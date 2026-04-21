Tăng Bái Từ - người được hưởng lợi nhiều nhất ở Công diễn 1 Đạp Gió 2026

Sau vòng loại lấy đi nhiều nước mắt, Đạp Gió 2026 đã tiến vào Công diễn 2 với 8 đội đa dạng màu sắc. Cứ ngỡ không phải nhận vai trò đội trưởng, BTC quyết chưa buông tha Trang Pháp khi cô nàng vẫn nhận trọng trách lớn này ở liveshow sắp tới. Dù vậy, tình hình có dấu hiệu khả quan hơn khi Trang Pháp chiêu mộ được toàn thí sinh mạnh: An Kỳ, Tiêu Tường và Ôn Tranh Vanh.

Không chỉ đại diện Việt Nam, một nhân vật khác cũng nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng ở vòng chọn đội chính là Tăng Bái Từ. Cô nàng cùng Hoàng Xán Xán trở thành thành viên của đội Vương Mông, gương mặt gây tranh cãi và cũng bị ghét nhất nhì mùa giải năm nay.

Không chỉ Trang Pháp, một nhân vật khác cũng nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng ở vòng chọn đội chính là Tăng Bái Từ (Ảnh: MangoPlus)

Trước đó, cô nàng đã viral đến “thoát vòng” từ Trung Quốc tới Việt Nam, từ Weibo tới Threads nhờ đoạn clip reaction màn trình diễn thảm hoạ Giấy Nhớ Ghi Điều Ước của team Lý Tiểu Nhiễm. Biểu cảm của nữ ca sĩ từ cười hớn hở tới sượng trận, miệng cử động gượng gạo khi xem bộ 3 Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông và Đường Nghệ Hân hát.

Tăng Bái Từ viral đến “thoát vòng” từ Trung Quốc tới Việt Nam, từ Weibo tới Threads nhờ đoạn clip reaction màn trình diễn thảm hoạ Giấy Nhớ Ghi Điều Ước

Đoạn clip nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng trên mọi nền tảng số, với vô vàn bình luận hài hước. Thậm chí, reaction của Tăng Bái Từ được dân tình cover rần rần trên MXH, đồng thời được “chế cháo” cho vào kho tàng meme của cộng đồng mạng. Netizen cho rằng những gì Tăng Bái Từ bộc lộ ra mặt đã nói lên cảm xúc thật sự của đông đảo khán giả khi xem show.

Reaction của Tăng Bái Tử được dân tình cover rần rần trên MXH, đồng thời được “chế cháo” cho vào kho tàng meme của cộng đồng mạng

Kết quả là Giấy Nhớ Ghi Điều Ước đã vượt mặt Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại , đẩy team Trang Pháp vòng nguy hiểm. Nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng, nghi ngờ tính minh bạch của chương trình, cho rằng BTC có dấu hiệu dàn xếp kết quả hoặc “xào phiếu” thiếu công bằng. Nghi vấn này càng tăng cao khi Trang Pháp chịu thua tiếp Tiêu Tường ở vòng PK thứ 2. Dù liên tục hát run và chênh phô, Tiêu Tương lại giành chiến thắng, khiến Duy Nina phải ra về.

Dù liên tiếp 2 lần bại trận, Trang Pháp cùng 2 thành viên Giang Ngữ Thần và Duy Nina lại chiếm được cảm tình của số đông khán giả. Dân tình không chỉ khâm phục sự cố gắng của 3 nghệ sĩ mà còn cảm thấy bất bình trước kết quả vô lý. Chỉ ngay trong đêm sau khi Công diễn 1 kết thúc, netizen xứ Trung đẩy hàng loạt hot search, đưa Trang Pháp lên top 1 chủ đề thảo luận với những từ khoá như “Trang Pháp hát tiếng Trung rất tốt”, “Tiếc cho Trang Pháp”...

Dù liên tiếp 2 lần bại trận, Trang Pháp cùng 2 thành viên Giang Ngữ Thần và Duy Nina lại chiếm được cảm tình của số đông khán giả

Trở lại với Tăng Bái Từ, việc tập luyện và trình diễn cùng Vương Mông vô tình tạo nên tình huống “dở khóc dở cười”, khi từ “thù hoá thành đồng đội”. Thế là 2 nghệ sĩ rơi vào cảnh “oan gia ngõ hẹp”. Dĩ nhiên, phản ứng của Tăng Bái Từ không thể nói hết lên được mối quan hệ giữa cô và Vương Mông. Netizen cũng rất hoan hỉ và vui vẻ trước màn chọn đội không hề trùng hợp này.

Cũng nhờ đây, Tăng Bái Từ được cho là người hưởng lợi nhiều nhất ở drama Trang Pháp bị đối xử bất công. Cô nàng bất ngờ bùng nổ trên MXH, độ nhận diện vốn đã lớn nay càng phủ sóng mạnh mẽ hơn. Lượng người theo dõi và ủng hộ nữ ca sĩ tăng vọt, chiếm được cảm tình của “người qua đường” và khán giả.

Tăng Bái Từ được cho là người hưởng lợi nhiều nhất ở drama Trang Pháp bị đối xử bất công (Ảnh: MangoPlus)

Đáng chú ý hơn, nhiều nguồn tin cho rằng Tăng Bái Từ đã lọt vào tầm ngắm của Hello Saturday (Hi6), một trong những show quốc dân Trung Quốc có sức lan tỏa hàng đầu. Nếu thông tin này trở thành sự thật, đây sẽ là bước đệm truyền thông cực kỳ quan trọng, giúp cô không chỉ còn tiến xa hơn trong thị trường giải trí đại chúng ở xứ tỷ dân.

Hiện tại, Tăng Bái Từ đang “một mình một cõi”, với lượng vote áp đảo hoàn toàn 32 Tỷ Tỷ còn lại. Ngay từ khi show chưa công chiếu, cô nàng đã chiếm lĩnh top 1 ở bảng bình chọn, chỉ số truyền thông, lượng view và độ thảo luận trên MXH. Netizen khẳng định Tăng Bái Từ đến với Đạp Gió 2026 chỉ để xem ai là Á quân, vì cô nàng đã nắm chắc ngôi vị cao nhất trong tay.

Tăng Bái Từ đang “một mình một cõi”, với lượng vote áp đảo hoàn toàn 32 Tỷ Tỷ còn lại (Ảnh: Weibo)

Nghệ sĩ quốc dân xứ Đài: Hit quốc dân ai cũng thuộc, phim hot ai cũng mê, ngoại hình như bạch nguyệt quang

Tăng Bái Từ (Pets Tseng), sinh năm 1984 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), là nữ ca sĩ kiêm diễn viên quen mặt với khán giả châu Á. Ít ai biết rằng, con đường nghệ thuật của cô không phải là lựa chọn từ đầu. Xuất thân từ môi trường học tập bài bản, Tăng Bái Từ từng định hướng theo đuổi con đường học vấn cao hơn và làm việc văn phòng.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi cô tham gia chương trình Siêu cấp Tinh Quang Đại Đạo năm 2008 và dừng chân ở vị trí thứ 6. Tuy không giành chiến thắng, đây lại là cánh cửa đưa cô bước chân vào showbiz. Thay vì theo đuổi âm nhạc ngay lập tức, Tăng Bái Từ lựa chọn khởi đầu bằng diễn xuất, nhanh chóng ghi dấu ấn qua các bộ phim thần tượng đình đám như Chung Cực Nhất Bang , trở thành gương mặt quen thuộc với thế hệ khán giả trẻ thời bấy giờ.

Chung Cực Nhất Bang đưa cô nàng trở thành gương mặt quốc dân (Ảnh: Tencent)

Phải đến năm 2014, khi ký hợp đồng với công ty Fook Mun, cô mới chính thức quay trở lại con đường ca hát. Ca khúc Kính Gọng Đen cùng album đầu tay Tôi Là Tăng Bái Từ đánh dấu sự “tái xuất” với hình ảnh trưởng thành và chín chắn hơn. Trong đó, ca khúc Một Người Nhớ Một Người trở thành bản hit quốc dân, giúp cô khẳng định giọng hát nội lực và cảm xúc. Thành công này giúp cô chuyển mình từ “diễn viên đi hát” thành nghệ sĩ âm nhạc thực thụ.

Một Người Nhớ Một Người - Tăng Bái Từ

Chỉ một năm sau, tại lễ trao giải YinYueTai V-Chart lần thứ ba ở Bắc Kinh, cô xuất sắc giành hai giải thưởng quan trọng ở khu vực Hồng Kông (Trung Quốc) - Đài Loan (Trung Quốc): Tân binh xuất sắc nhất và Ca sĩ được yêu thích nhất. Cũng trong năm 2015, cô tiếp tục được vinh danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Âm nhạc châu Á.

Sở hữu giọng hát nội lực cùng hình ảnh gần gũi, dễ chịu, Tăng Bái Từ luôn duy trì được thiện cảm với công chúng. Chính vì vậy, khi cô xuất hiện tại Đạp Gió 2026 , không ít khán giả, đặc biệt là thế hệ 9x, đã ngay lập tức bật chế độ hoài niệm. Từ vai Lôi Đình trong Chung Cực Nhất Bang, Tôn Thượng Hương trong Chung Cực Tam Quốc cho đến bản hit Một Người Nhớ Một Người , tất cả như gợi lại một phần ký ức thanh xuân từng gắn bó với màn ảnh nhỏ và Cpop.

Sự xuất hiện của Tăng Bái Từ ở Đạp Gió 2026 gợi lại một phần ký ức thanh xuân từng gắn bó với màn ảnh nhỏ và Cpop (Ảnh: Weibo)

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, sự nghiệp diễn xuất của Tăng Bái Từ cũng có những bước tiến đáng kể ở Đại lục. Tác phẩm đầu tiên tại đây, Minh Nhược Hiểu Khê, giúp cô mở rộng độ phủ sóng. Đặc biệt, vai diễn Ứng Từ Duyệt trong Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Cái Ác đã mang về cho cô giải Nữ phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Chung lần thứ 54, một cột mốc quan trọng khẳng định thực lực diễn xuất.

Tăng Bái Từ nói không với ồn ào và thị phi chốn showbiz. Đời tư cá nhân của cô luôn được cô bảo vệ khỏi cái nhìn soi mói từ truyền thông. Sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng, thanh tao cùng chiều cao hơn 1m70, Tăng Bái Từ được nhận xét như “bạch nguyệt quang” của thời thanh xuân những năm 2010. Ở hiện tại, người hâm mộ khi đó nay đã thành đạt, toàn CEO và doanh nhân - những người sẵn sàng chi tiền khủng để đưa Tăng Bái Từ giành lấy ngôi vương của Đạp Gió 2026.