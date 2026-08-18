Ngày 18/8, Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) cho biết, cán bộ công an xã này vừa phối hợp với người dân ngăn chặn kịp thời một người phụ nữ có ý định ôm con nhỏ lên cầu vượt tự tử.

Trước đó vào hoảng 18h ngày 17/8, Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ bế theo con nhỏ có ý định lên cầu vượt đường N5 để tự tử.

Nhận được tin báo, công an xã Thần Lĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại cầu vượt N5, cán bộ làm nhiệm vụ phát hiện người phụ nữ đang ôm con nhỏ đứng sát thành cầu, có biểu hiện tâm lý bất thường.

Trước tình huống nguy hiểm, cán bộ công an cùng người dân bình tĩnh tiếp cận, động viên, thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định. Sau một thời gian vận động, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn hành động nguy hiểm, đưa cả hai mẹ con đến nơi an toàn.

Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là chị N.T.H. (25 tuổi, trú tại xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An).

Sau khi được trấn an và ổn định tâm lý, chị H. cùng con nhỏ được Công an xã Thần Lĩnh đưa về trụ sở, chờ người thân đến đón.

Đến khoảng 20h cùng ngày, hai mẹ con được gia đình đón về nhà an toàn.

Cảnh sát kịp thời giải cứu người đàn ông say rượu đòi nhảy cầu vượt tự vẫn

Video: Cảnh sát giải cứu người đàn ông định nhảy cầu tự vẫn.

Trưa 18/8, Công an phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng vừa kịp thời giải cứu một người đàn ông có ý định nhảy cầu trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông đứng trên cầu vượt Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Vinh Hưng, có biểu hiện say rượu. Người này sau đó trèo qua lan can cầu, có ý định nhảy xuống.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, người dân nhanh chóng báo cơ quan chức năng, đồng thời tìm cách khuyên can, ngăn người đàn ông thực hiện hành động nguy hiểm.

Nhận tin báo, Công an phường Vinh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường.

Trong quá trình tiếp cận, lực lượng chức năng vừa kiên trì thuyết phục, vừa lựa chọn thời điểm phù hợp để khống chế, đưa người đàn ông ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến gần 9h cùng ngày, khi người này đã vượt qua lan can cầu và có ý định nhảy xuống, lực lượng chức năng kịp thời tiếp cận, khống chế và đưa về vị trí an toàn.

Người được giải cứu được xác định là P.V.T. (SN 2008), trú tại bản Hạnh Xui, xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An. Theo cơ quan chức năng, nơi cư trú của T. cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 300km.

Sau khi được đưa đến nơi an toàn, T. được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa về. Nguyên nhân dẫn đến hành động trên đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.