Người mệnh Mộc chỉ cần trồng 1 trong 5 loại cây này - tiền bạc lúc nào cũng ‘chảy’ vào nhà

1. Cây kim tiền – biểu tượng của sự thịnh vượng

Kim tiền là loài cây có thân mập, lá xanh bóng, mọc vươn thẳng. Trong phong thủy, đây là loại cây đại diện cho sự phát tài, phát lộc.

Ý nghĩa: Cành lá vươn cao tượng trưng cho sự nghiệp đi lên. Người mệnh Mộc trồng cây này sẽ hút thêm vượng khí.

Vị trí đặt: Nên đặt ở phòng khách hoặc gần cửa ra vào để đón tiền bạc vào nhà.

Lời khuyên: Buộc thêm sợi chỉ đỏ hoặc treo vài đồng xu vàng nhỏ ở gốc cây để tăng thêm may mắn.

2. Cây trúc phú quý – càng chăm sóc càng “đẻ lộc”

Trúc vốn gắn liền với sự dẻo dai, kiên cường. Trúc phú quý (còn gọi là trúc may mắn) được nhiều người mệnh Mộc ưa chuộng.

Ý nghĩa: Càng nhiều thân trúc trong chậu, gia chủ càng thu hút nhiều may mắn.

Vị trí đặt: Phù hợp để ở bàn làm việc, giúp sự nghiệp hanh thông.

Điểm cộng: Dễ chăm sóc, chỉ cần nước và ánh sáng vừa đủ, rất hợp cho người bận rộn.

3. Cây ngọc bích – lá tròn tượng trưng tiền xu

Ngọc bích là loài cây cảnh nhỏ, có lá mọng nước hình tròn. Trong phong thủy, lá tròn giống đồng xu, tượng trưng cho tiền bạc và tài lộc.

Ý nghĩa: Trồng ngọc bích giúp người mệnh Mộc giữ được sự ổn định tài chính, tiền vào rồi vẫn giữ được.

Vị trí đặt: Nên đặt trên bàn làm việc hoặc kệ tài chính trong nhà.

Điểm cộng: Dễ nhân giống, chỉ cần một nhánh nhỏ cũng có thể phát triển thành cây mới, tượng trưng cho “tiền nảy nở”.

4. Cây cau tiểu trâm – giữ gìn bình an và may mắn

Cau tiểu trâm mang vẻ ngoài thanh mảnh, xanh tươi quanh năm. Đây là loại cây thuộc hành Mộc, tương sinh mạnh với người mệnh Mộc.

Ý nghĩa: Ngoài tài lộc, cau tiểu trâm còn giúp xua đuổi khí xấu, giữ bình an cho gia đình.

Vị trí đặt: Góc phòng khách hoặc phòng ngủ, vừa trang trí vừa cân bằng năng lượng.

Điểm cộng: Có khả năng lọc khí độc trong không gian kín, tốt cho sức khỏe.

5. Cây thiết mộc lan – càng nở hoa càng nhiều tiền

Thiết mộc lan là cây cảnh phổ biến, sống khỏe, dễ trồng. Đặc biệt, khi nở hoa, cây được cho là dấu hiệu gia đình sắp có tin vui về tài chính.

Ý nghĩa: Tượng trưng cho sự phát triển bền vững, may mắn dồi dào.

Vị trí đặt: Đặt gần cửa chính hoặc hành lang để “hút” tài khí vào nhà.

Điểm cộng: Dáng cao, xanh tươi, rất hợp để trang trí không gian lớn.

6. Cách chăm sóc cây hợp phong thủy cho người mệnh Mộc

Ánh sáng: Đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên, nhưng tránh nắng gắt trực tiếp.

Nước: Không tưới quá nhiều, tránh úng, nhưng cũng không để đất quá khô.

Trang trí: Người mệnh Mộc có thể kết hợp chậu gốm, sành sứ hoặc chậu xanh lá để tăng thêm năng lượng tương sinh.

Tinh thần: Quan trọng nhất, hãy chăm sóc cây với tâm thế vui vẻ – vì năng lượng tích cực của gia chủ cũng là một phần phong thủy.

Kết

Người mệnh Mộc vốn đã mang năng lượng của sự sinh sôi và phát triển. Chỉ cần trồng đúng 1 trong 5 loại cây trên – từ kim tiền, trúc phú quý đến thiết mộc lan – bạn không chỉ mang lại không gian trong lành, tốt cho sức khỏe mà còn tạo kênh “hút lộc” để tiền bạc lúc nào cũng như đang chảy vào nhà.

Thông tin mang tính chất tham khảo