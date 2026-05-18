Liên hoan phim Cannes 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí quốc tế khi quy tụ hàng loạt ngôi sao, fashion icon và các mỹ nhân đình đám từ nhiều quốc gia. Những ngày qua, mạng xã hội gần như bùng nổ với loạt hình ảnh các nghệ sĩ đổ bộ thảm đỏ, biến Cannes thành một sàn diễn ngoài trời với những màn lên đồ chặt chém không kém bất kỳ tuần lễ thời trang nào.

Giữa sức nóng của Cannes, cư dân mạng Việt Nam cũng bất ngờ nhắc lại một câu chuyện vừa tiếc nuối vừa có phần "dở khóc dở cười" liên quan đến Lê Thu Trang - mỹ nhân Việt từng thông báo sẽ tham dự Cannes 2024 nhưng cuối cùng phải huỷ kế hoạch vào phút chót.

Lê Thu Trang từng có cơ hội đến LHP Cannes 2024

Không có duyên với Cannes vì rớt visa phút cuối

Lê Thu Trang đăng quang The New Mentor 2023 và một trong những phần thưởng dành cho quán quân chính là cơ hội tham dự Liên hoan phim Cannes. Cho đến tháng 5/2024, khi Cannes chính thức diễn ra, nhiều cư dân mạng liên tục gọi tên Lê Thu Trang lẫn NSX The New Mentor vì mãi vẫn chưa thấy bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào liên quan đến việc nữ người mẫu sang Pháp.

Trên các diễn đàn, không ít netizen bắt đầu đặt dấu hỏi về số phận của phần thưởng này, thậm chí xuất hiện những bàn tán xoay quanh chuyện liệu Lê Thu Trang có bị "quỵt" giải thưởng hay không. Giữa lúc mạng xã hội xôn xao, Lê Thu Trang sau đó đã chính thức lên tiếng làm rõ.

"Tôi chuẩn bị giấy tờ từ cuối tháng 3. Đến cận ngày diễn ra liên hoan phim, tôi nhận được tin đậu visa, vì trước đó hệ thống bị lỗi. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, tôi lại nhận tin báo rớt visa. Tôi rất buồn vì điều đó.

Đây là trường hợp bất khả kháng. Phía nhà sản xuất The New Mentor cố gắng hết khả năng hỗ trợ, giải quyết vấn đề visa nhưng kết quả không như mong đợi. Có lẽ tôi không có duyên với thảm đỏ Cannes lần này.

Điều tôi tiếc nhất là sự nỗ lực của mọi người xung quanh để hỗ trợ tôi lần này chưa được đền đáp. Mọi người tốc lực thực hiện ngày đêm để hoàn thành trang phục lần này. Nhưng tôi không nản, tôi còn nhiều dự án, cơ hội phía trước và tự nhắc bản thân phải cố gắng.

Đây là phần thưởng tôi dành được khi trở thành quán quân The New Mentor. Tôi trân trọng cơ hội và đó là phần thưởng đặc biệt trong hành trình sự nghiệp của Lê Thu Trang. Tôi không bao giờ đánh giá cơ hội mình có được là dễ dàng. Tất cả đều là sự nỗ lực bền bỉ mới có được" , Lê Thu Trang chia sẻ.

Cuộc sống hiện tại của Lê Thu Trang

Lê Thu Trang sinh năm 1997. Cô được khán giả biết tới khi vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam các năm 2017 và 2019. Sau cuộc thi, cô làm người mẫu, huấn luyện viên catwalk, mở lớp đào tạo hoa hậu và người mẫu. Năm 2023, Lê Thu Trang tham gia The New Mentor và giành giải Quán quân.

Về chuyện tình cảm, cô và Quang Sơn chính thức hẹn hò vào tháng 10/2020, khi Quang Sơn đang trong giai đoạn điều trị ung thư tuyến giáp và mất giọng sau ca phẫu thuật liệt dây thanh quản. Thời gian đầu, cả hai chỉ có ý định làm bạn, nhưng sau hơn một tháng trò chuyện, họ nhận ra tình cảm thật sự dành cho nhau và chính thức hẹn hò. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong suốt khoảng thời gian nam diễn viên chiến đấu với bệnh tật và nhận được sự ủng hộ, yêu thương từ gia đình hai bên. Tháng 6/2025, ngay trên sân khấu chung kết Miss Cosmo Vietnam, nam diễn viên đã bất ngờ quỳ gối cầu hôn bạn gái, đánh dấu cột mốc mới sau hành trình 5 năm yêu nhau.

Tháng 8/2025, lễ cưới của cặp đôi được tổ chức tại nhà thờ trong không gian ấm áp, gần gũi, nơi gia đình hai bên và những người bạn thân thiết trong showbiz cùng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của họ.

Đến tháng 11/2025, Lê Thu Trang thông báo sinh con đầu lòng, nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên gia đình nhỏ, cho thấy hình ảnh một bà mẹ bỉm khá nhẹ nhàng.

Khác với thời điểm còn hoạt động dày đặc ở các sàn runway hay gameshow thời trang, hiện tại Lê Thu Trang dành phần lớn thời gian để chăm sóc con cái và vun vén tổ ấm.

