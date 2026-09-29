Người “khổ” nhất lúc này là Thỏ Da LAB!

Sau khi Công diễn 5 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện loạt bài đăng ăn mừng thành tích của Thỏ Da LAB. Trên bảng kết quả được người hâm mộ chia sẻ, nam rapper đứng hạng 1/24 Anh Tài với 800 điểm hỏa lực cá nhân, đồng nghĩa với việc chính thức tiến vào Chung kết. Nhiều fan lập tức đùa vui rằng Thỏ Da LAB "thắng rồi", thậm chí có người còn gọi anh là "quán quân" của màn công bố này.

Thế nhưng, niềm vui ấy lại đi kèm một nỗi buồn khá lớn. Will, một thành viên của Nhà Lục Lạc, phải dừng chân sau Công diễn 5, khiến khoảnh khắc ăn mừng của Thỏ Da LAB trở nên có phần "dở khóc dở cười". Một bên là thành tích cá nhân rất đẹp, một bên lại là việc người đồng đội phải nói lời chia tay chương trình.

Nhà Lục Lạc bước vào Công diễn 5 với tiết mục "Có khi", một sân khấu được xây dựng theo hướng tối giản về chuyển động để tập trung vào giọng hát và cảm xúc. Sáu thành viên cùng phải giải bài toán làm thế nào để những màu giọng khác nhau có thể hòa quyện trong một tiết mục vocal. Trong quá trình chuẩn bị, nhiều thành viên tự viết thêm phần của mình và cả nhóm phải liên tục điều chỉnh để các X-part không bị rời rạc.

Thỏ Da LAB cũng là một trong những người tham gia quá trình hoàn thiện phần X-part của Nhà Lục Lạc. Thậm chí anh từng có tranh luận với Thanh Duy về việc nên sử dụng từ "tôn thờ" hay "mong chờ" trong một câu hát. Cuối cùng, cả hai thống nhất giữ lại từ "tôn thờ" để đẩy cảm xúc của bài hát lên cao hơn.

Nhưng sau sân khấu, Nhà Lục Lạc lại phải đối diện với kết quả không mong muốn. Theo thông cáo của chương trình, sau kết quả bình chọn, mỗi Nhà chỉ có hai Anh Tài an toàn, những người còn lại bước vào vòng nguy hiểm. Cuối cùng, Thuận Nguyễn và Will là hai Anh Tài phải nói lời chia tay chương trình.

Sự ra về của Will đặc biệt khiến Jun Phạm tiếc nuối. Nam ca sĩ từng mong có cơ hội cùng Will thực hiện một sân khấu, tái hiện sự kết hợp của các thành viên 365 sau nhiều năm nhóm ngừng hoạt động. Thế nhưng mong muốn ấy cuối cùng chưa thể thành hiện thực. Jun Phạm thừa nhận anh cảm thấy có lỗi và tiếc nhất vì cả hai đã không tạo được một kỷ niệm chung trên sân khấu chương trình.

Với riêng Will, anh khép lại hành trình bằng sự biết ơn dành cho những người đã đồng hành trong khoảng bốn, năm tháng. Điều anh trân trọng không chỉ là việc được tiếp tục hát mà còn là cảm giác khán giả đã nhìn mình cởi mở hơn.

Chính vì vậy, khoảnh khắc Thỏ Da LAB được công bố với 800 điểm và vị trí Top 1 càng trở nên đặc biệt. Fan có lý do để vui mừng cho thành tích của anh, nhưng đồng thời cũng không khỏi tiếc nuối khi một người trong Nhà Lục Lạc phải dừng lại.

Nói Thỏ Da LAB là "người khổ nhất lúc này" thực chất là một cách nói vui của người hâm mộ: Thành tích cá nhân thì quá đẹp để ăn mừng, nhưng niềm vui ấy lại đến đúng lúc đội hình phải chia tay một thành viên. Và có lẽ chính những cảm xúc trái ngược ấy mới là điều rất đặc trưng của chặng cuối một cuộc thi: Càng tiến gần đến Chung kết, mỗi bước đi tiếp cũng đồng nghĩa với việc có người phải dừng lại.