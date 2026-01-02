Không phải mua vàng hay đầu tư: Đây mới là việc đầu tiên cần làm để “tiền đẻ ra tiền”!

Nhắc đến chuyện sinh lời, chắc hẳn đa số đều nghĩ ngay tới mua vàng hoặc đầu tư chứng khoán, thậm chí là bất động sản nếu vốn lớn. Đương nhiên, niềm tin và kỳ vọng như vậy là không sai, chỉ là chưa đủ. Đôi khi không cần đầu tư lớn, chỉ cần làm được đúng 1 việc nhỏ nhưng hiệu quả này, tiền cũng tự “đẻ ra tiền”: Gửi tiết kiệm, chia tiền làm vào nhiều sổ, mỗi sổ tiết kiệm 1 kỳ hạn khác nhau!

Vì sao lại như vậy?

1 - Đảm bảo tính thanh khoản

Lý do quan trọng nhất để chia tiền gửi tiết kiệm thành nhiều khoản chính là thanh khoản. Khi bạn dồn toàn bộ tiền vào một sổ dài hạn, chỉ cần phát sinh nhu cầu dùng tiền đột xuất, bạn buộc phải rút trước hạn và chấp nhận mức lãi suất gần như bằng không.

Ngược lại, khi tiền được chia thành nhiều sổ với các kỳ hạn khác nhau, bạn luôn có ít nhất một khoản sắp đáo hạn để sử dụng. Nhờ vậy, bạn giải quyết được nhu cầu tiền mặt mà không làm “đổ vỡ” toàn bộ kế hoạch tích lũy, cũng không đánh đổi phần lãi đáng lẽ mình được hưởng.

2 - Tận dụng lãi suất tốt hơn theo từng giai đoạn

Lãi suất tiết kiệm không cố định mãi, mà thay đổi theo từng thời kỳ. Khi chia tiền thành nhiều khoản gửi ở các mốc thời gian khác nhau, bạn có cơ hội xoay vòng tiền để tận dụng mức lãi suất cao hơn nếu thị trường thay đổi theo hướng có lợi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Một khoản đến hạn có thể được tái gửi với kỳ hạn dài hơn khi lãi tăng, trong khi các khoản khác vẫn tiếp tục sinh lời. Cách này giúp bạn tránh được tình trạng “chốt cứng” toàn bộ tiền ở một mức lãi trong suốt thời gian dài.

3 -Tạo dòng tiền luân chuyển thay vì để tiền nằm im

Gửi tiết kiệm chia kỳ hạn thực chất là tạo ra một hệ thống dòng tiền xoay vòng. Mỗi tháng hoặc mỗi quý sẽ có một sổ đến hạn, giúp bạn chủ động quyết định: Rút ra chi tiêu, lấy vốn đầu tư, hay kinh doanh khởi nghiệp. Dòng tiền vì thế không bị đóng băng mà luôn vận động. Đây chính là phiên bản an toàn và đơn giản nhất của việc để tiền “làm việc” cho mình, phù hợp với những người chưa sẵn sàng bước vào các kênh đầu tư rủi ro.

4 - Hình thành kỷ luật tài chính

Mỗi sổ tiết kiệm khi được chia theo kỳ hạn đều mang một “vai trò” riêng trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Việc này giúp bạn nhìn rõ cấu trúc tài chính của mình thay vì chỉ thấy một con số tổng. Khi tiền đã được phân bổ rõ ràng, bạn sẽ ít có xu hướng chi tiêu tùy tiện hơn, bởi mỗi khoản đều gắn với một mục tiêu cụ thể. Kỷ luật tài chính không đến từ việc thắt chặt chi tiêu cực đoan, mà đến từ cách bạn sắp xếp tiền bạc ngay từ đầu.