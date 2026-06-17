Gần đây, một đoạn clip phân tích diễn xuất của Bạch Chú được người hâm mộ của anh chàng chia sẻ, thu hút sự chú ý. Cụ thể, đoạn clip này nói về giọng thoại của nam diễn viên, khi anh đã dùng những tông giọng khác nhau để thể hiện từng cung bậc cảm xúc mà nhân vật Tiêu Nhược Phong (thuộc vũ trụ phim Thiếu Niên Hệ Liệt) có trong từng thời kỳ.

Mỗi một giai đoạn của nhân vật Tiêu Nhược Phong, Bạch Chú lại thể hiện một dáng vẻ khác nhau.

Khi mới bước chân vào giang hồ, đó là giọng nói tràn đầy sự hào hoa, chất hiệp khách và sự tươi mới, phóng khoáng, nhiệt thành, si mê của tuổi trẻ. Thời điểm là Tiểu tiên sinh ở học đường, trong giọng nói cũng thể hiện sự trưởng thành và cảm giác hạnh phúc khi say đắm trong tình yêu với Tư Đồ Tuyết.

Còn khi là Lang Gia vương mang trên mình đại nghĩa quốc gia, lại chịu sự nghi kỵ từ huynh trưởng, cũng không thể sống đời hạnh phúc bên người mình yêu, giọng thoại của anh lại khắc họa sự u uất, đau buồn của nhân vật. Đến khi Tiêu Nhược Phong thân mang bệnh nặng, Bạch Chú cũng thể hiện một một tông giọng khác.

Sự khác biệt ấy không chỉ đến từ tạo hình, diễn xuất...

...mà còn nằm ở giọng thoại.

Giọng thoại của Bạch Chú là một trong những điều quan trọng giúp tạo nên sức hút cho nhân vật Tiêu Nhược Phong.

Giọng thoại thay đổi theo từng thời kỳ của Bạch Chú khi thể hiện vai Tiêu Nhược Phong (edit: fanpage Phá Hiểu Nhất Chú)

Trên mạng xã hội, netizen để lại những lời khen ngợi cho Bạch Chú. Họ nói rằng nhân vật Tiêu Nhược Phong mà anh thể hiện vừa mang khí chất hoàng tộc, vừa mang dáng vẻ giang hồ, cho đến nay hiếm người làm được như vậy. Mỹ nam sinh năm 1993 quả thực là vừa điển trai, vừa có diễn xuất ấn tượng. Chính nhờ màn hóa thân xuất sắc của anh, Tiêu Nhược Phong trở thành nhân vật được yêu thích bậc nhất không chỉ trong Ám Hà Truyện, mà là trong toàn vũ trụ Thiếu Niên Hệ Liệt (bao gồm thêm cả Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong và Thiếu Niên Ca Hành).

Bình luận của netizen về diễn xuất của Bạch Chú: - Anh ấy không chỉ diễn ra từng nhân vật mà anh ấy còn diễn từng nhân vật qua từng giai đoạn. Thật sự là xem hệ liệt Thiếu Niên xong thấy dù không phải nhân vật chính nhưng ấn tượng lắm luôn. - Bạch Chú gì mà Bạch Chú, rõ ràng là bạch nguyệt quang. - Nếu không nhìn thấy tên diễn viên tui thật sự không dám tin Đằng Xà Thần Quân với Tiêu Nhược Phong là cùng một người. - Cho tới hiện tại thì ổng là người duy nhất tui thấy diễn ra được cái nét hoàng gia quý tộc nhưng vẫn có khí chất giang hồ. - Không hổ là bạch nguyệt quang của cả hệ liệt á bồ, cưng ghê ha. - Không phải bạch nguyệt quang của thành Thiên Khải, là bạch nguyệt quang của cả hệ liệt. Tui xem Ám Hà Truyện cũng chỉ muốn biết rốt cuộc người nắm giữ trái tim của bạch nguyệt quang là người như nào.

nguồn: Youku