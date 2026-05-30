Vừa hạnh phúc đón thiên thần nhỏ Daisy chào đời được hai ngày, sản phụ Zoe McGroarty (32 tuổi, sống tại Anh) đột ngột rơi vào cơn ác mộng sinh tử. Căn bệnh nhiễm trùng huyết nguy hiểm đã ẩn nấp tinh vi sau những lời chẩn đoán chủ quan từ phía bác sĩ. Sự tắc trách này suýt chút nữa đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống của người mẹ trẻ.

Ngay sau khi sinh con, Zoe đã bị băng huyết và chảy máu quá nhiều. Sau khi được điều trị khẩn cấp, cô được cho xuất viện về nhà. Chỉ hai ngày sau đó, cô bắt đầu cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc khắp cơ thể. Linh cảm làm mẹ mách bảo có điều bất ổn, cô lập tức gọi điện cho cơ sở y tế. Tuy nhiên, phản hồi cô nhận được lại là sự gạt bỏ nhanh chóng. Bác sĩ đa khoa khẳng định cô chỉ bị cảm cúm thông thường và yêu cầu cô ở nhà đợi nữ hộ sinh đến xử lý.

Hình ảnh Zoe McGroarty trong thời gian cô đang phải vật lộn với bệnh tật.

Tình trạng sức khỏe của Zoe ngày càng chuyển biến tồi tệ trong suốt tuần sau đó. Cơ thể cô suy kiệt đến mức không thể đi lại bình thường mà phải liên tục ngồi xuống. Đi kèm với đó là trạng thái khó thở dữ dội, choáng váng đầu óc và mất phương hướng đến mức xa rời thực tại.

Khi vùng vai xuất hiện cơn đau tàn khốc, Zoe tiếp tục liên hệ với bác sĩ lần nữa. Đáng phẫn nộ, bác sĩ vẫn khẳng định đây chỉ là chứng căng cơ do cô bế em bé sơ sinh sai tư thế. Người mẹ trẻ thấy nhiều điểm bác sĩ phân tích chính xác nên hoàn toàn tin tưởng lời khuyên chuyên môn này và âm thầm chịu đựng.

Cơn đau sau đó bùng phát dữ dội vượt quá sức chịu đựng. Vùng xương đòn của cô bị sưng tấy nghiêm trọng đến mức biến dạng hoàn toàn. Zoe chỉ biết bật khóc bất lực vì quá đau đớn khi những biện pháp tại nhà không thể xoa dịu cơn đau như trước đây. Đến lúc này, cô mới quyết tâm đến phòng khám để kiểm tra trực tiếp.

Bản án di chứng suốt đời và mức độ nguy hiểm của nhiễm trùng huyết

Tại phòng khám, các bác sĩ bàng hoàng chẩn đoán Zoe đã bị nhiễm trùng huyết biến chứng gây đông máu cấp tính. Cô được đưa trở lại bệnh viện khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch. Kết quả siêu âm cho thấy có tới sáu cục máu đông tĩnh mạch sâu (DVT) xuất hiện ở cánh tay phải.

Theo dữ liệu y khoa từ Bệnh viện Cleveland Clinic, các cục máu đông này cực kỳ nguy hiểm. Chúng có thể làm tắc nghẽn hoàn toàn dòng máu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được chẩn đoán và điều trị nhanh chóng.

Mặc dù hồ sơ bệnh án của Zoe không công bố chi tiết ổ vi khuẩn khởi phát chính xác từ đâu, các chuyên gia sản khoa cảnh báo rằng nhiễm trùng hậu sản (nhiễm trùng tử cung, vết mổ đẻ, vết rạch tầng sinh môn hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu sau sinh) chính là những "thủ phạm" hàng đầu dẫn đến biến chứng này. Vì vậy chị em cần hết sức cẩn trọng!

Tuy may mắn giữ được mạng sống nhờ điều trị kịp thời, Zoe phải gánh chịu di chứng nặng nề. Cô sẽ phải uống thuốc làm loãng máu suốt phần đời còn lại để ngăn ngừa nguy cơ tái phát cục máu đông. Trải nghiệm kinh hoàng này đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lý quá lớn, khiến người mẹ hai con hoàn toàn từ bỏ ý định sinh thêm con vì quá sợ hãi.

Cảnh giác đặc biệt với nhiễm trùng huyết sau sinh nở!

Nhiễm trùng huyết là một phản ứng cực đoan, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với tình trạng nhiễm trùng, vô tình tự tấn công các mô và cơ quan của chính mình. Sự nguy hiểm của căn bệnh này nằm ở chỗ các triệu chứng ban đầu rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh cúm thông thường nhưng tốc độ tàn phá và gây biến chứng đông máu thì nhanh gấp triệu lần.

Liên quan đến căn bệnh này, một nghiên cứu do Giáo sư Bang Su-mi (Khoa Huyết học và Ung bướu tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bundang, Hàn Quốc) dẫn đầu đã chỉ ra rằng, nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch ở phụ nữ mang thai và sau sinh tăng cao rõ rệt trong các trường hợp tuổi sản phụ cao, đa thai hoặc sinh mổ. Giáo sư Bang giải thích thêm, các bà mẹ ở độ tuổi 30 và 40 cần đặc biệt thận trọng vì đây là nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ sinh lớn hiện nay và có nguy cơ cao đối mặt với tình trạng máu đông nguy hiểm này.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng huyết, huyết khối tĩnh mạch cao ở bà mẹ sau sinh (Ảnh minh họa)

Theo các Giáo sư Bang, sản phụ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu nghi ngờ của huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) bao gồm:

- Cơ thể xuất hiện vùng sưng đau, có cảm giác nóng dọc theo các mạch máu.

- Vùng da tại nơi có cục máu đông có thể trở nên đỏ hoặc sẫm màu hơn bình thường.

- Biến chứng nguy hiểm nhất của DVT là thuyên tắc phổi, xảy ra khi cục máu đông vỡ ra, di chuyển lên làm tắc nghẽn mạch máu phổi, gây khó thở đột ngột hoặc đau ngực.

- Nếu cục máu đông di chuyển đến tim, nó có thể dẫn đến hạ huyết áp, sốc hoặc ngừng tim đột ngột.

Câu chuyện của Zoe là bài học đắt giá cho các bà mẹ mới sinh. Chị em tuyệt đối không được chủ quan trước sự mệt mỏi của cơ thể sau sinh. Hãy quyết liệt yêu cầu kiểm tra y tế chuyên sâu nếu thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu báo động đỏ như sốt cao, ớn lạnh, khó thở, hoặc đau nhức xương khớp bất thường.

Nguồn và ảnh: People, News Yahoo, Chosun