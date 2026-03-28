Phương Anh Đào, Tuấn Trần rời đường đua

Theo Box Office Vietnam, bộ phim Báu vật trời cho chỉ còn 3 suất chiếu trong ngày. Sáng 28/3, phim bán được 4 vé, thu về hơn 300.000 đồng. Với đà giảm sâu, tác phẩm dự kiến rời rạp vào ngày 30/3, khép lại hành trình phòng vé sau hơn một tháng phát hành.

Dù cái kết khá lặng lẽ, Báu vật trời cho vẫn được xem là dự án thành công về mặt thương mại. Tổng doanh thu hiện tại đạt khoảng 103,5 tỷ đồng, con số đáng kể trong bối cảnh thị trường phim Tết 2026 cạnh tranh khốc liệt.

Tạo hình của Phương Anh Đào và Tuấn Trần trong phim Báu vật trời cho. Sau Mai, đây là dự án thứ hai cặp đôi tái hợp trên màn ảnh rộng.

Báu vật trời cho là bộ phim tâm lý, hài tình cảm, xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) và Hồng (Tuấn Trần). Ngọc là mẹ đơn thân, cô cùng con trai đến làng chài nhằm trốn chạy quá khứ lừa đảo. Tại đây, cô tình cờ chạm mặt Hồng - cha sinh học của bé qua thụ tinh nhân tạo. Từ cuộc chạm trán đầy trớ trêu, câu chuyện mở ra hàng loạt tình huống vừa hài hước vừa cảm động. Phim khai thác hành trình hàn gắn, tìm lại ý nghĩa gia đình và cơ hội để mỗi người bước tiếp về phía trước.

Kịch bản không quá mới nhưng ghi điểm nhờ cách kể gần gũi, giàu tính giải trí, phù hợp không khí mùa Tết.

Ngay từ khi công bố, Báu vật trời cho có phần lép vế về truyền thông so với các dự án của Trấn Thành, Trường Giang, Thu Trang. Phim từng xếp ở nhóm cuối về lượng đặt vé trước. Tuy nhiên, diễn biến ngoài rạp lại cho thấy một kịch bản khác.

Trong 1-2 tuần đầu, phim có lượng suất chiếu khiêm tốn. Nhưng nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực, đặc biệt từ nhóm khán giả gia đình, tác phẩm dần được tăng suất, giữ vị trí ổn định trong top 2 phòng vé nhiều ngày liên tiếp.

So với các dự án ra mắt cùng thời điểm như Mùi phở hay Nhà ba tôi một phòng , Báu vật trời cho cho thấy sức bền tốt hơn, ít bị tụt nhiệt đột ngột. Đây cũng là yếu tố giúp phim đạt doanh thu vượt kỳ vọng ban đầu. Mốc hơn 100 tỷ đồng đủ để xếp Báu vật trời cho vào nhóm phim Việt ăn khách.

Nguyên nhân chính đến từ áp lực cạnh tranh. Thị trường sau Tết liên tục đón nhận loạt phim mới, cả nội địa lẫn quốc tế, khiến suất chiếu bị chia nhỏ. Khi không còn giữ được lợi thế về khung giờ đẹp, những bộ phim đã qua “đỉnh” như Báu vật trời cho nhanh chóng tụt dốc, rời rạp.