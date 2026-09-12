Chiếc váy màu xanh lá của Kate Middleton

Sáng 11/9, Vương phi xứ Wales có chuyến thăm bất ngờ tới Royal Marsden Hospital ở London, nơi cô từng được điều trị ung thư vào năm 2024. Kate đến để tìm hiểu cách khoản tiền gây quỹ từ thử thách National Three Peaks Challenge của cô đang được sử dụng cho kế hoạch xây dựng một trung tâm chăm sóc toàn diện dành cho bệnh nhân ung thư.

Trong lần xuất hiện này, Kate lựa chọn một chiếc váy midi màu xanh ngọc lục bảo của Suzannah London, thay vì một thiết kế mới. Đây là mẫu Flippy Wiggle, mang cảm hứng vintage với phần cổ áo thanh lịch, vai hơi phồng, hàng cúc phía trước, phần eo được định hình bằng thắt lưng đồng màu và chân váy xòe nhẹ.

Chiếc váy từng được Kate ra mắt vào năm 2023 trong chuyến thăm Anna Freud Centre nhân Tuần lễ Nhận thức về Sức khỏe Tâm thần. Sau đó, cô tiếp tục tái sử dụng thiết kế này trong những dịp khác.

Lần trở lại Royal Marsden, Kate kết hợp chiếc váy xanh với giày slingback màu đen, tạo tổng thể vừa thanh lịch vừa có phần giản dị, phù hợp với một chuyến thăm bệnh viện hơn là một sự kiện Hoàng gia trang trọng. Cô cũng lựa chọn một chiếc vòng cổ mặt tròn quen thuộc thay vì những món trang sức cầu kỳ.

Màu xanh lá càng khiến lựa chọn của Kate trở nên đáng chú ý

Điều thú vị nằm ở chính màu sắc của chiếc váy. Theo Marie Claire, xanh lá là màu thường được sử dụng để đại diện cho nhận thức về sức khỏe tâm thần, trong khi đây lại là một trong những chủ đề Kate đặc biệt quan tâm trong chuyến thăm Royal Marsden lần này.

Kate không chỉ đến bệnh viện để xem số tiền mình gây quỹ đang được sử dụng như thế nào. Cô còn trò chuyện với bệnh nhân, nhân viên y tế và gia đình về cách chăm sóc toàn diện có thể hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị và hồi phục.

Trong đó, Kate đặc biệt nhấn mạnh vai trò của những yếu tố nằm bên ngoài điều trị lâm sàng như thiên nhiên, dinh dưỡng tốt và sự hỗ trợ về tinh thần. Cô cho rằng những yếu tố này từng tạo ra khác biệt đáng kể đối với chính mình trong hành trình điều trị.

Vì thế, dù không thể khẳng định Kate lựa chọn màu xanh lá với mục đích biểu tượng cụ thể, sự trùng hợp giữa màu sắc của chiếc váy và chủ đề sức khỏe tinh thần của chuyến thăm vẫn khiến trang phục trở thành một điểm nhấn thú vị.

Chiếc váy cũ xuất hiện trong một hành trình hoàn toàn khác

Đáng chú ý hơn cả là Kate không tìm đến một bộ trang phục mới cho chuyến trở lại nơi từng điều trị mình. Cô lấy lại một thiết kế đã có trong tủ đồ từ năm 2023.

Đây là một lựa chọn khá phù hợp với cách Kate xây dựng hình ảnh thời trang trong những năm gần đây. Việc tái mặc trang phục giúp cô duy trì phong cách thanh lịch nhưng không quá phô trương, đồng thời cho thấy một thiết kế tốt có thể tiếp tục được sử dụng trong những hoàn cảnh rất khác nhau.

Năm 2023, chiếc váy xanh xuất hiện trong một sự kiện liên quan đến sức khỏe tâm thần. Ba năm sau, nó trở lại khi Kate đến chính bệnh viện từng điều trị ung thư cho cô để nói về chăm sóc toàn diện trong hành trình ung thư.

Từ một góc độ thời trang, đây là một màn tái mặc đáng chú ý. Nhưng đặt trong hoàn cảnh của Kate, chiếc váy còn vô tình nối hai giai đoạn khác nhau trong hành trình hoạt động của cô: từ việc thúc đẩy nhận thức về sức khỏe tinh thần đến việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân về quá trình điều trị và hồi phục.

Three Peaks Challenge khiến lần tái mặc này càng có ý nghĩa

Chuyến thăm Royal Marsden lần này diễn ra sau khi Kate hoàn thành National Three Peaks Challenge vào tháng 6/2026. Cô đã chinh phục ba ngọn núi cao nhất của Scotland, England và Wales trong vòng 24 giờ nhằm gây quỹ và nâng cao nhận thức cho Royal Marsden Cancer Charity.

Khoản tiền gây quỹ được dành để hỗ trợ việc xây dựng Centre for Holistic Wellbeing and Recovery, trung tâm chuyên biệt hướng tới chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư. Mục tiêu là kết hợp sự hỗ trợ về thể chất, tâm lý, cảm xúc và các liệu pháp bổ trợ với quá trình điều trị lâm sàng.

Kate từng mô tả thử thách leo núi là cách để cô tìm hiểu thêm về cuộc sống sau chẩn đoán ung thư, đồng thời muốn biến trải nghiệm cá nhân thành điều có ích cho những bệnh nhân khác. Và khi trở lại Royal Marsden, cô gọi Three Peaks Challenge là “cách nhỏ bé của tôi để có thể trao lại và nói lời cảm ơn”, nhắc đến sự chăm sóc và hỗ trợ mà bản thân từng nhận được tại đây.