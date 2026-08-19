Bệnh viện Quân y 175 cho biết, Đơn vị Quản lý rối loạn giấc ngủ vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 36 tuổi bị hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng. Người bệnh thường xuyên mệt mỏi, đau đầu sau khi thức dậy và buồn ngủ ban ngày dù dành nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Theo người nhà bệnh nhân, khi ngủ bệnh nhân ngáy to, nhiều lần có biểu hiện nghẹt thở rồi giật mình tỉnh giấc. Có thời điểm, người bệnh ngừng thở gần một phút. Tuy nhiên, do cho rằng đây chỉ là tình trạng “ngáy to” thông thường nên bệnh nhân không đi khám.

Tại Bệnh viện Quân y 175, sau khi thăm khám cho thấy, bệnh nhân có tiếng thở vùng hầu họng rất to, giống tiếng ngáy, ngay cả khi đang thức. Vòng cổ của bệnh nhân lên tới 45 cm. Kết quả nội soi tai mũi họng ghi nhận tình trạng quá phát amidan, màn hầu và lưỡi gà, làm hẹp đường thở trên. Đây là những yếu tố thuận lợi khiến đường thở dễ bị xẹp khi ngủ, đặc biệt ở người béo phì.

Kết quả đo giấc ngủ cho thấy bệnh nhân có hơn 130 lần ngưng thở mỗi giờ, nồng độ oxy trong máu giảm rất thấp. Xét nghiệm khí máu động mạch ban ngày cũng ghi nhận tình trạng ứ CO2. Người bệnh được chẩn đoán mắc hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng, kèm hội chứng giảm thông khí do béo phì.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

BSCKI. Trịnh Đức Lợi, Đơn vị Quản lý rối loạn giấc ngủ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, người bệnh được chẩn đoán mắc hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng kèm hội chứng giảm thông khí do béo phì. Bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp áp lực dương đường thở (PAP). Chỉ sau đêm đầu tiên, giấc ngủ được cải thiện rõ rệt, tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ ban ngày giảm đáng kể. Các chỉ số hô hấp cũng dần trở về bình thường sau những ngày điều trị tiếp theo

Cũng theo BS Lợi, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là bệnh lý khá phổ biến nhưng thường bị bỏ sót. Tại Việt Nam, ước tính có hơn 4 triệu người trên 30 tuổi mắc bệnh. Nếu không được điều trị, bệnh có thể dẫn đến tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ, suy hô hấp, đồng thời làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông do buồn ngủ ban ngày.

Do đó, người dân cần lưu ý, ngáy to không phải lúc nào cũng vô hại. Khi tiếng ngáy đi kèm với ngừng thở, nghẹt thở khi ngủ hoặc buồn ngủ quá mức vào ban ngày, người bệnh cần được khám chuyên khoa sớm. Việc phát hiện và điều trị đúng không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn phòng ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe và tính mạng.