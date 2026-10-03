Người mẫu "gầy nhất Việt Nam" bán trà muối ớt vỉa hè ở Kiên Giang

Cao Ngân có hơn 10 năm hoạt động trong nghề người mẫu. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Á quân Vietnam's Next Top Model 2014. Năm 2017, nữ người mẫu tiếp tục gây chú ý khi trở lại Vietnam's Next Top Model với hình ảnh gầy gò, khiến cô nhận về nhiều bình luận từ công chúng. Sau khoảng thời gian tập trung cải thiện sức khỏe, Cao Ngân tiếp tục trở lại với công việc người mẫu.

Năm 2023, Cao Ngân góp mặt tại The New Mentor và được lựa chọn vào đội của Hương Giang. Cao Ngân từng được truyền thông và công chúng gọi là "người mẫu gầy nhất Việt Nam" sau khi xuất hiện tại Vietnam's Next Top Model 2017 với thân hình gầy gò, chỉ khoảng hơn 40 kg.

Hình ảnh của cô khi đó nhanh chóng gây chú ý và trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Cao Ngân từng chia sẻ việc sụt cân bắt nguồn từ vấn đề sức khỏe, không phải chủ ý xây dựng hình ảnh. Sau chương trình, cô dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và dần cải thiện vóc dáng

Cao Ngân có hơn 10 năm hoạt động trong nghề người mẫu. Ảnh: FBNV

Cô từng được gọi là "người mẫu gầy nhất Việt Nam" vì thân hình gầy gò. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, song song với hoạt động nghệ thuật, cô cũng bắt đầu tìm hướng đi khác để tạo thêm thu nhập. Theo chia sẻ của Cao Ngân, thời điểm sau dịch Covid-19, các hoạt động trong lĩnh vực thời trang chưa sôi động, trong khi công việc người mẫu vốn không phải lúc nào cũng có lịch trình ổn định.

Từ đó, Cao Ngân quyết định bắt đầu kinh doanh trà muối ớt tại quê nhà Kiên Giang. Cô vốn học ngành quản trị kinh doanh và có niềm yêu thích với việc kinh doanh. Không có nguồn vốn quá lớn, nữ người mẫu lựa chọn mô hình xe trà nhỏ, đồng thời tự học pha chế và tìm hiểu công thức để tạo ra món trà mang thương hiệu "Ngân Đơ".

Cao Ngân quyết định kinh doanh trà muối ớt ở quê nhà Kiên Giang. Ảnh: Tổng hợp

Công việc kinh doanh của cô nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Sau thời gian bán trà ở quê, Cao Ngân quyết định đưa mô hình này lên TP.HCM. Cô mở một điểm bán nhỏ tại quận 7, hoạt động theo hình thức vỉa hè. Hình ảnh nữ người mẫu tự đứng bán trà, trực tiếp phục vụ khách khi đông người khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Chia sẻ về việc một người mẫu chuyển sang bán đồ uống vỉa hè, Cao Ngân cho rằng đây là chuyện bình thường. Cô từng nói việc kinh doanh thêm một lĩnh vực bên cạnh công việc chính là cách nhiều đồng nghiệp lựa chọn để đảm bảo tài chính, bởi nghề người mẫu không phải lúc nào cũng bận rộn. Với cô, xe trà còn giúp tạo thêm công việc và thu nhập cho người thân trong gia đình.

Cô từng chia sẻ việc kinh doanh thêm 1 lĩnh vực bên cạnh công việc chính là cách để đảm bảo tài chính. Ảnh: FBNV

Cao Ngân không xem việc kinh doanh trà là dấu hiệu từ bỏ nghề người mẫu. Trong cuộc phỏng vấn năm 2024, cô cho biết bản thân vẫn đủ sức khỏe để tiếp tục làm người mẫu và kinh doanh xe trà muối ớt song song. Nữ người mẫu cũng khẳng định việc đứng bán trà ở vỉa hè không ảnh hưởng đến hình ảnh của cô trong showbiz.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng mẫu, Cao Ngân hiện lựa chọn cuộc sống chủ động hơn khi vừa theo đuổi công việc thời trang, vừa thử sức với kinh doanh. Từ một xe trà nhỏ ở Kiên Giang đến điểm bán tại TP.HCM, hành trình này cho thấy cô không bó hẹp bản thân trong một công việc duy nhất mà chủ động tìm thêm hướng phát triển phù hợp với cuộc sống.