Thông tin trên được ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM nêu tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội TP.HCM, chiều 21/8.

Lễ 2/9, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa ba điểm tầm cao ở các phường An Khánh, Bình Dương, Vũng Tàu và một điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm đầu đường hầm sông Sài Gòn (thuộc phường An Khánh), Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Điểm bắn tầm thấp đặt tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới.

Các màn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày Quốc khánh 2/9.

Trước đó, lúc 19h30 cùng ngày, TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại 3 địa điểm gồm: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu ngoài trời Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Việc bắn pháo hoa được thực hiện theo Nghị định 137/2020 của Chính phủ, quy định các thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp trong các dịp quan trọng như Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm ngày Giải phóng 30/4...

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, TP.HCM còn triển khai nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 như triển lãm ảnh, dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang liệt sĩ, cùng 20 suất biểu diễn phục vụ người dân tại các phường, xã thuộc ba khu vực sau hợp nhất.