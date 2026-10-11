Người ngồi họp từ sáng, kẻ nhận tin nhắn bất ngờ: 3 chòm sao có ngày 12/10 “ngon” nhất đầu tuần

Thứ Hai vốn không phải ngày được yêu thích, nhưng 12/10 năm nay có vài điểm khác. Mặt Trăng đang đi qua cung Bọ Cạp, Mặt Trời ở Thiên Bình vẫn hợp góc tốt với Mộc Tinh ở Sư Tử, còn Sao Hỏa cũng đang “đóng quân” ở cung lửa này. Theo bản đồ sao ngày 12/10, ba chòm sao dưới đây có khả năng cao được trải nghiệm cảm giác đó.

1. Bọ Cạp: trực giác bén như dao, nghe theo là trúng

Mặt Trăng đang nằm đúng cung của bạn, nên cả ngày nay Bọ Cạp có cảm giác như được “bật chế độ nhìn thấu”. Một ánh mắt, một câu nói lửng lơ của đồng nghiệp cũng đủ để bạn đoán ra người ta đang nghĩ gì. Cảm giác ấy không phải ảo tưởng. Với một ngày đầu tuần cần xử lý nhiều việc, trực giác chính là lợi thế lớn nhất của bạn.

Trong công việc, đây là thời điểm hợp để chốt những chuyện đã lằng nhằng từ tuần trước. Nếu có cuộc họp cần thuyết phục ai đó, bạn không cần nói nhiều, chỉ cần nói đúng chỗ. Chuyện tình cảm cũng ấm lên, một tin nhắn hỏi thăm giản dị có thể kéo người ấy lại gần hơn bạn nghĩ.

Điều cần nhớ là Sao Kim đang đi lùi (đến khoảng 13/11), nên chuyện tiền bạc hay những mối quan hệ cũ nên được đối xử cẩn thận. ngày 12/10 bạn có thể nhận lại một lời nhắn từ người cũ hoặc một khoản lẽ ra đã bị bỏ quên. Cứ đón nhận, nhưng chưa cần vội quyết định lớn.

Lời nhắn nhủ: Tin vào cảm giác đầu tiên, và đừng ký hay chuyển khoản gì khi chưa đọc kỹ.

2. Sư Tử: được sân khấu, được tiếng vỗ tay

Sư Tử đang là chòm sao có “nền” tốt nhất lúc này. Mộc Tinh, hành tinh của cơ hội, ở cung bạn từ cuối tháng 6, còn Sao Hỏa cũng vừa bước vào từ cuối tháng 9. Hai hành tinh này cùng hiện diện khiến bạn vừa có đà, vừa có may mắn. Ngày 12/10, Mặt Trời lại hợp góc tốt với Mộc Tinh, nên những gì bạn làm ngày 12/10 dễ được người khác nhìn thấy và ghi nhận.

Nếu đang có dự án muốn đề xuất, hay ý tưởng giấu trong ngăn kéo từ lâu, thứ Hai này là lúc nên mang ra. Người đối diện có xu hướng cởi mở hơn thường lệ, thậm chí chủ động hỏi “bạn nghĩ sao?” trước cả khi bạn kịp mở lời. Một số bạn có thể nhận tin tốt liên quan đến thu nhập hoặc lời mời hợp tác.

Cái bẫy của Sư Tử trong những ngày thuận lợi là tự tin quá đà. Sao Thủy sắp đi lùi từ 24/10, vì vậy mọi cam kết ngày 12/10 nên được ghi rõ ràng, tránh phải sửa đi sửa lại sau này.

Lời nhắn nhủ: Tỏa sáng thoải mái, nhưng hãy để lại chỗ cho người khác cùng được sáng.

3. Cự Giải: nhẹ nhõm sau những ngày lăn tăn

Mặt Trăng ở Bọ Cạp tạo góc rất êm với cung Cự Giải, đó là kiểu năng lượng mà những ai hay nghĩ nhiều sẽ thấy mừng. Những lo âu quẩn quanh trong đầu tuần trước dễ được tháo gỡ nhờ một cuộc trò chuyện thẳng thắn, hoặc đơn giản là một thông tin bạn vẫn chờ đã đến.

Về tiền bạc, Cự Giải có thể nhận được tín hiệu tích cực. Có thể là khoản thanh toán bị chậm nay về tài khoản, một phương án tiết kiệm hợp lý, hay một ưu đãi đúng lúc bạn cần. Con số không nhất thiết lớn, nhưng đủ khiến bạn thở phào. Chuyện gia đình và tình cảm cũng dịu dàng hơn, người thân dễ lắng nghe, và bạn cũng dễ nói ra điều lâu nay giữ trong lòng.

Tuy nhiên, vì Sao Kim đang đi lùi, bạn nên tránh mua sắm theo cảm xúc. Một món đồ ngày 12/10 nhìn rất ưng, nửa tháng sau chưa chắc còn thấy thích.

Lời nhắn nhủ: Nói ra điều mình nghĩ sẽ nhẹ hơn nhiều so với việc để nó nằm trong lòng.

Chọn ra ba cái tên không có nghĩa những chòm sao khác sẽ gặp xui. Nếu không nằm trong danh sách, bạn vẫn có thể có một ngày bình thường, chỉ là bớt “đi cùng gió” hơn mà thôi. Khi Sao Kim và Sao Thủy chuẩn bị bước vào giai đoạn đi lùi, đây cũng là lúc nên rà lại kế hoạch tài chính, nhắn tin giải quyết những hiểu lầm còn dang dở và hoàn tất những việc đang dở dang. Một tuần mới bắt đầu với đầu óc gọn gàng thường dễ đi xa hơn.

Một ngày may mắn không có nghĩa là tự dưng mọi thứ rơi vào lòng bạn. Nó giống như gió thuận, thuyền vẫn phải có người chèo. Dù bạn có thuộc ba chòm sao trên hay không, hãy bắt đầu thứ Hai 12/10 bằng một việc nhỏ làm được ngay, vì đó thường là cách tốt nhất để cả tuần chạy trơn tru.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.