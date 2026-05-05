Cô Ari (Nhật Bản) cũng là một trong những người thấy nhưng "ngó lơ" các dấu hiệu ung thư đại trực tràng lộ ra trong nhà vệ sinh. Ari (tên đã được thay đổi) năm nay 29 tuổi nhưng có vóc dáng nhỏ nhắn và vẻ ngoài trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật, tính cách cũng rất vui vẻ. Gần 10 năm qua, Ari luôn làm nhân viên văn phòng, mảng công việc gần như phải ngồi lì trước máy tính từ đầu đến cuối giờ làm.

Ari luôn tin rằng mình có sức khỏe ổn định. Khi bắt đầu xuất hiện những cơn đau hậu môn khi đại tiện kèm theo máu trong phân, cô chỉ tặc lưỡi cho rằng đó là hệ lụy tất yếu của việc ngồi nhiều, ít vận động. Với suy nghĩ "dân văn phòng ai mà chẳng bị trĩ", cô tự ý mua thuốc về điều trị tại nhà.

Khoảng một tháng sau đó, cơn đau hậu môn biến mất khiến cô càng chủ quan. Tuy nhiên, lượng máu trong phân không hề giảm mà ngày càng tăng dần. Ari suy nghĩ cả tuần mới ra được quyết định: "Mình sẽ đi mổ trĩ".

Ở tuổi 29, Ari cảm thấy bệnh trĩ không quá nghiêm trọng và vẫn cảm thấy xấu hổ khi đối diện bác sĩ. Thế nhưng, vị bác sĩ lại tìm ra một sự thật cô có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới: Cô bị ung thư đại trực tràng.

Nguy cơ phải đeo túi chất thải thay thế hậu môn suốt cuộc đời!

Bác sĩ của Ari cho biết, nội soi phát hiện một khối u dạng polyp dẹt, kích thước hơn 3cm nằm ngay tại trực tràng, cách hậu môn chỉ vỏn vẹn 3cm. Sau khi lấy mẫu mô xét nghiệm, xác nhận thư đại trực tràng đầu giai đoạn 2. Cô bàng hoàng tự hỏi: "Tại sao lại là tôi? Gia đình tôi không hề có tiền sử bệnh này!".

Khi Ari còn đang bàng hoàng, bác sĩ tiếp tục thông báo cho cô một tin xấu. Vấn đề không chỉ là ung thư, mà vị trí khối u quá gần hậu môn khiến cô đứng trước nguy cơ phải đóng hậu môn vĩnh viễn và đeo túi chất thải trên bụng suốt đời. Ý nghĩ đó khiến đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Ngay sau đó, Ari được chuyển đến chuyên khoa phẫu thuật tiêu hóa tại một bệnh viện đa khoa lớn của thành phố để thực hiện thủ thuật cắt bỏ niêm mạc dưới nội soi (ESD). Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy tế bào ác tính vẫn có nguy cơ sót lại, buộc các bác sĩ phải thực hiện thêm một cuộc phẫu thuật nội soi bổ sung để cắt bỏ trực tràng.

May mắn đã mỉm cười khi toàn bộ tế bào ung thư được loại bỏ và hậu môn của Ari được bảo tồn thành công. Nhìn lại hành trình "thập tử nhất sinh", cô thở phào nhẹ nhõm nhưng không khỏi hối hận vì đã xem thường hai dấu hiệu sớm: có máu khi đi vệ sinh và đau hậu môn.

Tại sao ung thư đại trực tràng gây đau và có máu khi đại tiện?

1. Cơn đau hậu môn khi đi vệ sinh

Về mặt cơ học, khi khối u ác tính xuất hiện, nó làm mất đi độ đàn hồi tự nhiên và gây hẹp lòng trực tràng. Cơn đau xảy ra do khối phân khi di chuyển buộc phải cọ xát trực tiếp vào khối u hoặc chèn ép lên mạng lưới dây thần kinh cảm giác dày đặc tại đây.

Với trường hợp của Ari, do khối u kích thước 3cm nằm ở vị trí trực tràng thấp (chỉ cách hậu môn 3cm), áp lực vật lý mỗi khi đại tiện là cực lớn. Cơn đau rát mà cô lầm tưởng là do "phân cứng" thực chất là phản ứng của các đầu dây thần kinh bị khối u xâm lấn và chèn ép ngay sát cửa ngõ hậu môn.

2. Có máu trong phân

Các khối u ung thư có đặc điểm là tăng sinh mạch máu hỗn loạn để tự nuôi dưỡng, nhưng các mạch máu này lại cực kỳ mỏng manh và dễ vỡ. Ngoài ra, bề mặt khối u thường xuyên bị viêm loét hoặc hoại tử do tế bào ác tính phát triển quá nhanh.

Trong trường hợp của Ari, dù phân mềm nhưng máu vẫn xuất hiện với tần suất tăng dần là do bề mặt khối u đã bị tổn thương sẵn. Chỉ cần một cử động co bóp nhẹ của trực tràng cũng đủ làm vỡ các mạch máu tân tạo này, khiến máu rỉ ra và bám theo phân đi ra ngoài.

Một số dấu hiệu ung thư đại trực tràng khác cần hết sức để ý

Bác sĩ điều trị nhắc nhở, đau hậu môn hay lẫn máu trong phân tuy là triệu chứng đặc hiệu nhưng không phải duy nhất của ung thư đại trực tràng. Dù ở tuổi nào, bạn cũng cần chú ý đến những bất thường như:

- Thay đổi thói quen đại tiện: Tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài bất thường.

- Hình dạng phân khác lạ: Phân nhỏ, dẹt hoặc thanh mảnh như sợi bún.

- Cảm giác mót rặn: Đi ngoài xong vẫn thấy chưa hết phân.

- Sụt cân đột ngột: Giảm cân nhanh không rõ nguyên nhân.

- Cơ thể suy nhược: Mệt mỏi, da xanh xao do thiếu máu âm thầm.

Để phòng ngừa, hãy ưu tiên chế độ ăn giàu chất xơ từ rau củ, hạn chế thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn. Đặc biệt, dân văn phòng cần tránh ngồi lâu bằng cách đứng dậy vận động mỗi giờ để kích thích nhu động ruột. Quan trọng nhất, hãy đi nội soi đại tràng định kỳ hoặc ngay khi có dấu hiệu lạ, bởi đây là cách duy nhất để phát hiện sớm và triệt tiêu mầm mống ung thư từ khi còn là polyp.