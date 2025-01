Người đáng thương nhất giữa lục đục nội bộ của BIGBANG

Ngày 16/1/2025, truyền thông dậy sóng với bài phỏng vấn mới nhất của cựu anh cả BIGBANG - T.O.P. Hơn 6 năm kể từ ngày xuất ngũ năm 2019, T.O.P lần đầu nói về việc tự mình gạch tên nhóm, rời BIGBANG. Sau lần cuối góp mặt trong nhạc phẩm Still Life, T.O.P đơn phương tuyên bố rời nhóm, cắt đứt liên lạc với các thành viên. Sự việc này để lại vết thương sâu trong lòng các V.I.P (fandom nhóm).

T.O.P cho biết lý do anh rời nhóm là vì cảm thấy tội lỗi với các thành viên. T.O.P nhắc đến ồn ào chất cấm năm 2017 như một vết nhơ sự nghiệp, và anh bị đả kích nặng vì vấn đề này. Mỗi khi thấy fan mong muốn BIGBANG tái hợp, T.O.P lại đau lòng. Đây cũng là lý do T.O.P phản ứng gay gắt, thậm chí chặn người hâm mộ gây nên làn sóng chỉ trích dữ dội. Cựu anh cả BIGBANG không liên lạc với các thành viên vì không thể cản được cảm giác tội lỗi.

Sau khi phỏng vấn này được đăng tải, dư luận phản ứng trái chiều. Người ủng hộ, hiểu hơn phần nào lý do T.O.P rời BIGBANG. Song, cựu thần tượng vẫn vấp phải một số ý kiến chỉ trích anh ích kỷ, xát muối vào tình cảm BIGBANG và fan. Đáng chú ý, có một bộ phận fan BIGBANG và T.O.P chĩa "mũi dùi" vào G-Dragon, đặt câu hỏi tại sao G-Dragon không chủ động liên lạc với T.O.P. Một lần nữa, cộng đồng fan BIGBANG lại "tan đàn xẻ nghé" vì mối quan hệ khó nói giữa các thành viên.

Tháng 10/2024, G-Dragon trở lại cùng single Power, sau hơn 7 năm gặp đủ loạt biến cố. Sự kiện gây choáng nhất Kpop năm vừa qua chính là màn tái hợp của BIGBANG tại MAMA 2024. G-Dragon tuyên bố BIGBANG chỉ còn 3 thành viên.

Chính vì lẽ này, khi G-Dragon bị một bộ phận fan cực đoan tấn công vì "không níu kéo T.O.P", người hâm mộ đã thực sự tức giận. Nếu để nói về người chịu tổn thương nhất khi BIGBANG không trọn vẹn, nhiều V.I.P chân chính sẽ chọn - thủ lĩnh G-Dragon. Trên các nền tảng, fan thi nhau trải lòng về những chuyện đã qua, càng đọc, càng thấy xót xa cho G-Dragon.

Ở thời điểm lập nghiệp, G-Dragon từng có ý định debut solo. Nhưng sau khi làm theo định hướng của YG, G-Dragon và 4 thành viên từng bước tạo nên nhóm nam huyền thoại mang tên BIGBANG. Những năm qua, G-Dragon luôn thực hiện vai trò của một thủ lĩnh. Dù có sự nghiệp cá nhân hàng đầu, G-Dragon vẫn ưu tiên sự nghiệp nhóm.

Thời điểm BIGBANG gặp vô số biến cố, G-Dragon im lặng. Nhưng ai cũng hiểu, thủ lĩnh là người chịu áp lực lớn đến thế nào. Năm 2022, Daesung và Taeyang công bố rời YG, mỗi người phát triển sự nghiệp theo một hướng riêng. Năm 2023, G-Dragon gặp hàm oan chất cấm. G-Dragon rời YG nhưng vẫn giữ quan hệ mật thiết với công ty và cựu chủ tịch Yang Hyun Suk. G-Dragon là người duy nhất giữ mọi bài đăng về BIGBANG. Fan kháo nhau rằng, muốn xem lại hành trình của nhóm, chỉ cần lật lại Instagram của thủ lĩnh.

Năm 2024, G-Dragon trở lại, vực dậy tinh thần sau cú sốc scandal chất cấm. Anh ra mắt ca khúc Home Sweet Home, thay cho lời tri ân người hâm mộ đã chờ mình suốt gần 1 thập kỷ qua. V.I.P "khóc ròng" trước những tâm sự của 3 thành viên BIGBANG trong bài hát này.

Tại show You Quiz On The Block, G-Dragon chia sẻ anh từng có ý định tiêu cực khi vướng phải scandal chất cấm. Rất may, mọi thứ đã trôi qua. Bản thân G-Dragon phải tự đấu tranh rất nhiều để bảo vệ chính mình và BIGBANG. Cũng tại đây, G-Dragon hé lộ kế hoạch chuẩn bị cho BIGBANG kỷ niệm 2 thập kỷ debut vào năm 2026. Sự trở lại của "ông hoàng Kpop" đã đưa BIGBANG trở lại. Phải công nhận rằng, G-Dragon chính là thành trì vững chắc nhất, bảo vệ sự tồn tại của cái tên BIGBANG.

Trải qua bao biến cố, scandal tưởng chừng như vùi dập cả sự nghiệp rực rỡ và lời từ biệt năm 2022, thật may vì BIGBANG vẫn ở đó. Người hâm mộ BIGBANG mong rằng, sẽ không có phần tử cực đoan nào chỉ trích G-Dragon, T.O.P hay bất kì ai trong nhóm. Bởi BIGBANG đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về quyết định của mình, việc cần thiết là tôn trọng nhóm, trân trọng hiện tại và đón nhận những thứ sắp đến trong tương lai.