Ông Kenji Sato bàng hoàng khi phát hiện sổ tiết kiệm của gia đình chỉ còn đúng một triệu yen (165 triệu đồng), dù suốt 30 năm qua ông đều giao cho vợ toàn bộ mức lương 12 triệu yen mỗi năm.

Theo VnExpress, ở tuổi 57, chỉ còn 3 năm nữa là nghỉ hưu, ông Kenji Sato, nhân viên một công ty sản xuất tại Tokyo, bắt đầu hỏi vợ về tài sản tích lũy. Với tổng thu nhập gia đình khoảng 13 triệu yen mỗi năm, ông nhẩm tính sổ tiết kiệm phải có ít nhất 10 đến 20 triệu yen. Tuy nhiên, con số thực tế trong sổ chỉ vỏn vẹn một triệu yen khiến ông chết lặng.

"Tôi tưởng mình nhìn nhầm. 30 năm lao động cật lực của tôi rốt cuộc được cái gì?", ông Kenji nói.

Khi ông chất vấn, người vợ 55 tuổi giải thích số tiền đã chi vào học phí đại học tư thục của hai con, trả nợ mua nhà và chi phí sinh hoạt tăng cao. Bà cũng thừa nhận dùng tiền làm thêm của mình để mua sắm cá nhân.

Người đàn ông "trắng tay" sau 30 năm tin tưởng giao hết lương cho vợ. Ảnh minh họa: Gentosha.

Suốt 30 năm kết hôn, ông Sato luôn để vợ – bà Yumi – toàn quyền quản lý tài chính, còn bản thân sống theo chế độ “okozukai” (tiền tiêu vặt). Trong giai đoạn dịch Covid-19, khoản này bị cắt xuống còn 20.000 yen/tháng và được giữ nguyên đến nay.

“Giờ đây một bữa trưa đơn giản cũng hơn 1.000 yen. Sống với 20.000 yen mỗi tháng thực sự rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ mình sắp nghỉ hưu nên cố chịu”, ông kể.

Cú sốc tài chính khiến ông nhận ra vợ quản lý tiền bạc khá tùy tiện, còn bản thân do phó mặc quá lâu nên không nắm được dòng tiền gia đình. “Giá như tôi để ý sớm, có lẽ đã không phải chật vật với 20.000 yen mỗi tháng và rơi vào tình cảnh này”, ông nói.

Việc chồng giao toàn bộ thu nhập cho vợ giữ khá phổ biến ở Nhật Bản. Khảo sát của Plus Eight cho thấy một nửa đàn ông tuổi 50 sống bằng tiền tiêu vặt do vợ phát, khiến tài chính gia đình gần như “bất khả xâm phạm” nếu người quản lý không minh bạch.

Theo Ủy ban Thông tin Tài chính Nhật Bản, dù tài sản trung bình của các hộ gia đình ở nhóm tuổi 50 đạt khoảng 11 triệu yên, vẫn có 27% không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào. Ngay cả những gia đình thu nhập tốt như nhà ông Sato, gần 10% cũng rơi vào cảnh “sạch túi”.

Tạp chí Gia đình Việt Nam cho biết, giới chuyên gia tính toán rằng một cặp vợ chồng Nhật Bản sau khi nghỉ hưu cần khoảng 232.000 yên mỗi tháng để duy trì mức sống tối thiểu. Nếu sống thêm 20–30 năm sau tuổi nghỉ, họ phải có từ 55 đến 83 triệu yên dự phòng.

So với những con số này, 1 triệu yên gần như chẳng đủ cho nổi vài tháng sinh hoạt.

Nhận thấy rủi ro đang cận kề, ông Sato quyết định thay đổi. Hai năm nữa con trai út sẽ tốt nghiệp đại học, gia đình sẽ giảm bớt áp lực học phí. Ông dự định tiếp tục làm việc sau tuổi 60 đồng thời tự mình nắm quyền kiểm soát tài chính để bù lại quãng thời gian dài chỉ biết đưa hết và tin”

“Tiếc là tôi nhận ra quá muộn. Nhưng nếu không tự đứng ra quản lý từ bây giờ, tuổi già của chúng tôi sẽ rất chông chênh”, ông nói.