Người mua vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải chú ý: Thông báo khẩn từ ngày 4/1, áp dụng trên toàn quốc

Mới đây, Bảo Tín Mạnh Hải thông báo, nhằm đảm bảo sản phẩm đến được với số đông khách hàng nhất, nên thương hiệu này thay đổi chính sách đặt hàng đối với sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ.

Theo đó, mỗi khách hàng được mua tối đa 01 sản phẩm/ngày. Đối với khách hàng đặt số lượng nhiều hơn 1 sản phẩm, khách hàng vui lòng nhận trước 01 sản phẩm. Số còn lại, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ trả hàng sau 90 ngày.

Thông báo mới của Bảo Tín Mạnh Hải.

Thông báo mới của Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng tại toàn bộ hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Đáng chú ý, đối với các cửa hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng, giới hạn số lượng là 70 sản phẩm/ngày. Đối với cửa hàng 608 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, giới hạn số lượng là 300 sản phẩm/ngày.

Chính sách đặt hàng Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải sẽ chính thức có áp dụng từ ngày mai (4/1/2026).

Giá vàng trong nước ít biến động

Vàng Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải đang được nhiều người quan tâm.

Hôm nay (3/1), các thương hiệu SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết giá vàng miếng ở mức 150,8 triệu đồng/lượng mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra, tức là giữ nguyên so với phiên trước.

Với vàng nhẫn, SJC duy trì mức 145,9 triệu đồng/lượng - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra. DOJI, PNJ duy trì ở mức 149 – 152 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục niêm yết trong khoảng 152 – 155 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải đang được nhiều người quan tâm khi chính thức được mở bán trên toàn hệ thống cửa hàng từ ngày 1/1/2026.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay hiện đang giao dịch quanh mức 4.330 USD/ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 2/1, giá vàng thế giới có thời điểm lên tới 4.403 USD/ounce.

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải, sáng 3/1/2025.

Giá vàng trong năm 2026 sẽ tăng hay giảm?

Theo ông Bart Melek, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại TD Securities nhận xét, thị trường kim loại quý vẫn đang được hỗ trợ bởi các yếu tố tương tự năm ngoái. Đó là căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. Theo vị chuyên gia này, thị trường vẫn đang nhắc đến khả năng giảm lãi suất tháng 3 và một lần nữa trong năm 2026. Hơn nữa, cùng với rủi ro liên quan đến thuế nhập khẩu và nợ công của Mỹ, giá vàng, bạc, bạch kim và palladium đều được kéo lên cao.

Ngoài ra, những tin tức về bất ổn tại Iran, các vấn đề tại Gaza và thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine chưa đạt được cũng khiến nhà đầu tư mua vàng trú ẩn. Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích kim loại quý tại Kitco Metals nhận định, trên góc độ kỹ thuật, thị trường hiện dự báo giá vàng giao tháng 2 có thể lên trên ngưỡng kháng cự là 4.584 USD.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong những ngày đầu năm 2026. Ảnh minh họa

Báo cáo mới đây của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho rằng, nhìn chung giá vàng phản ánh kỳ vọng chung về kinh tế vĩ mô, đồng thời có thể duy trì trong phạm vi hẹp nếu các điều kiện hiện tại tiếp tục.

Theo WGC, dựa trên những tín hiệu từ năm 2025, năm 2026 có thể tiếp tục mang đến những bất ngờ. Theo đó, nếu tăng trưởng kinh tế chậm lại và lãi suất giảm thêm, giá vàng có thể sẽ tăng nhẹ. Trong trường hợp suy thoái nghiêm trọng hơn khi rủi ro toàn cầu gia tăng, đồng nghĩa với giá vàng có thể tăng mạnh.

Hơn nữa, các yếu tố bổ sung như nhu cầu của các ngân hàng trung ương và xu hướng tái chế vàng, cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường của kim loại quý.

Nhìn chung, theo WGC và các định chế tài chính lớn, giá vàng trong năm nay sẽ bị ảnh hưởng nhiều của 4 biến số chính. Thứ nhất, lộ trình cắt giảm lãi suất và lợi suất thực. Thứ hai, sức mạnh của đồng USD và hành động của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Thứ ba, nhịp mua của các ngân hàng trung ương và các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Cuối cùng là mức độ căng thẳng địa chính trị và kinh tế trên thế giới, trong đó có những diễn biến chính sách trong lòng nước Mỹ.