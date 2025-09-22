Người đẹp Cuba xin lỗi sau khi tố bị đại diện Việt Nam bắt nạt

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025 đã khép lại nhưng bị bủa vây bởi ồn ào khi á hậu 1 là người đẹp Cuba - Olivia Lauren lên tiếng tố cáo bị hoa hậu (người đẹp Mỹ - Midori Monet) và á hậu 2 (đại diện Việt Nam - Hà Tâm Như) bắt nạt.

Sau đăng quang, người đẹp Cuba không xuất hiện trong buổi chụp hình cùng hoa hậu và á hậu 2. Trong sự kiện đầu tiên sau đăng quang, đại diện Cuba cũng không có mặt khiến nhiều người cho rằng cô đã từ bỏ danh hiệu á hậu 1.

Người đẹp Cuba lên tiếng xin lỗi sau khi tố bị hoa hậu và á hậu 2 bắt nạt.

Đến tối 21/9, người đẹp Cuba đã lên tiếng trên trang cá nhân để xin lỗi về những phát ngôn của mình. Olivia Lauren viết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi nếu có bất kỳ hiểu lầm nào xuất phát từ các buổi phỏng vấn gần đây của tôi về Miss International Queen 2025. Tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi được đứng trên sân khấu này và đại diện cho chính mình trong hành trình này".

Người đẹp chia sẻ thêm: "Nếu một số lời nói của tôi nghe có vẻ gây nhầm lẫn, xin hãy hiểu rằng tôi chưa bao giờ có ý nghi ngờ cuộc thi hay kết quả của nó. Chiến thắng chỉ là một phần của hành trình. Điều quan trọng nhất với tôi là sự trưởng thành, những bài học và tình bạn mà tôi đã có được".

Olivia Lauren khẳng định việc chia sẻ thông tin bị hoa hậu và á hậu 2 bắt nạt khi cả ba đang cùng xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn là việc làm không đúng, thiếu tế nhị.

Cô cho biết đã có cuộc trò chuyện với hoa hậu và á hậu 2 về sự việc và họ đã cùng nhau giải tỏa mọi hiểu lầm. "Tôi tôn trọng họ và tất cả thí sinh đồng hành cùng tôi", người đẹp Cuba khẳng định.

Trước đó, khi cùng hoa hậu và á hậu 2 trả lời phỏng vấn truyền thông ngay sau đăng quang, Olivia Lauren đã thẳng thắn chia sẻ câu chuyện bị hai người đẹp Mỹ và Việt Nam bắt nạt trong suốt quá trình thi.

"Hai người đang đứng ngay cạnh tôi đây (hoa hậu và á hậu 2) đã khiến tôi không thể tận hưởng cuộc thi. Họ đã khiến cuộc thi này trở nên rất chua chát với tôi. Họ đã bắt nạt, trêu chọc tôi và các thí sinh khác mỗi ngày. Thật buồn khi thấy những người có hành vi như vậy vẫn được trao giải thưởng cao", cô nói.

Phát biểu của Olivia Lauren làm nhiều khán giả sốc và khiến cô bị chỉ trích. Nhiều khán giả nhận xét cô thiếu tinh tế khi mang những câu chuyện hậu trường ra phơi bày trước truyền thông.

Olivia Lauren từng dự thi Hoa hậu Chuyển giới Mỹ 2025 nhưng cũng dừng chân ở vị trí á hậu 1 trước người đẹp Midori Monet. Sau đó, cô tiếp tục mua suất đại diện Cuba để đến với cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025 nhưng vẫn chỉ giành giải á hậu 1.

Dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng người đẹp Cuba tiếp tục bị fan chỉ trích, mỉa mai. Nhiều người tràn vào trang cá nhân của Olivia Lauren để chỉ trích cô.