Người mẫu Lê Thuý: "Vừa rồi mình đã đậu thai, vui chưa được bao lâu thì em bé rời xa"

Mới đây, Lê Thúy có bài đăng dài chia sẻ về hành trình sức khỏe và chuyện tìm con. Người mẫu cho biết thời gian qua cô đã đậu thai nhưng chưa được bao lâu thì em bé đã rời đi. Trên trang cá nhân, Lê Thuý nghẹn ngào: "Vừa rồi mình đã đậu thai vui chưa được bao lâu thì em bé rời xa đi rong chơi , và bác sĩ khám lại và nói có lẽ tình huống xấu nhất đã xảy ra là ứ dịch tai vòi tái phát, mình được chỉ định chụp lại vòi trứng và đúng là tình huống xấu đã xảy ra , 2 lần trước mổ vì bị dính quá chưa can thiệp sâu để xử lý đúng ngay điểm ứ dịch".

Không dừng lại ở đó, Lê Thúy tiếp tục phải bước vào ca phẫu thuật nội soi lần thứ 3, kéo dài gần 3 tiếng. Theo chia sẻ của người mẫu, tình trạng dính trong cơ thể khá nặng, trong đó có cả ruột và trực tràng bị dính, khiến ca mổ trở nên phức tạp hơn. Lê Thúy cho biết nếu không cẩn thận, quá trình phẫu thuật có thể gây tổn thương ruột và trực tràng. May mắn, cuối cùng bác sĩ đã xử lý được phần ứ dịch. Người mẫu còn cho biết cô đủ bình tĩnh để xem lại đoạn clip bác sĩ thực hiện việc gỡ các phần bị dính trong ca mổ.

Người mẫu Lê Thuý đau buồn thông báo tin hư thai sau 10 năm hiếm muộn

Đây cũng là lúc Lê Thúy nhìn lại một vấn đề mà trước đây cô từng chủ quan. Người mẫu cho biết cô từng nghĩ đau bụng dữ dội mỗi khi đến tháng là chuyện bình thường, chịu đựng rồi sẽ quen. Tuy nhiên, sau những gì bản thân đã trải qua, cô nhận ra những cơn đau bất thường không nên bị bỏ qua.

Từ câu chuyện của mình, Lê Thúy nhắn nhủ các cô gái nếu mỗi kỳ kinh đều đau dữ dội, kéo dài, phải dùng thuốc giảm đau hoặc đau đến mức ảnh hưởng sinh hoạt bình thường thì nên đi khám phụ khoa để tìm nguyên nhân. Cô đặc biệt nhắc đến lạc nội mạc tử cung, một bệnh lý có thể gây đau và trong một số trường hợp liên quan đến tình trạng dính, ảnh hưởng đến các cơ quan vùng chậu.

Với những người đang thực hiện IVF, đặc biệt là trường hợp đã chuyển phôi nhiều lần nhưng chưa thành công, Lê Thúy khuyên nên trao đổi kỹ với bác sĩ để đánh giá lại toàn bộ nguyên nhân. Theo cô, ngoài chất lượng phôi còn nhiều yếu tố khác cần được xem xét trước khi tiếp tục hành trình.

Dù vậy, người mẫu vẫn cho biết cô sẽ tiếp tục hành trình của mình và nhắn nhủ mọi người: "Và nếu đang làm IVF nhiều lần chưa thành công, hãy cùng bác sĩ nhìn lại toàn bộ hành trình, thay vì chỉ hy vọng vào lần chuyển phôi tiếp theo. Đừng đợi đến khi hành trình tìm con đi qua quá nhiều nước mắt mới bắt đầu lắng nghe cơ thể mình. Mong những cô gái đang trên hành trình làm mẹ, dù hành trình có dài đến đâu, cuối cùng cũng sẽ được ôm lấy thiên thần nhỏ của mình và đủ nắng hoa sẽ nở".

Lê Thuý cho biết cô vẫn sẽ kiên trì trong hành trình mong muốn được làm mẹ

Hôn nhân hơn 1 thập kỷ của Lê Thuý

Lê Thúy sinh năm 1991, quê Quảng Bình. Tên tuổi cô gây chú ý tại Vietnam's Next Top Model 2011 và đóng một số phim như Bạn gái tôi là sếp, Siêu quậy có bầu... Lê Thúy kết hôn với diễn viên Đỗ An vào năm 2015. Hơn một thập kỷ bên nhau, cặp đôi từng trải qua không ít khác biệt, nhưng vẫn đồng hành và cùng xây dựng cuộc sống riêng. Đặc biệt, hành trình tìm con kéo dài nhiều năm trở thành một trong những thử thách lớn đối với hôn nhân của cả hai.

Lê Thuý và chồng đã có hơn 10 năm gắn kết

Để có con, Lê Thúy từng tạm gác công việc người mẫu, thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện và tìm đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Cô trải qua nhiều lần IVF, những ca phẫu thuật và không ít lần hy vọng rồi thất vọng. Có thời điểm, nữ người mẫu từng vỡ òa khi biết mình mang thai nhưng sau đó lại phải đối diện với tin buồn.

Lê Thuý từng chia sẻ về lần hư thai trước đó: "Những lần lấy máu xét nghiệm, 2 lần mổ nội soi, nhiều lần tự tiêm thuốc, tôi đều trân trọng và cố gắng. 5 lần làm IVF. Vào tháng 3/2024, cầm que thử thai lên 2 vạch, tôi đã ngồi trong nhà vệ sinh khóc rất nhiều, hạnh phúc vỡ òa khi mọi cố gắng, sự đau đớn được đền đáp. Những vết bầm tím sưng đau trên bụng không còn là gì với niềm hạnh phúc của tôi lúc đó. Nhưng 2 hôm sau xét nghiệm, bác sĩ bảo với tôi thai bị vôi hóa nên không ổn. Tôi đứng lặng người và chỉ biết khóc, khóc mờ mắt. Lúc đó, trước mắt tôi là màn đen, nếu mở mắt thì đó là vực thẳm".

Suốt hành trình khó khăn vừa qua, Lê Thuý luôn có sự đồng hành của chồng

Trong hành trình ấy, Đỗ An nhiều lần trở thành điểm tựa tinh thần cho vợ. Ann từng nói với Lê Thúy rằng anh lấy cô vì tình yêu, không phải để cô có trách nhiệm sinh con cho gia đình. Quan điểm này giúp nữ người mẫu phần nào trút bỏ áp lực mà cô từng tự đặt lên bản thân sau nhiều năm chưa thể làm mẹ. Gia đình Đỗ An cũng được Lê Thúy chia sẻ là khá thoải mái trong chuyện con cái.

Lê Thuý nói: "Anh nói yêu tôi và anh chỉ muốn ở bên tôi thôi, có con hay không là duyên nợ. Nếu mình không có nợ, mình sẽ không có con, thế thôi. Tôi nghe vậy vừa vui vừa hạnh phúc nhưng với một người khao khát làm mẹ, tôi thất vọng lắm. Tôi đồng ý cho chồng an tâm nhưng sau đó vẫn đi làm IVF tiếp. Tôi làm đến khi tôi không thở nữa thì thôi".