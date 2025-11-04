Theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 4/11/2025, Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội. Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) dự kiến sửa đổi, bổ sung toàn bộ 35 Điều của Luật hiện hành và sẽ thay thế cho Luật Thuế TNCN hiện hành. Nội dung sửa đổi từ thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; giảm thuế; thuế đối với cá nhân kinh doanh; giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc; giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo; Biểu thuế lũy tiến từng phần; đến mức phải nộp của một số khoản thu nhập không thường xuyên...,

Rút gọn biểu thuế lũy tiến xuống 5 bậc, giãn khoảng cách giữa các bậc

Cơ cấu lại "Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công" để đơn giản hóa biểu thuế và điều tiết thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội Bổ sung nội dung mới, người nộp thuế sẽ được khấu trừ một số khoản chi phí liên quan đến giáo dục - đào tạo, y tế trước khi tính thuế.

Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) đã sửa đổi một trong những nội dung căn bản, cốt lõi của Luật là điều chỉnh Biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc thành 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Theo đó, Biểu thuế có 5 bậc và các mức thuế suất là 5%, 15%, 25%, 30%, 35% (khoảng cách giữa các bậc tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng và bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng. Cụ thể:

+ Bậc thuế suất đầu tiên là 5% nhưng giãn thu nhập tính thuế áp dụng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng;

+ Bậc 2 là thuế suất 15% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng;

+ Bậc 3 là thuế suất 25% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng;

+ Bậc 4 là thuế suất 30% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng;

+ Bậc 5 là thuế suất 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng.

Đây là quy định nhằm đơn giản hóa biểu thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng hơn trong việc tính toán và theo dõi nghĩa vụ thuế của mình và giảm nghĩa vụ thuế đối với tất cả cá nhân ở các bậc hiện hành so với Biểu thuế hiện hành. Người nộp thuế dự kiến sẽ có nhiều quyền lợi, ưu đãi hơn so với Luật Thuế TNCN hiện hành.

Chính phủ vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo tính hợp lý và công bằng cao nhất trước khi trình Quốc hội thông qua với mục tiêu là giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế, gia tăng sáng tạo, hiệu quả và sức lao động, qua đó, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Khấu trừ một số khoản chi phí liên quan đến giáo dục - đào tạo, y tế

Lần sửa đổi này, dự án Luật Thuế TNCN không chỉ kế thừa các khoản giảm trừ gia cảnh hiện hành (cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo theo quy định), không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp; mà còn mở rộng phạm vi cho người nộp thuế thông qua việc bổ sung thêm các khoản giảm trừ trước khi tính thuế đối với khoản chi phí cho y tế, giáo dục để thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 71-NQ/TW về giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân), cụ thể: Người nộp thuế sẽ được khấu trừ một số khoản chi phí liên quan đến giáo dục - đào tạo, y tế trước khi tính thuế.

Chính sách này khuyến khích cá nhân đầu tư vào học tập, nâng cao trình độ, giúp người dân có thêm nguồn lực để giải quyết các vấn đề về tài chính khi phải đối mặt với bệnh tật.

Bằng cách cho phép người dân giảm trừ các chi phí thiết yếu như y tế và giáo dục, Nhà nước thể hiện cam kết chia sẻ gánh nặng tài chính với người lao động, tạo điều kiện để họ có thu nhập khả dụng lớn hơn, từ đó ổn định đời sống và đóng góp tích cực hơn vào phát triển kinh tế - xã hội.

Giảm 50% thuế cho nhân lực công nghệ cao

Dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định về miễn thuế, giảm thuế TNCN nhằm thu hút nhân tài như miễn, giảm thuế đối với cá nhân là nhân lực công nghệ cao trong một số lĩnh vực của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại các Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 và Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị và một số Luật được ban hành gần đây. Cụ thể: Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc tại các doanh nghiệp, dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và một số lĩnh vực ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, việc ưu đãi thuế TNCN đối với nhân lực công nghệ cao, là một sự đầu tư nghiêm túc của Nhà nước vào nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định vai trò tiên phong của khoa học công nghệ trong tương lai phát triển của đất nước.

Chính sách này giúp Việt Nam tạo lợi thế cạnh tranh về chính sách thuế so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, giúp thu hút chuyên gia nước ngoài và giữ chân nhân tài trong nước phát triển sự nghiệp, giảm gánh nặng thuế cho nhân lực CNC là động lực trực tiếp để họ yên tâm cống hiến, nghiên cứu và phát triển công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Linh hoạt điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Ngày 17/10/2025, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng, điều chỉnh mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Theo tính toán, với mức giảm trừ gia cảnh mới này thì cá nhân (nếu không có người phụ thuộc) với mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng thì người này vẫn chưa phải nộp thuế. Trường hợp cá nhân có 01 người phụ thuộc với mức thu nhập là 24 triệu đồng/tháng thì người này vẫn chưa phải nộp thuế. Trường hợp cá nhân có 02 người phụ thuộc với mức thu nhập là 31 triệu đồng/tháng thì người này vẫn chưa phải nộp thuế.

Ngoài ra, dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi) sửa đổi nguyên tắc để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Theo quy định tại Luật Thuế TNCN hiện hành giao UBTVQH điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%. Tuy nhiên, nguyên tắc điều chỉnh khi CPI biến động trên 20% tại Luật Thuế TNCN hiện hành sẽ không còn phù hợp với tình hình biến động của giá cả, thu nhập. Thực tế cho thấy để chờ CPI tăng trên 20% mới điều chỉnh GTGC thì khoảng trên 5 năm, trong khi đó các yếu tố về chi phí, giá cả, thu nhập của người dân có nhiều biến động, do đó, có thể căn cứ các yếu tố này để điều chỉnh mức GTGC mà không chờ CPI biến động trên 20%.

Theo đó, dự thảo Luật quy định giao Chính phủ căn cứ biến động của giá cả, thu nhập điều chỉnh mức giảm trừ để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.