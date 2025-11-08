Chiều 7/11, tờ SPOTV News đưa tin, nam người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc Kim Sung Chan (Korea’s Next Top Model mùa 5) vừa đột ngột qua đời sau khoảng 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 35. Trên trang cá nhân, anh trai Kim Sung Chan đã chia sẻ bài đăng trong niềm tiếc thương vô hạn: “Em trai tôi ra đi mãi mãi sau hơn 2 năm chống chọi căn bệnh ung thư. Gia đình chân thành cảm ơn những lời chia buồn và động viên, an ủi từ mọi người”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam người mẫu sinh năm 1990. Nhiều nghệ sĩ của làng giải trí không giấu được niềm tiếc thương khi hay tin Kim Sung Chan qua đời. Nữ ca sĩ No Eul (nhóm Rainbow) vừa chia sẻ bài đăng trên trang cá nhân có nội dung: “Sung Chan, hy vọng em không còn phải chịu đựng đau đớn nữa. Giờ em có thể an nghỉ được rồi”. Trong khi đó, người mẫu Joo Won Dae và diễn viên Lee Jae Sung đau xót bày tỏ: “Hy vọng cậu ấy được yên nghỉ”.

Nam người mẫu Kim Sung Chan qua đời vì ung thư máu. Sự ra đi của anh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả

Trong suốt hơn 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, Kim Sung Chan luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải những những thông điệp tích cực như “Tôi sẽ không chịu thua đâu”, “Tôi đang được tái sinh”,... Đầu năm nay, nam người mẫu còn chia sẻ với fan rằng: “Như các bạn thấy rồi đó, tôi đang hồi phục rất tốt. Hãy luôn vui vẻ nhé các bạn”.

Anh luôn giữ vững tinh thần lạc quan trong suốt khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư máu

Kim Sung Chan chính thức ra mắt làng thời trang Hàn Quốc hồi năm 2013 khi vừa tròn 23 tuổi. Anh trở nên nổi tiếng trên diện rộng vào năm 2014 sau khi tham gia chương trình Korea’s Next Top Model mùa 5. Sau đó, Kim Sung Chan đã có màn ra mắt thành công tại Tuần lễ Thời trang Milan hồi năm 2019. Từ đó đến nay, nam người mẫu tích cực tham gia các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu lớn, đồng thời gây chú ý với nhiều hoạt động sôi nổi trên kênh YouTube cá nhân. Anh cũng là gương mặt quen thuộc tại Tuần lễ Thời trang Seoul, sở hữu lượng fan khá đông đảo nhờ diện mạo cuốn hút.

Nam người mẫu tỏa sáng trên các sân khấu thời trang trong và ngoài nước trước khi qua đời

Nguồn: SPOTV News