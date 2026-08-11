Người đàn ông bất ngờ nhảy từ tầng 24 tự tử, điện thoại của nạn nhân hé lộ nguyên nhân cái chết

Mới đây, câu chuyện một người đàn ông Malaysia, 32 tuổi, vì nợ tín dụng đen số tiền lớn, quẫn trí và nhảy lầu tự tử đã khiến cho dư luận nước này không khỏi bàng hoàng. Điều đáng nói là sau khi nạn nhân qua đời, những kẻ cho vay nặng lãi vẫn tiếp tục quấy rối người thân của nạn nhân.

Nợ tín dụng đen hơn 1 tỷ đồng, người đàn ông nhảy từ tầng 24 tự tử

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ tờ China Press cho biết, sự việc xảy ra vào tối thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 vừa qua. Một kế toán viên 32 tuổi đến từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, được cho là đã tự sát và tử vong tại chỗ sau khi rơi từ căn hộ ở tầng 24 xuống khu vực sàn tầng 9.

Người đàn ông này, tên là Lin Zucheng, được cho là đã xin nghỉ làm nửa ngày vào ngày 7 tháng 8 để trở về căn hộ nơi anh sống cùng bạn gái.

Trước đó, anh Lin Zucheng được cho là đã sập bẫy lừa đảo trực tuyến và nợ một nhóm cho vay nặng lãi (tín dụng đen) hơn 200.000 Ringgit Malaysia (tương đương khoảng gần 1,3 tỷ VNĐ).

Bạn gái của anh, cô Liang, cho biết cô đã hẹn hò với Lin được 11 năm; anh làm việc tại một công ty kế toán và kiêm nhiệm công việc dịch vụ CNTT bán thời gian.

Theo China Press, anh Lin được cho là nghiện các nền tảng giao dịch trực tuyến khác nhau. Anh được cho là đã tải xuống và sử dụng hơn 30 ứng dụng nền tảng giao dịch khác nhau trên điện thoại di động của mình.

China Press ghi nhận rằng nhiều ứng dụng trên điện thoại của anh có liên quan đến cờ bạc trực tuyến và các giao dịch tài chính. Tờ báo này cũng cho biết thêm rằng có khả năng anh Lin đã rơi vào bẫy lừa đảo trực tuyến và buộc phải vay tiền từ tín dụng đen để trả nợ.

Cô thừa nhận rằng trong vài năm qua, anh Lin đã vay của cô tổng cộng 40.000 RM (tương đương khoảng 255 triệu VNĐ) và cũng vay mẹ cô 10.000 RM (khoảng 64 triệu VNĐ).

Trước đó, anh Lin nói rằng mình cần tiền xoay vòng vốn để kinh doanh trực tuyến.

Trở về chung cư, cô gái nghe tin dữ về bạn trai

Cô Liang kể lại rằng khi trở về nhà vào tối ngày 7 tháng 8 vừa qua, cô thấy xe của bạn trai đang đỗ tại khu chung cư. Cô cảm thấy ngạc nhiên vì bình thường anh hay về nhà muộn, theo tin từ tờ China Press.

Cô Liang tưởng anh đang đi làm, nhưng anh lại không bắt máy các cuộc gọi cá nhân hay công việc. Đúng lúc đó, tin tức về một vụ ngã tử vong tại khu chung cư bất ngờ lan truyền trong nhóm cư dân.

Sau khi nhận ra bộ quần áo bạn trai mình thường mặc, cô vội vã chạy xuống dưới và báo tin cho gia đình anh. Tờ China Press đưa tin thi thể của anh Lin đã được chuyển đến nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Kuala Lumpur.

Sau đó, khi đang ở bệnh viện, cô Liang được cho là đã nhận được cuộc gọi từ một kẻ cho vay nặng lãi đòi khoản nợ 30.000 RM (tương đương khoảng 190 triệu VNĐ) mà Lin còn thiếu.

Kẻ này yêu cầu cô phải trả trước 10.000 RM (tương đương 64 triệu VNĐ) ngay trong ngày hôm đó và một khoản tương tự vào ngày hôm sau, cho đến khi trả hết nợ gốc lẫn lãi.

Trong những ngày tiếp theo, cô liên tục nhận được tin nhắn đòi nợ từ các chủ nợ, vì vậy cô quyết định trình báo sự việc với cảnh sát vào ngày 10 tháng 8. Viên cảnh sát ghi nhận lời khai đã bảo cô liên hệ ngay với những kẻ cho vay nặng lãi đó.

"Phía bên kia biết tôi đã báo cảnh sát nên nói chuyện rất lịch sự; họ bảo rằng họ chỉ muốn lấy lại tiền thôi," cô chia sẻ.

Theo China Press, cô Liang cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ trợ lý của một nghị sĩ Malaysia kiêm trưởng ban tiếp nhận khiếu nại, với hy vọng các chủ nợ sẽ ngừng quấy rối cô. Mẹ của người quá cố, bà Cai Lirong, cho biết bà không có khả năng chi trả các khoản nợ của con trai và khẩn cầu những kẻ cho vay nặng lãi ngừng quấy rối gia đình bà.

Lễ đưa tang anh Lin sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật tuần này, tức ngày ngày 16 tháng 8 để thực hiện nghi thức hỏa táng.

Gia Linh (Theo Mothership)