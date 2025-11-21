Người đàn ông uống rượu lâu năm suýt tử vong vì viêm tụy cấp

Các bác sĩ khoa Điều trị Tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, vừa cứu sống một ca viêm tụy cấp đặc biệt nặng trên nền nhiều bệnh lý mạn tính và thói quen uống rượu kéo dài.

Người này nhập viện khi đau bụng dữ dội, khó thở, mệt lả và huyết áp tụt sâu. Trước đó hai ngày, ông bắt đầu đau thượng vị lan ra sau lưng, sốt và khó thở tăng nhanh.

Khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng sốt cao, tím tái, nhịp thở nhanh và có dấu hiệu suy hô hấp cấp . Xét nghiệm cho thấy chỉ số nhiễm khuẩn ở mức nguy kịch.

Theo bác sĩ, việc ông sử dụng rượu nhiều năm là yếu tố làm tuyến tụy tổn thương kéo dài, khiến phản ứng viêm bùng phát dữ dội và diễn tiến nhanh chóng đến sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan. Các bệnh nền kèm theo như tiểu đường, gout và suy thượng thận tiếp tục làm tình trạng nặng thêm.

Thói quen xấu khó bỏ khiến người đàn ông suy thận, viêm tụy cấp. (Ảnh minh hoạ)

Đứng trước nguy cơ tử vong cao, ê-kíp hồi sức lập tức can thiệp bằng thở máy xâm nhập, bù dịch tích cực, duy trì hai vận mạch liều cao, phối hợp kháng sinh phổ rộng và tiến hành lọc máu liên tục. Kỹ thuật này giúp loại bỏ độc chất và các chất trung gian gây viêm, hỗ trợ cơ thể vượt qua giai đoạn rối loạn nội môi nghiêm trọng.

Sau gần ba ngày hồi sức, huyết động bệnh nhân ổn định dần, tình trạng hô hấp cải thiện, bác sĩ ngừng lọc máu và cắt vận mạch. Ngày thứ ba, ông được rút ống nội khí quản và chuyển sang thở oxy dòng thấp. Những ngày tiếp theo, bệnh nhân hết sốt, bụng mềm, ăn uống trở lại và các chỉ số sinh tồn về mức bình thường.

Hiện người bệnh tỉnh táo, hô hấp ổn định và đang tiếp tục theo dõi. Ca bệnh cho thấy thói quen uống rượu lâu năm có thể âm thầm tàn phá tuyến tụy và biến một cơn viêm sang giai đoạn đe dọa tính mạng chỉ trong thời gian ngắn.