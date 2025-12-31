Người khôn ngoan làm gì với tháng lương 31/12/2025? Câu trả lời nằm ở 3 việc này

Ngày 31/12/2025 không chỉ là ngày cuối cùng của năm. Với rất nhiều người đi làm, đó còn là ngày cầm trong tay tháng lương "chốt sổ", khoản tiền tưởng quen mà lại mang ý nghĩa rất khác. Không phải vì nó nhiều hơn, mà vì cách bạn sử dụng tháng lương này có thể quyết định tâm thế, tài chính và cả vận hành cuộc sống của bạn trong năm 2026.

Người thiếu kinh nghiệm coi đây là tiền để "xả stress cuối năm". Người từng va vấp thì dè dặt, tiêu chừng mực. Còn người khôn ngoan, họ làm 3 việc dưới đây. Không phô trương, không giáo điều, nhưng đủ để bước sang năm mới nhẹ gánh hơn rất nhiều.

Ảnh minh hoạ

Việc thứ nhất: Chốt lại các khoản nợ nhỏ dọn đường cho năm mới

Sai lầm phổ biến nhất của tháng lương cuối năm là tiêu khi trong đầu vẫn còn những khoản nợ lặt vặt chưa xử lý. Có thể là vài triệu mượn bạn bè, dư nợ thẻ tín dụng, tiền trả góp thiết bị, hoặc đơn giản là những khoản "để sang năm trả".

Người khôn ngoan không để mình bước sang năm mới với cảm giác còn nợ đời vài thứ. Họ dùng một phần tháng lương 31/12 để:

Trả hết các khoản nợ nhỏ nhưng gây ám ảnh tâm lý

Giảm bớt dư nợ tín dụng để không bị lãi chồng lãi đầu năm

Kết thúc các mối vay mượn cá nhân cho sạch sẽ, đỡ ngại ngần

Điều quan trọng không nằm ở con số, mà nằm ở trạng thái tinh thần. Bước sang năm 2026 mà đầu óc còn lấn cấn vì nợ nần, thì rất khó tập trung cho cơ hội mới. Trả được một khoản nợ nhỏ đôi khi còn giá trị hơn mua thêm một món đồ đắt tiền.

Việc thứ hai: Trích tiền cho "bản thân của 3 - 6 tháng tới"

Khác với tiền tiết kiệm dài hạn hay quỹ khẩn cấp, người khôn ngoan thường dành ra một khoản rất cụ thể cho chính mình trong 3 -6 tháng đầu năm sau. Khoản này không lớn, nhưng có mục đích rõ ràng.

Đó có thể là:

Một khóa học kỹ năng, ngoại ngữ, chuyên môn

Một gói chăm sóc sức khỏe, kiểm tra tổng quát, trị liệu tinh thần

Một khoản để nâng cấp công cụ làm việc, điện thoại, laptop, phần mềm

Hoặc đơn giản là quỹ "an tâm" để nếu công việc trục trặc, bạn không hoảng loạn

Điểm chung là: khoản tiền này không tiêu cho khoảnh khắc, mà cho năng lực sống. Người khôn ngoan hiểu rằng, sang năm mọi thứ có thể còn biến động hơn. Thay vì giữ tiền rồi tiêu lẻ tẻ, họ chủ động "đặt cọc" cho sự ổn định của chính mình.

Không ít người sau Tết rơi vào trạng thái kiệt sức, vừa thiếu tiền, vừa thiếu động lực. Chỉ vì tháng lương cuối năm đã tiêu hết cho những cuộc vui không để lại giá trị lâu dài.

Việc thứ ba: Giữ lại một khoản "không gắn mục tiêu" - để thở

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng người khôn ngoan luôn để lại một khoản tiền không gắn bất kỳ kế hoạch nào. Không đầu tư, không tiết kiệm bắt buộc, không chi tiêu định sẵn. Chỉ là tiền để… yên đó.

Khoản tiền này dùng để:

Giải quyết những việc phát sinh đầu năm

Cho bản thân quyền từ chối những điều không phù hợp

Tạo cảm giác an toàn khi chưa biết năm mới sẽ ra sao

Rất nhiều người bước vào năm mới trong tâm thế căng thẳng, vì toàn bộ tiền đã "được phân công nhiệm vụ". Khi có biến cố, họ hoảng loạn vì không còn vùng đệm.

Người khôn ngoan thì khác. Họ hiểu rằng sự linh hoạt mới là tài sản lớn nhất trong thời kỳ bất ổn. Có tiền mà chưa cần dùng ngay, cũng là một dạng giàu.

Ảnh minh hoạ

Vì sao tháng lương 31/12 lại quan trọng đến vậy?

Bởi đây là tháng lương hiếm hoi không bị cuốn vào guồng quay thường nhật. Nó nằm giữa hai trạng thái: tổng kết và khởi đầu. Bạn đủ tỉnh táo để nhìn lại, nhưng cũng đủ kỳ vọng để nghĩ về phía trước.

Cách bạn tiêu tháng lương này phản ánh:

Bạn đang sống theo cảm xúc hay có chiến lược

Bạn ưu tiên khoảnh khắc hay ưu tiên đường dài

Bạn muốn năm mới "dễ thở hơn" hay "để tính sau"

Không cần phải giàu mới làm được 3 việc trên. Chỉ cần ý thức rằng tiền không chỉ để tiêu, mà để tạo trạng thái sống tốt hơn.

Người khôn ngoan không làm giàu từ một tháng lương. Nhưng họ biết không phá hỏng năm sau chỉ vì một tháng lương cuối năm.

Ngày 31/12/2025, khi tiền về tài khoản, bạn không cần phải làm gì quá lớn. Chỉ cần:

Dọn bớt gánh nợ

Đầu tư có chọn lọc cho bản thân

Và chừa lại một khoảng để thở

Vậy là đủ để bước sang 2026 với tâm thế vững vàng hơn rất nhiều.