Người dân quay clip tố đi ngược chiều, nữ tài xế bị CSGT phạt nguội

Ngày 12/7, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với tài xế N.T.T.D. (sinh năm: 1993, ngụ tại đường Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu).

Trước đó, vào 6h55 ngày 5/7/2024 tại đường Thống Nhất, TP. Vũng Tàu, N.T.T.D. điều khiển xe ô tô BKS 72A - 007... lưu thông ngược chiều ở nơi có biển báo cấm đi ngược chiều đường.

Tại cơ quan công an, tài xế D. đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình. Chiếc ô tô do bố D. đứng tên. Công an TP. Vũng Tàu cũng đã tạm giữ giấy phép lái xe của D. để xử lý theo quy định của pháp luật.