Người mẫu từng tham gia Quý ông hoàn mỹ bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai

Tối 27/12, công an tỉnh Lào Cai đã thông báo về kết quả điều tra bước đầu nguyên nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện làm 9 người chết, 9 người bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương có người mẫu Lý Công Chiều. Anh là cái tên quen thuộc với khá nhiều khán giả, từng tham gia chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ vào năm 2021. Ngoài ra, Lý Công Chiều còn là một người mẫu.

Được biết, Lý Công Chiều bị chấn thương ngực kín, vết thương tầng sinh môn. Anh được cầm máu vết thương, sau dẫn lưu màng phổi ổn định, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức. Thông tin liên quan tới người mẫu sinh năm 1996 được nhiều khán giả quan tâm.

Lý Công Chiều là một trong số các nạn nhân trong vụ lật xa tại Lào Cai. Ảnh: FBNV

Lý Công Chiều từng gây chú ý khi tham gia show thực tế The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ 2022.

Trước khi gặp tai nạn, anh làm công việc người mẫu tự do. Ảnh: FBNV

Kết quả điều tra sơ bộ bước đầu xác định, xe khách 24 chỗ mang biển kiểm soát 29B-614.06 chở đoàn thiện nguyện trong khi xuống dốc ở Km 35 QL32 nối tỉnh lộ 174 (xã Phình Hồ, Lào Cai) thì có dấu hiệu mất phanh.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Do đó, khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và lật ngược.

Hậu quả, 8 người chết tại hiện trường, riêng lái xe Đ.Đ.T (65 tuổi, ở Hà Nội) chết trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện. 9 người bị thương sau được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), để tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe khách gặp nạn và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh: Báo Lào Cai