55 tuổi không nhất thiết phải có tiền tỷ, quan trọng có 3 con số này là an tâm nghỉ hưu

55 tuổi có 500 triệu hay 1 tỷ đồng vẫn chưa chắc an tâm nghỉ hưu

Ở tuổi 55, phần lớn mọi người đã trải qua hơn 30 năm làm việc, tích lũy tài sản và chăm lo cho gia đình. Đây cũng là thời điểm không ít người bắt đầu nghĩ đến chuyện giảm bớt công việc, nghỉ hưu sớm hoặc chuẩn bị cho những năm tháng không còn thu nhập từ lao động.

Tuy nhiên, câu hỏi "Có bao nhiêu tiền mới đủ nghỉ hưu?" lại không dễ trả lời.

Một người có 500 triệu đồng tiết kiệm, nhà riêng và lương hưu ổn định có thể sống khá thoải mái. Ngược lại, người sở hữu 2 tỷ đồng nhưng vẫn phải thuê nhà, nuôi con hoặc trả nợ ngân hàng chưa chắc đã cảm thấy an toàn.

Sự khác biệt nằm ở chỗ số tiền tiết kiệm phải được đặt trong mối tương quan với nhu cầu chi tiêu, nguồn thu nhập và thời gian nghỉ hưu dự kiến.

Chẳng hạn, nếu nghỉ hưu ở tuổi 55 và dự tính cần tiền sinh hoạt đến tuổi 85, mỗi người phải chuẩn bị cho khoảng 30 năm không còn nguồn thu nhập lao động thường xuyên.

Đây là khoảng thời gian đủ dài để lạm phát, chi phí y tế và những khoản phát sinh ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch tài chính.

Vì vậy, thay vì chỉ đặt mục tiêu có 1 tỷ hay 2 tỷ đồng, người chuẩn bị nghỉ hưu nên tính toán ba con số quan trọng dưới đây.

Con số thứ nhất: Mỗi tháng cần bao nhiêu tiền để sống thoải mái?

Không phải ai cũng cần 15-20 triệu đồng mỗi tháng để nghỉ hưu. Với người đã có nhà, không còn nợ và con cái tự lập, mức chi tiêu 7-10 triệu đồng có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tương đối ổn định, tùy nơi sống và tình trạng sức khỏe.

Ngược lại, những người có nhu cầu du lịch thường xuyên, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn hoặc hỗ trợ tài chính cho con cháu sẽ cần ngân sách lớn hơn.

Giả sử một người 55 tuổi muốn duy trì mức chi 10 triệu đồng/tháng, tổng chi phí trong một năm là 120 triệu đồng.

Nếu người đó có lương hưu 7 triệu đồng/tháng, khoản thiếu hụt cần bù đắp từ tiền tiết kiệm chỉ còn 3 triệu đồng/tháng, tương đương 36 triệu đồng/năm.

Nhưng nếu không có lương hưu hoặc nguồn thu nhập ổn định nào khác, toàn bộ 120 triệu đồng mỗi năm sẽ phải lấy từ tài sản tích lũy.

Đây là lý do hai người có cùng 1 tỷ đồng tiết kiệm nhưng khả năng nghỉ hưu an toàn lại hoàn toàn khác nhau.

Con số thứ hai: Cần tích lũy bao nhiêu để đủ chi tiêu trong 30 năm?

Để dễ hình dung, có thể thực hiện phép tính đơn giản dựa trên số tiền thiếu hụt hằng tháng và thời gian nghỉ hưu dự kiến.

Khoản cần bù mỗi tháng Trong 20 năm Trong 30 năm 2 triệu đồng 480 triệu 720 triệu 3 triệu đồng 720 triệu 1,08 tỷ 5 triệu đồng 1,2 tỷ 1,8 tỷ 7 triệu đồng 1,68 tỷ 2,52 tỷ 10 triệu đồng 2,4 tỷ 3,6 tỷ

Bảng tính theo mức chi cố định, chưa bao gồm lạm phát, lợi nhuận đầu tư và các khoản phát sinh.

Nhìn vào bảng trên, có thể thấy nếu một người đã có lương hưu và chỉ cần thêm 3 triệu đồng mỗi tháng, khoản tích lũy khoảng 1,08 tỷ đồng về mặt số học có thể bù đắp mức thiếu hụt trong 30 năm.

Tuy nhiên, đây chưa phải số tiền bảo đảm nghỉ hưu an toàn, bởi sức mua của đồng tiền sẽ giảm theo thời gian. Người chuẩn bị nghỉ hưu cần tính thêm tác động của lạm phát và rà soát kế hoạch định kỳ.

Con số thứ ba: Có bao nhiêu tiền dự phòng cho những biến cố?

Ngoài khoản tiền duy trì sinh hoạt, người ở tuổi 55 nên có một quỹ dự phòng riêng.

Ở giai đoạn này, những khoản chi lớn thường đến từ chăm sóc sức khỏe, sửa chữa nhà cửa hoặc hỗ trợ người thân khi cần thiết.

Một nguyên tắc tham khảo là duy trì khoản tiền dễ tiếp cận tương đương 6-12 tháng chi phí thiết yếu. Với người chi tiêu 10 triệu đồng/tháng, quỹ dự phòng có thể ở mức 60-120 triệu đồng.

Khoản tiền này nên được tách khỏi nguồn tích lũy phục vụ cuộc sống dài hạn để tránh phải rút tiền đầu tư hoặc bán tài sản trong những thời điểm bất lợi.

Vậy 55 tuổi có bao nhiêu tiền là đủ?

Câu trả lời phụ thuộc vào việc đã có nhà hay chưa, có lương hưu hay không, còn nợ nần và người phụ thuộc hay không.

Một người có 700 triệu đồng tiết kiệm, nhà riêng, không nợ và lương hưu đủ trang trải sinh hoạt có thể an tâm hơn người sở hữu 2 tỷ đồng nhưng phải rút 15 triệu đồng mỗi tháng để chi tiêu.

Bởi vậy, trước khi quyết định nghỉ hưu ở tuổi 55, điều cần làm không phải là so sánh số dư tài khoản với người khác, mà là lập bảng thu nhập, chi phí và tài sản của chính mình.

Nghỉ hưu an tâm không đồng nghĩa với việc phải sở hữu thật nhiều tiền. Quan trọng hơn là có nguồn thu nhập đủ ổn định, khoản tích lũy phù hợp và khả năng ứng phó khi cuộc sống phát sinh những điều ngoài dự tính.