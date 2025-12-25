Người dân ven Hồ Gươm bắt đầu di dời, bàn giao mặt bằng xây quảng trường hơn 2ha

Những ngày qua, từ sáng sớm đến tối muộn, không khí tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên tất bật hơn thường ngày. Sau khi nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt, nhiều hộ dân sinh sống lâu năm bắt đầu thu dọn đồ đạc, di chuyển để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án mở rộng không gian công cộng phía đông Hồ Hoàn Kiếm.

Ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng vốn nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho xe máy ra vào. Vì vậy, phần lớn việc vận chuyển đồ đạc được thực hiện thủ công hoặc bằng xe máy. Các vật dụng như tủ lạnh, bàn ghế, đồ gia dụng được buộc chằng, chở từng chuyến nhỏ ra ngoài. Có gia đình tranh thủ chuyển đồ từ sáng sớm để tránh đông người, cũng có hộ dọn dẹp kéo dài tới tối muộn nhằm kịp tiến độ bàn giao.

Do nhân lực hạn chế và lối vận chuyển chật hẹp, nhiều gia đình chọn chuyển đồ từng ngày, mỗi ngày một ít. Một số hộ thuê người bốc vác, trong khi những gia đình khác tự thu xếp với sự hỗ trợ của người thân.

Nhiều đồ đạc cũ được các hộ dân bán lại cho người thu gom phế liệu. Những vật dụng không còn nhu cầu sử dụng như mái tôn, khung sắt, đồ gỗ hỏng được tháo dỡ, phân loại ngay tại nhà.

Trong các căn nhà đã được dọn trống, mảnh kính vỡ, gạch đá vương vãi, đồ sinh hoạt như bát đũa, giày dép, quần áo bị bỏ lại, tạo nên khung cảnh trống trải, tan hoang.

Chỉ cách bờ Hồ Hoàn Kiếm vài trăm mét, không gian bên trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng giờ đây trở nên yên tĩnh, khác hẳn với nhịp sống đông đúc trước đó. Những căn nhà cửa đóng then cài, một số đã tháo dỡ xong, chỉ còn trơ lại kết cấu chờ phá bỏ theo kế hoạch giải phóng mặt bằng.

Bà Lê Lan Oánh cho biết bắt đầu chuyển nhà từ khoảng một tuần trước. Hôm nay, bà quay lại để thu dọn nốt những vật dụng còn sót lại và chào tạm biệt bà con lối xóm đã gắn bó suốt nhiều chục năm.

“Tôi sống một mình nên mỗi ngày chỉ chuyển được một ít. Phường cũng bố trí xe hỗ trợ chở đồ nên đỡ vất vả. Ở đây chật chội, điều kiện sinh hoạt còn nhiều bất tiện. Tôi đồng tình với chủ trương của thành phố và hài lòng với mức đền bù”, bà Oánh chia sẻ.

Sự lưu luyến hiện rõ trên gương mặt nhiều hộ dân khi rời khỏi con ngõ quen thuộc. Trong lúc thu dọn đồ đạc, họ tranh thủ trò chuyện, hỏi thăm nhau về nơi ở mới, công việc sắp tới, xen lẫn những cái bắt tay và lời chào tạm biệt khu phố cũ. Nhiều hộ cho biết, trước mắt sẽ thuê nhà để ổn định cuộc sống, chờ hoàn tất thủ tục và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư do chính quyền bố trí.

Việc các hộ dân tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu chuyển đi đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình giải phóng mặt bằngphục vụ dự án mở rộng không gian công cộng ven Hồ Hoàn Kiếm. Từ một ngõ nhỏ đông đúc, sinh hoạt san sát, khu vực này đang dần khép lại một giai đoạn lịch sử để chuẩn bị cho diện mạo đô thị mới.

Khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm có diện tích khoảng 2,14 ha, phía tây giáp hồ và đường Đinh Tiên Hoàng, phía bắc giáp khu dân cư, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Khu đất này được quy hoạch làm Quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo không gian cây xanh ven hồ, phục vụ sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm.

Khu vực thu hồi đất của dự án gồm 47 chủ sử dụng, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân. Trong tháng 12, UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 25 hộ; trong đó 20 hộ đã nhận tiền. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được giải quyết theo quy định.