộc gặp gỡ liên tục. Thay vào đó, bà xây dựng một không gian sống đơn giản, dành thời gian cho sở thích cá nhân và học cách tận hưởng những điều bình thường nhất.

Đằng sau lựa chọn tưởng chừng chỉ liên quan đến lối sống ấy là những bài học tài chính đáng suy ngẫm. Bởi khi bước vào tuổi nghỉ hưu, biết mình cần bao nhiêu tiền và điều gì thực sự đáng chi tiêu đôi khi còn quan trọng hơn việc cố gắng duy trì mức sống như thời còn đi làm.

1. Không mua thêm nhà cửa, đồ đạc: Tiết kiệm bắt đầu từ việc biết thế nào là đủ

Khi bước sang tuổi 60, người phụ nữ này quyết định sắp xếp lại không gian sống. Bà loại bỏ những vật dụng không cần thiết, giữ lại đồ đạc có giá trị sử dụng và tạo ra những góc nhỏ phục vụ sở thích cá nhân.

Phòng khách chỉ cần một chiếc sofa thoải mái, vài chậu cây xanh và một bình hoa tự cắm. Một góc đọc sách, một chiếc bàn nhỏ để may vá cũng đủ mang lại cảm giác dễ chịu.

Thay vì mua thêm đồ trang trí để ngôi nhà trông đẹp hơn, bà lựa chọn sử dụng những gì mình đang có.

Nếu nhìn từ góc độ tài chính, đây là một quyết định có lợi cho ngân sách nghỉ hưu.

Ở tuổi trung niên, không ít gia đình thường xuyên thay mới nội thất, mua đồ gia dụng theo xu hướng hoặc sắm thêm những món đồ chỉ sử dụng vài lần. Mỗi khoản tiền có thể không lớn, nhưng khi cộng dồn trong nhiều năm, đó lại là con số đáng kể.

Chẳng hạn, một người có thói quen dành 1 triệu đồng mỗi tháng cho những món đồ gia dụng, vật dụng trang trí hoặc mua sắm không thực sự cần thiết sẽ chi khoảng 12 triệu đồng mỗi năm. Nếu giảm được một nửa, số tiền giữ lại sau 5 năm có thể lên tới 30 triệu đồng, chưa tính lãi từ tiết kiệm.

Đáng nói, việc giảm mua sắm còn giúp hạn chế chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế đồ đạc.

Bài học đầu tiên ở tuổi nghỉ hưu không phải là ngừng tiêu tiền, mà là ngừng mua những thứ không còn mang lại giá trị thực sự cho cuộc sống.

2. Dành tiền cho sở thích vừa túi tiền, không cần chạy theo những cuộc vui đắt đỏ

Trước khi nghỉ hưu, người phụ nữ 60 tuổi từng có rất ít thời gian cho bản thân. Công việc, gia đình và những trách nhiệm hằng ngày gần như chiếm trọn quỹ thời gian.

Giờ đây, bà có thể bắt đầu buổi sáng bằng việc chăm sóc những chậu cây ngoài ban công, tự trồng một ít rau xanh, đọc sách hoặc học thư pháp.

Bà cũng tham gia các hoạt động vận động phù hợp và tìm hiểu công thức nấu ăn mới qua những lớp học trực tuyến.

Điểm chung của những sở thích này là không đòi hỏi ngân sách lớn.

Một vài chậu cây có thể mang lại niềm vui trong nhiều tháng. Một cuốn sách có thể đọc lại nhiều lần. Các hoạt động cộng đồng miễn phí hoặc chi phí thấp vừa giúp duy trì giao tiếp xã hội, vừa tạo thêm động lực vận động.

Tất nhiên, không phải sở thích nào cũng miễn phí. Trồng cây vẫn cần mua đất, giống và dụng cụ; học một kỹ năng mới đôi khi phải đóng học phí. Tuy nhiên, nếu lựa chọn có kế hoạch, những khoản chi này hoàn toàn có thể nằm trong khả năng tài chính.

Ví dụ, người có thu nhập nghỉ hưu khoảng 7 triệu đồng/tháng có thể dành 300.000–500.000 đồng cho sở thích cá nhân, miễn là các khoản sinh hoạt thiết yếu và dự phòng sức khỏe đã được bảo đảm.

Điều quan trọng là không biến việc tận hưởng tuổi già thành một cuộc chạy đua tiêu dùng.

Không nhất thiết bạn bè đi du lịch nước ngoài thì mình cũng phải đi. Không cần đăng ký lớp học đắt tiền chỉ vì người khác tham gia. Và càng không nên sử dụng tiền tiết kiệm dành cho những tình huống khẩn cấp để chi trả cho các cuộc vui vượt khả năng.

Người phụ nữ 60 tuổi đã tìm thấy niềm vui trong những hoạt động đơn giản. Đó cũng là cách giúp bà duy trì chất lượng cuộc sống mà không tạo thêm áp lực cho ngân sách nghỉ hưu.

3. Bớt những cuộc gặp gỡ không cần thiết: Giữ lại cả thời gian lẫn tiền bạc

Một thay đổi khác của người phụ nữ này là không còn cố gắng tham gia mọi cuộc tụ họp hay duy trì những mối quan hệ xã giao chỉ vì phép lịch sự.

Thay vì những buổi gặp gỡ liên tục, bà ưu tiên thời gian cho người thân, bạn bè thực sự gần gũi và những sở thích của riêng mình.

Bà thích pha trà, nghe lại những bài hát cũ, xem ảnh gia đình hoặc dành một buổi tối yên tĩnh bên cửa sổ.

Điều này không có nghĩa là người nghỉ hưu nên sống khép kín. Giao tiếp xã hội vẫn rất quan trọng đối với đời sống tinh thần, đặc biệt khi tuổi tác tăng lên. Tuy nhiên, lựa chọn những mối quan hệ có ý nghĩa sẽ giúp mỗi người sử dụng thời gian và tiền bạc hợp lý hơn.

Thử làm một phép tính đơn giản: Nếu mỗi tuần có hai cuộc gặp gỡ, mỗi cuộc chi khoảng 150.000 đồng cho ăn uống, cà phê và di chuyển, tổng chi phí có thể lên tới 1,2 triệu đồng mỗi tháng.

Chỉ cần giảm xuống còn một cuộc mỗi tuần, số tiền tiết kiệm được có thể khoảng 600.000 đồng/tháng, tương đương 7,2 triệu đồng/năm.

Đây không phải lời khuyên cắt bỏ các mối quan hệ, mà là một cách nhìn lại những khoản chi tiêu mang tính thói quen.

Đôi khi, một buổi đi bộ cùng bạn cũ, một cuộc trò chuyện tại nhà hay một lần cùng nhau nấu ăn có thể mang lại niềm vui không kém những cuộc gặp gỡ tốn kém.

Tiết kiệm ở tuổi nghỉ hưu không nhất thiết là sống ít vui hơn. Đó có thể là lựa chọn những niềm vui phù hợp hơn với túi tiền của mình.

4. Có một khoản tiền riêng để tự quyết định cuộc sống

Điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện của người phụ nữ 60 tuổi không nằm ở căn nhà hay những sở thích giản dị. Đó là mong muốn có một khoảng không gian thực sự thuộc về bản thân, nơi bà được quyết định mình sẽ làm gì mỗi ngày.

Từ góc độ tài chính, sự tự do ấy sẽ bền vững hơn khi người nghỉ hưu có quyền chủ động với một khoản tiền riêng.

Sau nhiều năm dành phần lớn thu nhập để nuôi dạy con cái, trả nợ mua nhà hoặc chăm lo cho gia đình, không ít người bước vào tuổi già mà chưa xây dựng được ngân sách dành cho chính mình.

Có người sở hữu nhà cửa nhưng không có tiền mặt dự phòng. Có người nhận lương hưu đều đặn nhưng gần như sử dụng toàn bộ để hỗ trợ con cháu. Cũng có người tích lũy được một khoản tiền nhưng lại ngại chi tiêu cho nhu cầu cá nhân.

Trong khi đó, tuổi nghỉ hưu có những khoản chi khó tránh khỏi, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe và các tình huống phát sinh.

Vì vậy, thay vì chỉ đặt mục tiêu tiết kiệm tối đa, người nghỉ hưu nên phân chia nguồn tiền theo những mục đích rõ ràng.

Gợi ý phân bổ ngân sách nghỉ hưu 7 triệu đồng/tháng

Đây là bảng minh họa cho người đã có nhà ở, không phải trả tiền thuê nhà hoặc khoản vay lớn. Tỷ lệ thực tế cần điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe, mức sống và nguồn thu của từng gia đình.

Khoản chi Số tiền/tháng Ăn uống, sinh hoạt, điện nước 3.000.000đ Chăm sóc sức khỏe, thuốc men 1.000.000đ Giao lưu, sở thích cá nhân 500.000đ Đi lại, hiếu hỷ, phát sinh 800.000đ Tích lũy dự phòng 1.200.000đ Quỹ cá nhân linh hoạt 500.000đ Tổng cộng 7.000.000đ

Với cách phân chia này, người nghỉ hưu vẫn có 1 triệu đồng mỗi tháng dành cho sở thích và những nhu cầu cá nhân linh hoạt, đồng thời tích lũy được 14,4 triệu đồng mỗi năm vào quỹ dự phòng nếu không phải sử dụng đến.

Sau 5 năm, khoản tích lũy có thể đạt 72 triệu đồng, chưa tính lãi. Tuy nhiên, khoản dự phòng này không thay thế nhu cầu chuẩn bị trước một quỹ y tế và khẩn cấp đủ lớn, nhất là với người mắc bệnh mạn tính.

Nếu mức lương hưu thấp hơn, cần ưu tiên sinh hoạt thiết yếu và sức khỏe trước khi phân bổ cho giải trí. Ngược lại, người có thêm nguồn thu từ cho thuê tài sản hoặc tiền tiết kiệm có thể chủ động dành ngân sách lớn hơn cho việc tận hưởng cuộc sống.

Nghỉ hưu không cần quá giàu, nhưng nhất định phải có kế hoạch tài chính

Ở tuổi 60, người phụ nữ trong câu chuyện không cố gắng biến những năm tháng nghỉ hưu thành giai đoạn phải trải nghiệm thật nhiều điều mới lạ.

Bà lựa chọn một ngôi nhà gọn gàng, những thú vui vừa sức và một nhịp sống ít áp lực hơn. Sau những năm tháng bận rộn với công việc và gia đình, điều bà mong muốn là được sống theo cách mình yêu thích.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng lối sống giản dị chỉ thực sự mang lại sự an tâm khi những nhu cầu cơ bản đã được bảo đảm. Không thể coi việc cắt giảm chi tiêu là giải pháp duy nhất cho người có thu nhập hưu trí quá thấp hoặc đang chịu gánh nặng bệnh tật.

Với những người đang chuẩn bị bước vào tuổi nghỉ hưu, câu chuyện này gợi ra một hướng tiếp cận đáng tham khảo: thay vì chỉ cố gắng tích lũy thật nhiều tiền, hãy xác định trước mức sống mình mong muốn và số tiền cần thiết để duy trì mức sống ấy.

Một căn nhà đủ dùng, một khoản dự phòng cho sức khỏe, một nguồn thu ổn định và một ngân sách dành riêng cho bản thân có thể tạo nên nền tảng quan trọng cho tuổi già chủ động.

Bởi sau cùng, tự do tài chính ở tuổi nghỉ hưu không nhất thiết là có tiền để mua bất cứ thứ gì, mà là có đủ tiền để sống theo lựa chọn của mình, không phải lo lắng quá nhiều và không buộc con cái gánh thay những nhu cầu cơ bản.