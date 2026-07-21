Bà Kelly Gunn (46 tuổi) sống ở Mỹ, cho biết từng phát hiện một khối u ở vú trái gần 10 năm trước. Năm 2016, sau khi thăm khám, các bác sĩ giải thích bà có mô vú dày và khối u hình hạt hạnh nhân nhiều khả năng liên quan đến nội tiết tố nên "có lẽ là lành tính".

Đến tháng 10/2020, kết quả chụp nhũ ảnh phát hiện thêm một khối u ở vú phải của bà nhưng sinh thiết khi đó cho thấy khối u không phải ung thư.

Bà Kelly duy trì chụp nhũ ảnh hằng năm và sau lần siêu âm vào tháng 4/2024, bà tiếp tục được thông báo rằng khối u lành tính.

Bà Kelly Gunn. Ảnh: The Sun

Vài tuần sau, bà Kelly bất ngờ nôn sau khi uống một cốc bia vào buổi tối. Trước đó, bà chưa từng gặp phản ứng như vậy khi sử dụng đồ uống có cồn. Lo lắng, bà quyết định siêu âm lần hai và chụp cộng hưởng từ (MRI) để tìm ra nguyên nhân.

Kết quả sinh thiết lần này xác nhận nữ bệnh nhân mắc ung thư vú giai đoạn 1 với 7 khối u ở vú phải, trong đó có những khối u đã âm thầm phát triển trong nhiều năm. Bà được phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên vú và tái tạo vú mới.

Điều an ủi là ung thư chưa lan đến các hạch bạch huyết. Do khối u phát triển dưới tác động của hai hormone sinh dục nữ là estrogen và progesterone, bà Kelly được điều trị bằng thuốc ức chế hoạt động của buồng trứng.

Bà Kelly cho biết tác dụng phụ của thuốc rất nặng nề khi hiệu quả giảm dần sau mỗi chu kỳ ba tháng. Cuối cùng, bà quyết định cắt bỏ cả hai buồng trứng và ống dẫn trứng vào tháng 9/2025.

Sau ca phẫu thuật, nữ bệnh nhân phải đối mặt với các cơn bốc hỏa, đau khớp dữ dội và tình trạng mệt mỏi kéo dài. Vì mắc dạng ung thư nhạy cảm với hormone, bà không thể sử dụng liệu pháp hormone thay thế (HRT) hay các phương pháp tương tự để giảm triệu chứng.

Hiện bà Kelly tới gặp bác sĩ chuyên khoa ung thư để tái khám ba tháng một lần. Dù bệnh chưa di căn đến hạch bạch huyết, bà vẫn luôn lo ngại có thể còn những tế bào ung thư "ngủ yên" trong cơ thể.

Sau quá trình điều trị, bà Kelly thường xuyên chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội để động viên những người gặp hoàn cảnh tương tự. Bà khuyến khích phụ nữ lắng nghe cơ thể, tiếp tục tìm kiếm ý kiến y tế nếu cảm thấy có điều bất thường và không từ bỏ việc khám bệnh khi các triệu chứng vẫn kéo dài.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, mỗi bệnh nhân mắc ung thư vú gặp những triệu chứng khác nhau. Các bác sĩ cho biết một số dấu hiệu cảnh báo ung thư vú nên chú ý là: có khối u mới mọc ở ngực hoặc dưới cánh tay; một bên ngực sưng hoặc một phần ngực bị sưng; kích ứng hoặc lõm da ở ngực; ngực bị đỏ, da bong tróc; ngực bị đau không rõ nguyên nhân...

Các triệu chứng này có thể là dấu hiệu của một bệnh lý khác không phải ung thư. Tuy nhiên, phụ nữ nên để ý đến tình trạng sức khỏe, quan sát những biểu hiện bất thường của cơ thể để kịp thời thăm khám, điều trị.

Tại Mỹ, sau ung thư da, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất được chẩn đoán ở phụ nữ. Tỉ lệ sống sau khi mắc ung thư vú đã tăng lên, số người tử vong vì ung thư vú đã giảm. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm vẫn sẽ tăng khả năng giúp người bệnh chữa khỏi ung thư vú.

(t/h theo Vietnamnet, Lao Động)