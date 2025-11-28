Người EQ thấp hay than 7 điều này hơn người bình thường

Trong cuộc sống hiện đại, EQ ngày càng trở thành thước đo quan trọng để đánh giá sự trưởng thành cảm xúc của một người. Người có EQ cao thường biết cách cân bằng, bình tĩnh và tìm hướng giải quyết, trong khi người EQ thấp lại dễ rơi vào vòng xoáy tiêu cực, dẫn đến thói quen than vãn quá mức. Thực tế, người EQ thấp thường lặp lại những kiểu than phiền quen thuộc, thể hiện họ chưa biết quản lý cảm xúc và xử lý vấn đề một cách lành mạnh. Dưới đây là bảy điều họ hay than nhất.

1. Than cuộc đời bất công

Nhiều người EQ thấp thường cảm thấy mọi thứ trên đời đều chống lại mình. Chỉ cần ai đó được khen nhiều hơn, được đề bạt nhanh hơn hoặc có chút may mắn, họ lập tức cho rằng mình bị thiệt thòi. Thay vì phân tích nguyên nhân và chủ động cải thiện, họ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Việc nhìn cuộc đời qua lăng kính “bất công” khiến họ mãi đứng yên, vì không nhận ra điều gì thuộc về nỗ lực của bản thân và điều gì nằm ngoài khả năng kiểm soát.

2. Than ai cũng làm họ tổn thương

Chỉ một góp ý nhỏ hay một lời nhắc nhở bình thường cũng khiến họ cảm thấy bị xúc phạm. Do quá nhạy cảm, họ dễ suy diễn rằng người khác cố tình hạ thấp mình. Nhưng thay vì trao đổi trực tiếp hoặc xem lại vấn đề, họ lại chọn tâm thế kể khổ, than phiền. Điều này khiến họ khó trưởng thành vì không học được cách đón nhận phản hồi một cách tích cực.

3. Than mình quá bận, quá áp lực

Người EQ thấp thường cảm thấy bản thân luôn trong tình trạng quá tải, dù đôi khi lượng công việc không thực sự vượt mức. Nguyên nhân là họ thiếu khả năng sắp xếp ưu tiên và quản lý thời gian. Việc liên tục than “mệt”, “áp lực”, “không làm nổi” khiến họ lún sâu vào cảm giác tiêu cực hơn, thay vì bình tĩnh nhìn nhận và tìm cách tổ chức công việc cho hiệu quả hơn.

4. Than không ai hiểu mình

Họ thường kỳ vọng người khác phải nhận ra cảm xúc của mình mà không cần nói ra. Khi điều đó không xảy ra, họ cho rằng mọi người vô tâm, thờ ơ. Nhưng thực tế, giao tiếp là chìa khóa. Không ai có thể đoán chính xác suy nghĩ của người khác. Sự thiếu chủ động trong chia sẻ khiến họ dễ cảm thấy bị cô lập và càng than nhiều hơn.

5. Than mọi thứ khó quá

Từ học kỹ năng mới đến làm quen môi trường mới, họ đều cảm thấy nản. Đây là dấu hiệu của nỗi sợ thất bại và thiếu niềm tin vào bản thân. Người EQ cao biết chấp nhận khó khăn như một phần của quá trình phát triển. Ngược lại, người EQ thấp thường phóng đại thử thách, biến nó thành một rào cản lớn rồi dùng lý do “khó quá” để trì hoãn.

6. Than người khác không tốt như họ nghĩ

Họ dễ lý tưởng hóa người khác rồi thất vọng khi đối phương không làm đúng mong đợi. Khi kỳ vọng quá cao, bất kỳ hành vi nào khác biệt cũng khiến họ thấy buồn lòng và bắt đầu than trách. Đây là biểu hiện của việc thiếu ranh giới cảm xúc và đặt tiêu chuẩn lên người khác thay vì chấp nhận mỗi người có cách sống riêng.

7. Than cuộc sống không có gì thay đổi

Dù bản thân không chủ động học hỏi, cải thiện hay tạo cơ hội mới, họ vẫn cảm thấy cuộc sống nhàm chán và “dậm chân tại chỗ”. Điều nghịch lý là họ mong muốn thay đổi nhưng lại không hành động, rồi quay lại than phiền. Sự thiếu chủ động khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong khi những người biết tự nâng cấp bản thân luôn tiến về phía trước.

Tóm lại, người EQ thấp hay than vãn vì họ chưa học được cách quản lý cảm xúc và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Thay đổi không đến trong một ngày, nhưng khi bớt than thở, biết nhìn vào giải pháp và bớt kỳ vọng vào người khác, họ sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, mối quan hệ tốt hơn và bản thân cũng trưởng thành hơn. Nếu một người bắt đầu nhận diện thói quen than vãn của mình, đó đã là một bước tiến quan trọng trên hành trình nâng cao EQ.

