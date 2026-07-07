Tâm lý e ngại các thủ thuật sản phụ khoa nhạy cảm đang là rào cản lớn khiến nhiều chị em chậm trễ trong điều trị. Mới đây, bác sĩ phụ sản nổi tiếng Trịnh Thừa Kiệt (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ một ca bệnh tương tự trong chương trình sức khỏe trực tuyến "Doctor is so hot".

Người phụ nữ 32 tuổi chưa từng làm "chuyện ấy" và khối u bốc mùi thối rữa

Bệnh nhân là một người phụ nữ 32 tuổi, chưa từng quan hệ tình dục. Cô bước vào phòng khám trong tình trạng lo lắng tột độ, da mặt nhợt nhạt, cơ thể suy kiệt do bị tình trạng chảy máu vùng kín hành hạ liên tục suốt 3 năm qua.

Người phụ nữ 32 tuổi chịu đựng tình trạng chảy máu vùng kín suốt 3 năm trời (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, ngay khi cô nằm lên bàn khám, một mùi hôi thối nồng nặc như thịt rữa bốc lên khiến những người có mặt vô cùng choáng váng. Màu máu rỉ ra từ cơ thể cô cũng có sắc thái biến đổi dị thường, hoàn toàn không phải màu máu tươi của chu kỳ kinh nguyệt thông thường. Đó là dấu hiệu cảnh báo một phần mô thịt bên trong đang bị hoại tử nghiêm trọng.

Người mẹ đi cùng bất lực kể lại, suốt 3 năm qua con gái bị chảy máu vùng kín không đều nhưng kiên quyết từ chối khám trong vì quá xấu hổ. Cô chỉ chấp nhận đến các phòng khám có bác sĩ nữ. Do bệnh nhân phản ứng quá mạnh mẽ, các bác sĩ nữ ít kinh nghiệm lúc đó chỉ có thể chỉ định cho cô siêu âm qua thành bụng.

Trớ trêu thay, kết quả siêu âm bụng luôn báo tử cung bình thường. Vì thế, suốt 3 năm, cô liên tục nhận được chẩn đoán sai lệch là bị chảy máu bất thường do rối loạn nội tiết tố. Cô gái trẻ bám vào lý do này để trốn tránh việc điều trị chuyên sâu.

Chỉ đến khi thấy con gái ra máu hằng ngày, đến phòng khám gần nhà đo lượng huyết sắc tố tụt sâu xuống mức nguy hiểm là 7 g/dL (trong khi người bình thường là 12 g/dL), người mẹ mới khóc lóc van xin và đưa cô đến gặp bác sĩ Trịnh.

Nhìn thấy sự hoảng loạn của bệnh nhân, bác sĩ Trịnh đã kiên nhẫn thực hiện các biện pháp tâm lý. Ông cam kết tuyệt đối không dùng mỏ vịt hay các dụng cụ soi gây đau đớn, mà chỉ cần kiểm tra nhẹ nhàng bên ngoài âm hộ. Được sự hỗ trợ trấn an từ nữ y tá, người phụ nữ này mới dần thả lỏng cơ thể.

Cuối cùng, bác sĩ Trịnh chỉ cần dùng một ngón tay thực hiện thao tác khám tối giản. Khi ngón tay vừa tiến vào chưa đầy 1 cm, ông đã lập tức chạm phải một khối u lớn.

Người phụ nữ được phẫu thuật loại bỏ u xơ tử cung (Ảnh minh họa)

Hóa ra, đó là một khối u xơ tử cung có kích thước khổng lồ. Khối u này mọc từ đỉnh tử cung nhưng theo thời gian đã sa dài xuống, bít kín toàn bộ đáy âm đạo. Vì vị trí của khối u nằm quá thấp, khuất sau xương chậu nên phương pháp siêu âm vùng bụng thông thường hoàn toàn bị "mù", không thể quét tới. Do bị ngâm trong máu và dịch tiết âm đạo suốt 3 năm, khối u xơ bắt đầu thối rữa và phát ra mùi hôi kinh hoàng.

Sau khi phát hiện đúng nguyên nhân, bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ sa âm đạo thành công. Bác sĩ Trịnh vô cùng tiếc nuối vì bệnh nhân đã lãng phí 3 năm cuộc đời để chịu đau đớn không đáng có chỉ vì sự bảo thủ của bản thân.

3 lời khuyên bác sĩ gửi đến chị em phụ nữ

Khi chia sẻ câu chuyện này, bác sĩ Trịnh cũng muốn đưa ra 3 lời khuyên thẳng thắn cho tất cả nữ giới khi đi khám phụ khoa:

- Quyền riêng tư luôn được bảo vệ nghiêm ngặt: Hiện nay, tất cả các cuộc khám phụ khoa, tiết niệu hay hậu môn tại bệnh viện đều diễn ra trong phòng kín có rèm che chuyên dụng. Quá trình khám luôn có y tá đồng giới đi kèm để bảo vệ tuyệt đối cho bệnh nhân.

- Không nên kén chọn bác sĩ nam hay nữ: Trong y khoa không có giới tính, chỉ có năng lực và kinh nghiệm. Việc quá khăng khăng đòi hỏi bác sĩ cùng giới có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội gặp những chuyên gia giỏi, làm chậm trễ thời gian vàng để phát hiện bệnh.

Hãy khám phụ khoa định kỳ, chủ động bảo vệ bản thân thay vì e ngại bởi giới tính của nhân viên y tế (Ảnh minh họa)

- Nên khám phụ khoa định kỳ và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường: Mỗi chị em cần nắm được tầm quan trọng của khám phụ khoa định kỳ 6 -12 tháng 1 lần. Khi thấy xuất hiện tình trạng chảy máu vùng kín ngoài kỳ kinh, máu có mùi lạ hoặc khí hư bất thường, chị em cần gạt bỏ tâm lý ngại ngùng để đi khám chuyên sâu ngay lập tức. Đừng để sự e thẹn nhất thời phải trả giá bằng cả tính mạng.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Women's Health