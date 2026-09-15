Người Việt Nam có một cách thể hiện sự quan tâm rất riêng. Chúng ta hiếm khi nói thẳng “tôi yêu bạn”, “ba mẹ yêu con” hay “con yêu cha mẹ”, nhưng tình cảm ấy lại xuất hiện trong những điều rất đỗi quen thuộc: một miếng thức ăn được gắp vào bát, một câu dặn “đi đường cẩn thận”, hay lời hỏi han tưởng như rất bình thường: “Ăn cơm chưa?”.

Với người Việt, những câu hỏi như “Ăn cơm chưa?”, “Đi đâu đấy?”, “Mới về à?” đôi khi không thực sự cần một câu trả lời. Đó có thể đơn giản là cách người ta chào nhau, bắt chuyện và ngầm nói rằng: “Tôi để ý đến bạn”.

Cách chào hỏi đặc biệt này mới đây khiến một người đàn ông đến từ Hà Lan thích thú. Trên trang cá nhân, Danny Haberer chia sẻ câu chuyện về những ngày đầu sống tại Việt Nam và trải nghiệm liên tục được hàng xóm hỏi “Ăn cơm chưa?”.

Danny Haberer - người đàn ông đến từ Hà Lan bày tỏ sự thích thú với cách hỏi "ăn cơm chưa" của người Việt

“Hồi mới qua Việt Nam, ngày nào hàng xóm cũng hỏi tui: "Ăn cơm chưa?" Tui tưởng thiệt, trả lời đàng hoàng: "Dạ chưa, chút nữa ăn." Bữa sau gặp lại hỏi nữa. Bữa sau nữa cũng hỏi. Tui bắt đầu lo, bộ nhìn tui ốm lắm hả trời?

Sau này tui mới hiểu: "Ăn cơm chưa?" không phải là câu hỏi, mà là một lời chào. Giống như "Đi đâu đó?" hay "Mới về hả?" vậy. Ở xứ mà hạt gạo nuôi sống bao nhiêu thế hệ, hỏi ai đó ăn chưa chính là cách nói "tui quan tâm bạn đó". Nghe nói ba mẹ có con đi xa, gọi điện câu đầu tiên cũng là "ăn cơm chưa con?"

Ở Hà Lan tụi tui chào nhau: "Hoe gaat het?", nghĩa là "khỏe không?". Người Hà Lan hỏi thăm sức khỏe. Người Việt hỏi thăm... cái bụng. Mà nghĩ kỹ, bụng no thì mới khỏe được chớ!

Giờ hàng xóm hỏi, tui trả lời gọn hơ như người miền Tây: "Rồi!". Còn bà con, bữa nay ăn cơm chưa? Miền Tây dạy, tui học.”

Chia sẻ của Danny Haberer

Câu chuyện của Danny nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người Việt. Không ít người cho biết “ăn cơm chưa” thực sự đã trở thành một lời chào thân thuộc, đặc biệt ở một số vùng miền và trong những khoảng thời gian gần bữa ăn.

Một người giải thích rằng “Ăn cơm chưa” thường được dùng để chào hỏi vào khoảng thời gian trước hoặc sau bữa trưa, bữa tối, khoảng 11-13h và 18-20h. Ngoài những khung giờ này, người Việt thường có những cách hỏi khác tùy vào hoàn cảnh như “đi đâu đấy”, “làm gì đấy”, “nghỉ rồi à”, “đi chơi à”, “đón con à”, “đi học à”...

Với nhiều người, câu hỏi ấy còn trở thành một phản xạ gắn liền với tình cảm gia đình. Một người kể: “Tôi đi lấy chồng xa, 21h mẹ tôi gọi buôn nhưng câu đầu tiên mẹ hỏi là ăn cơm chưa con”.

Một người khác cũng chia sẻ câu chuyện tương tự, cho biết mẹ mình gần như đã thành thói quen, bất kể gọi điện vào buổi chiều hay đêm muộn, câu đầu tiên vẫn là “ăn cơm chưa”, ngay cả khi thời điểm đó rõ ràng không phải giờ ăn.

Một số ý kiến khác nhận xét cách hỏi “Ăn cơm chưa” đặc biệt phổ biến ở miền Tây, nơi những câu hỏi tưởng chừng rất đời thường lại tạo cảm giác thân thiện, gần gũi trong giao tiếp hằng ngày.

Và có lẽ chính sự giản dị ấy là điều khiến Danny, sau một thời gian sống tại Việt Nam, không chỉ hiểu được ý nghĩa của câu hỏi mà còn bắt đầu trả lời theo cách rất “miền Tây”: “Rồi!”.

Người Hà Lan mê cuộc sống Việt qua những điều rất đời thường

Danny Haberer hiện đang sinh sống tại Gò Công, Tiền Giang. Trong thời gian ở Việt Nam, anh làm nhiều công việc khác nhau như làm vườn, nhiếp ảnh, quay vlog... và thường xuyên ghi lại cuộc sống, những trải nghiệm của mình tại Việt Nam trên trang cá nhân.

Ảnh: Danny Haberer (Nội dung do AI tạo)

Không lựa chọn những câu chuyện quá lớn lao, Danny thường chia sẻ những điều rất gần gũi: đi xe máy, trồng rau, nuôi cá, làm vườn, khám phá các địa phương hay thưởng thức những món ăn Việt. Chính góc nhìn của một người nước ngoài đang thực sự sống giữa đời sống bản địa khiến các video, bài viết của anh nhận được sự yêu thích từ nhiều người Việt.

Đặc biệt, cách Danny kể chuyện thường mang màu sắc hài hước, tự nhiên nhưng vẫn lồng ghép nhiều thông tin về lịch sử, văn hóa và địa danh. Những điều vốn quen thuộc với người Việt qua lời kể của một người nước ngoài lại trở nên mới mẻ và đáng chú ý hơn.

Chẳng hạn, khi giới thiệu về chợ Bến Thành, Danny không chỉ kể về một địa điểm nổi tiếng mà còn dẫn người xem ngược về lịch sử hình thành của khu chợ.

Anh từng khiến nhiều người thích thú khi nói về lịch sử của chợ Bến Thành

“Bà con biết chợ Bến Thành xây trên cái gì không? Trên một cái ao sình lầy! Hồi xưa chỗ này là ao Bồ Rệt, người Pháp kêu là Marais Boresse, toàn vũng nước tù. Lấp ao xong người ta mới xây chợ, năm 1914 khánh thành.

Lễ khai chợ mới dữ nè bà con: ăn mừng 3 ngày liền, pháo bông, xe hoa, hơn 100 ngàn người kéo về. Và ngay lễ khai mạc còn có màn một cô gái Việt Nam tên Võ Thị Vuông đấu với cọp thiệt. Đấu từ sáng sớm tới đúng giữa trưa, và cô thắng. Phụ nữ Việt Nam từ hồi đó đã lợi hại vậy đó! Mấy anh ơi, trước khi cãi lộn với vợ nhớ suy nghĩ 2, 3 lần nha... biết đâu bả là cháu của cô Vuông đó. Còn tui đứng giữa chợ hôm nay, trả giá bằng tiếng Việt còn run”.

Danny Haberer thường xuyên chia sẻ những kiến thức thú vị về các địa danh và món ăn Việt

Hay khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Danny lại bắt đầu bằng một câu hỏi đầy tò mò, trước khi đưa ra con số khiến chính anh cũng bất ngờ:

“Bà con biết Chủ tịch Hồ Chí Minh có bao nhiêu tên không? Tui đoán thử: 5? 10? Sai hết. Theo tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh: 175 tên gọi, bí danh và bút danh. Một trăm bảy mươi lăm! Tính ra trung bình mỗi năm hoạt động cách mạng, Người dùng thêm 3 cái tên mới. Mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng, đều phục vụ con đường cứu nước.

Nghĩ thử mà coi: viết báo tiếng Pháp bằng tên này, gửi thư bằng tên kia, hoạt động ở nước này bằng một tên, qua nước khác lại tên khác. Vậy mà xuyên suốt mấy chục năm, chỉ có một mục tiêu duy nhất không bao giờ đổi: độc lập cho dân tộc. 175 cái tên, một tấm lòng.

Tên "Bác" mà cả nước gọi bằng tất cả thương yêu, xuất hiện năm 1941. Còn tên Hồ Chí Minh, Người dùng từ năm 1942. Tui đọc xong ngồi im luôn. Tui có đúng một cái mật khẩu Facebook mà còn quên lên quên xuống”.

Ảnh: Danny Haberer

Không chỉ lịch sử và văn hóa, những trải nghiệm rất đời thường cũng được Danny kể lại theo cách dí dỏm. Có lần, sau khoảng hai năm thường xuyên chia sẻ về việc yêu thích ẩm thực Việt, anh tự nhận mình “phản bội” khi đứng trước một buffet và bất ngờ chọn những món ăn quen thuộc với người Hà Lan.

“Hai năm nay tui nói với bà con là tui theo phe Việt Nam, sáng phải ăn tô nóng mới chịu. Vậy mà sáng nay đứng trước buffet, tay tui tự động gắp bánh mì lát với phô mai. Y chang bữa sáng Hà Lan! Ăn gian rồi bà con ơi.

Chắc tại xa quê lâu quá, cái bụng Hà Lan trong người nó thức dậy. Ở Gò Công ăn đồ Việt cả năm không sao, vô khách sạn thấy phô mai một cái là quên hết lời hứa. Bà con tha cho tui lần này nha. Mai mốt về quê tui ăn hủ tiếu chuộc lỗi liền!”.

Danny Haberer học cách ăn những món Việt

Từ một câu hỏi “Ăn cơm chưa?” đến những câu chuyện về chợ Bến Thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh hay một bữa sáng có bánh mì và phô mai, những chia sẻ của Danny cho thấy một góc nhìn thú vị của người nước ngoài về Việt Nam. Anh không chỉ khám phá đất nước này qua những địa danh nổi tiếng, mà còn qua những thói quen, món ăn và cách người Việt đối xử với nhau trong đời sống thường ngày.

Có lẽ cũng bởi vậy, những câu chuyện của Danny dễ tạo được sự đồng cảm: khi một người nước ngoài bắt đầu hiểu rằng đằng sau câu “Ăn cơm chưa?” không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là một cách rất Việt để nói rằng “Tôi quan tâm đến bạn”.