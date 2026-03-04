Người dân than trời khi BĐS mất giá vì pickleball: Khách đến mua nhìn thấy sân bóng liền kề lập tức từ chối!

Pickleball vốn trở thành môn thể thao phát triển nhanh nhất tại Mỹ này. Tuy nhiên, phía sau sự bùng nổ đó lại xuất hiện một hệ lụy ít ai ngờ tới. Nhiều chủ nhà sống gần sân pickleball cho rằng tiếng ồn từ môn thể thao này đang khiến bất động sản của họ mất giá và khó bán.

Không phải ai cũng thích pickleball

Cặp vợ chồng tại Sagamore Beach, Cape Cod cho biết họ đã rao bán căn nhà suốt bảy tháng nhưng vẫn không tìm được người mua, dù đã nhiều lần hạ giá. Theo họ, nguyên nhân chính nằm ở sân pickleball của một câu lạc bộ tư nhân nằm ngay phía sau nhà.

Gia đình này thậm chí đã thuê luật sư để yêu cầu tạm đóng cửa sân chơi cho đến khi căn nhà được bán thành công. Luật sư đại diện khẳng định tiếng “póc póc” liên tục của bóng pickleball là dạng tiếng ồn gây khó chịu và gần như không thể khắc phục triệt để.

Josh Judge, môi giới thuộc Berkshire Hathaway HomeServices tại New Hampshire, cho biết anh từng chứng kiến khách hàng từ chối xem nhà chỉ vì phát hiện sân pickleball ở gần.

"Tôi từng có một khách hàng rất thích một căn nhà trong ảnh rao bán. Nhưng khi chúng tôi đến nơi và họ nhìn thấy sân pickleball ở liền kề, họ lập tức từ chối mua căn nhà, thậm chí không muốn vào bên trong xem xét", Judge nhớ lại.

Theo các chuyên gia bất động sản, tác động của sân pickleball đến giá nhà không phải lúc nào cũng giống nhau.

Nhà kinh tế Hannah Jones nhận định những khu vực sôi động có thể khiến một số người mua e ngại, đặc biệt là những người nhạy cảm với tiếng ồn. Tuy nhiên, với nhóm người yêu thích hoạt động ngoài trời hoặc thể thao cộng đồng, việc sống gần sân chơi lại là điểm cộng. Nói cách khác, pickleball có thể vừa là lợi thế, vừa là bất lợi - tùy vào đối tượng người mua.

Tác động của sân chơi Pickleball đến giá trị BĐS

Nhìn chung, ảnh hưởng của các sân chơi pickleball gần đó đến giá trị bất động sản không hề đơn giản. Trong khi một số người mua coi sân chơi là một lợi thế, những người khác lại xem chúng là một yếu tố bất lợi. Vấn đề chính xuất phát từ tiếng ồn, cụ thể là âm thanh lặp đi lặp lại của vợt va vào bóng, có thể phá vỡ sự yên tĩnh của các khu dân cư.

Tùy thuộc vào khoảng cách của bất động sản đến tòa án, tiếng ồn này có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó ở các mức độ khác nhau.

Trang Thedink Pickleball dẫn các báo cáo gần đây, giá trị của BĐS gần sân chơi pickleball có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách. Chẳng hạn:

- Các bất động sản liền kề: Những ngôi nhà nằm ngay cạnh sân chơi pickleball có thể bị giảm giá trị từ 10-20% do ô nhiễm tiếng ồn và lưu lượng giao thông từ người chơi.

- Cách đó 1-2 dãy nhà: Các bất động sản nằm xa hơn một chút, khoảng 1-2 dãy nhà so với các khu dân cư, có thể bị giảm giá trị từ 5-10% .

- Cách sân bóng từ 3 dãy nhà trở lên: Điều thú vị là, những ngôi nhà nằm cách sân từ ba dãy nhà trở lên có thể tăng giá trị từ 1-5% , nhờ sự tiện lợi của việc ở gần sân bóng mà không phải chịu tiếng ồn.

Tìm giải pháp dung hòa

Trước làn sóng khiếu nại, nhiều địa phương đã tìm cách giảm thiểu xung đột. Thành phố Braintree (bang Massachusetts) đã chi 450.000 USD để xây dựng các sân pickleball mới. Thế nhưng sau khi đưa vào sử dụng, người dân sống xung quanh phản ánh tiếng ồn quá lớn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương phải duyệt thêm 22.000 USD để lắp đặt các tấm chắn, tường cách âm nhằm giảm bớt âm thanh phát ra từ sân chơi.

Ngoài việc lắp đặt hệ thống giảm ồn, nhiều nơi còn áp dụng các biện pháp như giới hạn khung giờ chơi trong ngày, quy định số ngày hoạt động hoặc di dời sân đến vị trí xa khu dân cư hơn để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh.

Tuy vậy, không phải ai cũng xem tiếng “póc póc” đặc trưng của pickleball là phiền toái. Sandy Selig, một cư dân Las Vegas sống ngay cạnh sân pickleball trong khu dân cư, cho biết tiếng ồn đôi lúc có thể gây xao nhãng, nhưng cô không quá khó chịu.

Bản thân cô là người yêu thích môn thể thao này và cảm thấy may mắn khi có sân chơi gần nhà. Thậm chí, tiếng bóng nhiều khi khiến cô muốn ra ngoài vận động ngay.

“Có lúc nghe tiếng bóng là tôi chỉ muốn chạy ra sân ngay, Phần lớn thời gian, âm thanh đó lại khiến tôi thấy dễ chịu vì nó gợi nhắc đến bộ môn mình yêu thích", cô chia sẻ.