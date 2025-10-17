Theo Đài truyền hình Hà Nam, cô gái tên Hua (20 tuổi) sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, từng thay đổi màu tóc hàng tháng. Được biết, cô gái này thường xuyên đến các tiệm làm tóc để bắt chước những thay đổi màu tóc của ngôi sao mà cô ngưỡng mộ.

Gần đây, Hua bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như nổi đốm đỏ ở chân, đau khớp và đau dạ dày. Khi đến bệnh viện, cô được các bác sĩ chẩn đoán mắc viêm thận, một tình trạng liên quan đến độc tố hóa học xâm nhập vào cơ thể. Cô gái này cũng thừa nhận với bác sĩ rằng cô nhuộm tóc khoảng một lần mỗi tháng.

Ảnh minh hoạ.

Bác sĩ Tao Chenyang ở Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, người thăm khám cho Hua, cho biết, thuốc nhuộm tóc chứa các chất độc có thể gây suy thận, suy hô hấp và làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Ông cũng cảnh báo rằng thuốc nhuộm tóc thường chứa chì và thủy ngân - những thành phần gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Hua không tiết lộ tên thần tượng nhưng trên mạng xã hội, tranh luận bùng lên xung quanh việc các thần tượng K-pop thường xuyên thay đổi màu tóc và những lo ngại liên quan đến sức khỏe. Nhiều người cho rằng màu tóc là yếu tố quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm mới của các thần tượng, và đôi khi còn được xem là dấu ấn nhận diện cá nhân, từ đó tạo ra cơn sốt về các kiểu tóc độc đáo trong giới trẻ.

Một người bình luận viết: "Không ngôi sao nào đáng để chúng ta đánh đổi sức khỏe". Người khác phân tích: "Nếu cô ấy bắt chước một ngôi sao, có lẽ là vừa tẩy vừa nhuộm, độc hại hơn nhiều so với nhuộm thông thường".

Các chuyên gia y tế khuyến cáo những người mắc bệnh gan, thận, bệnh về da đầu và thanh thiếu niên thuộc nhóm có nguy cơ cao. Người dùng cần lựa chọn sản phẩm chất lượng, duy trì khoảng cách hợp lý giữa các lần nhuộm và nên ngừng ngay lập tức, đi khám bác sĩ nếu xuất hiện các triệu chứng như ban đỏ, phù nề, nước tiểu có bọt hoặc mệt mỏi bất thường.

(t/h)