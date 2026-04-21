Đối thủ của Trang Pháp tự nhận “chỉ thích ăn xong rồi nằm” nhưng không hiểu sao 50 tuổi vẫn xinh đẹp, bốc lửa

Trong những ngày qua, Lý Tiểu Nhiễm đang là cái tên được bàn tán xôn xao nhiều nhất trong show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2026. Bởi lẽ, nữ diễn viên đẹp nhất Khánh Dư Niên dù tài năng có hạn nhưng vẫn giành số điểm cao nhất sau Công diễn lần 1. Nhóm của cô dù hát chênh phô, không thuộc lời, trình diễn thiếu hấp dẫn vẫn giành chiến thắng thiếu thuyết phục trước đội của Trang Pháp, khiến thí sinh Việt Nam uất ức đến mức bật khóc ngay trên sân khấu.

Hiện tại, ca khúc Giấy Ghi Nhớ Điều Ước do nhóm của Lý Tiểu Nhiễm thể hiện đang cực hot trên MXH từ Trung sang Việt vì...quá tệ. Điểm sáng duy nhất của tiết mục chắc hẳn là nhan sắc xinh đẹp nổi bần bật, chẳng khác nào thiếu nữ đôi mươi của Lý Tiểu Nhiễm dù đã ở tuổi 50.

Lý Tiểu Nhiễm "cưa sừng" cực ngọt trên sân khấu Công diễn 1 (Ảnh: baijiahao).

Trang Sohu cho biết, Lý Tiểu Nhiễm cao 1m68 và chỉ nặng 48kg. Mỗi khi vừa xuất hiện, cô thu hút mọi ánh nhìn với làn da trắng sáng bật tông, chẳng hề có dấu hiệu lão hóa và dáng người nóng bỏng. Không ít người tò mò muốn biết mỹ nhân Không Kịp Nói Yêu Em có bí kíp gì mà luôn giữ được sắc vóc đỉnh cao dù đã ở tuổi 50.

Thật bất ngờ là khi trả lời phỏng vấn, Lý Tiểu Nhiễm tự nhận bản thân mình lười biếng, “ghét vận động, thích ăn tinh bột, thích ăn xong rồi nằm”. Người đẹp Khánh Dư Niên bộc bạch rằng dù từng theo học trường Học viện Vũ đạo Bắc Kinh và làm việc tại vũ đoàn nhưng khả năng ca múa của cô vẫn không tốt, "chỉ được cái mặt đẹp mà thôi". Điều này khiến cư dân mạng đều tròn mắt kinh ngạc, không biết Lý Tiểu Nhiễm đang nói thật hay nói đùa.

Thật khó tin là Lý Tiểu Nhiễm đã 50 tuổi (Ảnh: Sina).

Cô tự nhận mình lười biếng, thích ăn thích nằm, không thích vận động (Ảnh: baijiahao).

Trang Sohu hé lộ, thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Lý Tiểu Nhiễm đã thể hiện khả năng trời cho là ăn mãi không mập. Không kiêng khem, cân đo đong đếm từng hạt cơm như các đồng nghiệp showbiz khác, nữ diễn viên họ Lý ăn rất khỏe, có thể “xử” hết 50 cái sủi cảo chỉ trong một bữa nhưng cân nặng chưa bao giờ vượt mức 50kg. Không chỉ vậy, cô còn là kiểu sinh viên khiến các thầy cô trường Học viện Vũ đạo Bắc Kinh “vừa yêu vừa hận” vì bình thường ít luyện tập nhưng khi thi vẫn giành được thành tích đứng đầu.

Có thể thấy được, Lý Tiểu Nhiễm may mắn có được hệ thống trao đổi chất vượt trội và nền tảng cơ thể tuyệt vời. Bên cạnh đó, kiểu da trắng sáng và khung xương mặt của Lý Tiểu Nhiễm cũng được dân tình đánh giá cao. Những yếu tố này được cho là đã giúp cô chống chọi tốt với hiện tượng lão hóa, khiến người đẹp dù đã 50 tuổi vẫn cứ xinh tươi phơi phới.

Netizen cho rằng Lý Tiểu Nhiễm được ông trời ưu ái, ban cho nền tảng cơ thể tuyệt vời (Ảnh: baijiahao).

Lý Tiểu Nhiễm từng khiến bao khán giả thương cảm vì quá đỗi lận đận tình duyên. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và dáng người bốc lửa, Lý Tiểu Nhiễm chẳng hề thiếu người theo đuổi nhưng chẳng hiểu vì sao, cô nàng lại rơi vào lưới tình với cả loạt “cờ đỏ” cực í ẹ, khiến bản thân nhiều lần bị đe dọa tính mạng, bị giày vò cả về thể xác và tinh thần.

Mãi đến năm 2014, cuộc đời của Lý Tiểu Nhiễm mới bước sang trang mới khi chinh phục “friendzone”, đăng ký kết hôn với đại gia Từ Giai Ninh. Năm 2015, cặp đôi tổ chức hôn lễ thế kỷ với sính lễ 500 triệu NDT (1.884 tỷ đồng) và nhẫn kim cương 12 carat. Sau khi thành vợ người ta, Lý Tiểu Nhiễm có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc bên người chồng doanh nhân dù vẫn chưa có con cái, sự nghiệp cũng thăng hoa khi góp mặt trong loạt phim Tam Thể, Khánh Dư Niên 1,2…

Tuy nhiên, những năm gần đây, Lý Tiểu Nhiễm tích cực tham gia các show truyền hình nhưng lại vướng phải không ít thị phi. Chẳng hạn, trong “năm trả nghiệp” 2025, người đẹp này phải lao đao với loạt drama liên tiếp khi tham gia show truyền hình Nhất Lộ Phồn Hoa. Cô bị nhiều người chỉ trích vì tính cách độc đoán, EQ thấp, thái độ coi thường đàn chị và hay gây chuyện. Các từ khóa như "Lý Tiểu Nhiễm khó chịu ra mặt" đạt hơn 70 triệu lượt xem, "Lý Tiểu Nhiễm sụp đổ hình tượng" đạt hơn 80 triệu lượt tương tác.

Không chỉ vậy, công ty của chồng Lý Tiểu Nhiễm cũng gặp một số vấn đề về thuế, có khả năng sẽ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của cô. Bên cạnh đó, có nguồn tin cho biết Từ Giai Ninh nhiều lần bị bắt gặp cặp kè với những người mẫu trẻ ở hộp đêm, khiến dân tình suy đoán cuộc hôn nhân của Lý Tiểu Nhiễm cũng chẳng hề như mơ.

Giờ đây, khi tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Lý Tiểu Nhiễm nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong chương trình. Mặc dù khả năng hát nhảy, trình diễn còn hạn chế, lại còn dính nghi vấn được dàn xếp để giành suất debut nhưng không thể phủ nhận rằng nữ diễn viên là cái tên “hút view” nhất nhì trong show.

Lý Tiểu Nhiễm hâm nóng danh tiếng nhờ show Đạp Gió 2026 (Ảnh: baijiahao).

