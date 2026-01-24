Vàng lên tới 17 triệu/ chỉ, đây là 5 kiểu người không nên mua

Mỗi khi giá vàng tăng nhanh, câu nói “ai cũng nên mua vàng” lại xuất hiện dày đặc hơn. Nhưng thực tế, vàng không phải kênh phù hợp với tất cả mọi người, nhất là trong giai đoạn thị trường đang nóng. Có những kiểu người mà việc mua vàng lúc này dễ mang lại áp lực hơn là sự an tâm. Dưới đây là 5 kiểu như vậy.

1. Người mua vàng vì sợ bỏ lỡ

Nếu lý do lớn nhất để bạn nghĩ tới việc mua vàng là “giờ không mua thì muộn mất”, đó là dấu hiệu rõ ràng của FOMO. Quyết định tài chính xuất phát từ nỗi sợ thường không đi kèm kế hoạch. Khi giá điều chỉnh, cảm giác hối tiếc và nghi ngờ bản thân rất dễ xuất hiện.

2. Người có thể cần dùng tới khoản tiền đó trong ngắn hạn

Vàng không phải kênh linh hoạt để xoay vòng tiền. Nếu số tiền dự định mua vẫn có khả năng phải dùng cho chi tiêu, công việc hoặc các tình huống phát sinh, việc mua vàng lúc giá đang cao sẽ khiến bạn chịu nhiều áp lực hơnTrong trường hợp buộc phải bán sớm, chênh lệch mua - bán có thể khiến bạn thiệt nhiều hơn mong đợi.

3. Người thường xuyên theo dõi giá mỗi ngày

Xem giá vàng liên tục trong giai đoạn thị trường nóng rất dễ làm cảm xúc lấn át lý trí. Mỗi nhịp tăng - giảm đều bị phóng đại, kéo theo những suy nghĩ mua thêm hoặc bán ra không cần thiết. Vàng không vận hành theo logic “phải phản ứng ngay”, nhưng thói quen xem giá mỗi ngày lại đẩy người mua vào vòng xoáy quyết định liên tục.

4. Người kỳ vọng vàng sẽ mang lại lợi nhuận nhanh

Khi giá tăng mạnh, nhiều người bước vào với kỳ vọng “mua là lời”. Nhưng vàng không phải kênh sinh lời nhanh cho người mua phổ thông, đặc biệt khi tính tới chênh lệch mua - bán và chi phí liên quan. Nếu mục tiêu là kiếm lời trong thời gian ngắn, việc mua vàng lúc giá đang tăng dễ dẫn tới thất vọng hơn là kết quả như mong đợi.

5. Người mua vàng để giải tỏa cảm giác bất an

Có không ít người mua vàng vì cảm thấy lo lắng trước biến động kinh tế, lạm phát hay những bất ổn xung quanh. Nhưng mua vàng để “bớt lo” không đồng nghĩa với việc bạn sẽ thực sự yên tâm. Nếu tâm lý chưa ổn định, việc theo dõi giá vàng trong giai đoạn biến động mạnh có thể khiến cảm giác bất an tăng lên, thay vì giảm đi.

Kết luận: Không mua cũng là một lựa chọn hợp lý

Giá vàng tăng mạnh là tín hiệu của thị trường, không phải lời khuyên dành cho từng cá nhân. Với một số người, không mua ở thời điểm này lại là cách giữ sự chủ động và bình tĩnh tốt hơn. Vàng không dành cho tất cả mọi người, và điều đó hoàn toàn bình thường.