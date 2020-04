Người đàn ông phát hiện 700 con giun "làm tổ" trong não, bác sĩ cảnh báo những loại thực phẩm quen thuộc chứa nhiều giun sán bậc nhất

Theo tờ QQ mới đưa tin gần đây, ông Tan 43 tuổi ở Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) đã nhập viện trong tình trạng đau đầu kinh khủng liên tục trong 1 tháng. Khi không thể chịu nổi nữa, ông đành phải tìm sự trợ giúp của các bác sĩ tại bệnh viện Chiết Giang.

Qua thăm khám sơ bộ ban đầu, bác sĩ Weizi chẩn đoán ông Tan đã bị bệnh u nang sán trong não. Đáng sợ hơn, khi quan sát bằng máy móc thì phát hiện hơn 700 con giun đang "làm tổ" trong não của ông. Hiện tại toàn bộ nội tạng cùng một số mô não đã bị ảnh hưởng trầm trọng do giun sán đã "ăn" hết mọi thứ, gây ra tổn thương không thể hồi phục.

Hình ảnh giun đang bò trong não ông Tan được chia sẻ trên truyền hình Trung Quốc.

Trước mắt, tuy vẫn giữ được tính mạng nhưng sau này cơ thể cùng sức khỏe của ông Tan sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Khi hỏi chuyện, ông Tan cho biết sau khi ăn món lẩu tươi sống thì đã thấy đau đầu và co giật liên tục. Nhưng ông nghĩ đó là nhức đầu bình thường và sẽ khỏi nếu nghỉ ngơi đầy đủ, cuối cùng lại thành ra "tiếp tay" cho lũ giun sán tàn phá.

Bác sĩ Weizi chia sẻ rằng, rất có thể ông Tan đã ăn lẩu tươi sống không chín kỹ nên mới mắc giun sán. Cụ thể, các loại thịt tươi sống nếu ăn chín tái sẽ là "con đường" đưa các loại ký sinh trùng nguy hiểm vào người, nhất là các loại trứng sán. Hai loại thịt heo và thịt cừu thường là nguồn dễ nhiễm ấu trùng sán lợn nhất.

Theo đó, ấu trùng sán lợn (cysticercosis) là bệnh truyền nhiễm ở mô gây ra bởi ấu trùng sán dây lợn. Các nguồn gây bệnh thường do cách ăn thực phẩm hoặc uống nước bị ô nhiễm có chứa trứng sán, nhất là trong các loại thịt và rau chưa chín.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trứng sán dây nếu xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương có thể gây ra các triệu chứng thần kinh cho bệnh nhân, bao gồm cả động kinh. May mắn là bệnh sán dây có thể được điều trị bằng thuốc, nhưng liều lượng và thời gian điều trị có thể thay đổi do mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng.

Thông qua sự việc, bác sĩ Weizi cũng lên tiếng cảnh tỉnh mọi người tốt nhất là hãy cảnh giác khi ăn những loại thực phẩm này, bởi chúng luôn là nguồn chứa cực nhiều trứng giun sán nếu không nấu chín kỹ:

1. Thịt heo và thịt bò

Thịt bò và thịt heo thường là 2 loại thực phẩm chứa nhiều ấu trùng sán dây và trứng. Nếu thường xuyên ăn tái, các ký sinh trùng sẽ chui vào cơ thể rồi sinh sôi nảy nở bên trong. Chúng sẽ dần phát triển to lên ở trong ruột và gây nên nhiều loại bệnh nguy hiểm. Vậy nên cần phải ăn chín uống sôi 2 loại thịt này, nhất là khi ăn các loại lẩu tươi sống.

Một con sán dây dài tới 14cm trong người một nam bệnh nhân.

2. Thịt ếch và thịt rắn

Ếch và rắn là vật chủ hay gặp nhất của ấu trùng sán nhái (Sparganosis). Cụ thể, đây là bệnh thường thấy ở các quốc gia châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… Bệnh thường không có biểu hiện lâm sàng ban đầu nên nếu phát hiện muộn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng theo tờ Fox News, một người đàn ông ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã trải qua những cơn tê buốt bên trái cơ thể từ nhiều năm trước. Đến lúc đi khám mới phát hiện anh bị nhiễm bệnh sán nhái trong não. Điều đáng nói, các bác sĩ cho rằng con sán dây dài khoảng 12cm này đã kí sinh trong não của anh tới cả 10 năm mà không ai hay biết.

Con giun dài 12cm được các bác sĩ gắp ra trong não bệnh nhân.

"Cũng may mắn là sau 2 giờ phẫu thuật, chúng tôi đã loại bỏ thành công sán khỏi não của người đàn ông kia. Nếu vẫn còn sống dù chỉ một con thôi thì chúng vẫn lại sinh sôi như thường" – Bác sĩ Gu Youming, người phẫu thuật cho bệnh nhân chia sẻ.

3. Cá hồi và sushi

Đây là 2 món đặc sản trong các nhà hàng nổi tiếng của Nhật Bản, kể cả Việt Nam hiện vẫn đang bán rất nhiều. Nếu ăn các loại cá nước ngọt tươi sống, bạn rất dễ bị nhiễm sán lá gan, không phát hiện kịp sẽ gây viêm đường mật, xơ gan và thậm chí là ung thư gan. Theo bác sĩ Weizi khuyên, bạn hoàn toàn có thể yên tâm ăn cá hồi và sushi ở một lượng nhất định, không nên ăn quá nhiều trong một thời gian ngắn.

Để không ăn phải thực phẩm bị nhiễm giun sán, mọi người cần phải:

- Rửa sạch sẽ thực phẩm trước khi chế biến, tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi.

- Phải tẩy giun 6 tháng/lần.

- Không ăn tiết canh, thịt heo tái và nội tạng không rõ nguồn gốc.

- Quản lý rác thải hợp lý, tăng cường vệ sinh môi trường và giữ nơi ở luôn sạch sẽ.

Theo QQ