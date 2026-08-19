Khi bước vào chế độ giảm cân, nhiều người thường có xu hướng cắt giảm tinh bột, đồ ngọt và thậm chí loại bỏ hoàn toàn trái cây vì lo lượng đường tự nhiên sẽ khiến cân nặng tăng.

Thực tế, đây không phải lựa chọn cần thiết với đa số người khỏe mạnh. Trái cây nguyên quả cung cấp nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất, trong khi lượng năng lượng thường không quá cao. Chất xơ cũng giúp tạo cảm giác no, khiến bạn ít có xu hướng ăn vặt hơn. Harvard Health khuyến nghị ưu tiên trái cây nguyên quả thay vì nước ép bởi quá trình ép làm giải phóng đường nhanh hơn và đồ uống cũng dễ khiến chúng ta nạp quá nhiều năng lượng.

Trong số các khoáng chất có trong trái cây, kali đặc biệt đáng chú ý. Kali tham gia duy trì cân bằng dịch và có mối liên hệ chặt chẽ với natri trong cơ thể. Khi lượng kali trong khẩu phần phù hợp, cơ thể có thể tăng bài tiết natri qua nước tiểu, qua đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Tuy nhiên, cần hiểu rõ: kali không phải “thần dược đốt mỡ”. Muốn giảm cân, yếu tố quyết định vẫn là tổng năng lượng nạp vào thấp hơn mức cơ thể tiêu hao trong thời gian dài.

1. Chuối: Món ăn nhanh gọn cho người đang giảm cân

Nhắc đến thực phẩm giàu kali, chuối gần như là cái tên quen thuộc nhất. Theo dữ liệu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), một quả chuối cỡ vừa cung cấp khoảng 422mg kali. Chuối cũng có chất xơ và carbohydrate, giúp cung cấp năng lượng tương đối nhanh, phù hợp làm bữa phụ trước khi vận động hoặc thay thế các món ăn vặt nhiều đường.

Điểm quan trọng là ăn chuối nguyên quả thay vì biến nó thành món tráng miệng nhiều đường. Một quả chuối ăn cùng sữa chua không đường hoặc một ít yến mạch có thể trở thành bữa phụ khá tiện lợi. Ngược lại, nếu xay chuối với sữa đặc, đường, kem hoặc các loại siro, lượng calo của món ăn sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, người giảm cân không cần loại bỏ chuối, nhưng nên kiểm soát khẩu phần.

2. Bơ: Nhiều chất béo nhưng vẫn có thể xuất hiện trong thực đơn giảm cân

Bơ thường khiến người giảm cân e ngại vì chứa chất béo. Tuy nhiên, đây chủ yếu là chất béo không bão hòa và bơ cũng cung cấp chất xơ, kali cùng nhiều dưỡng chất khác. Chính vì vậy, một lượng bơ vừa phải có thể giúp bữa ăn trở nên ngon miệng và tạo cảm giác no lâu hơn.

Nhưng có một điểm cần nhớ: bơ không phải loại trái cây “ăn càng nhiều càng giảm cân”. Do có mật độ năng lượng cao hơn nhiều loại trái cây khác, ăn quá nhiều bơ vẫn có thể khiến tổng lượng calo trong ngày vượt mức cần thiết. Một cách đơn giản là dùng một phần bơ nhỏ trong salad, ăn cùng trứng hoặc bánh mì nguyên cám thay cho các loại sốt béo, thay vì ăn cả quả trong một lần.

3. Cà chua bi: Nhỏ nhưng cực kỳ tiện cho người ăn kiêng

Cà chua bi có ưu điểm rất rõ ràng: nhiều nước, tương đối ít năng lượng và dễ mang theo. Bạn có thể rửa sạch, cho vào hộp và sử dụng như món ăn vặt thay cho bánh quy, snack hoặc kẹo. Vị chua ngọt tự nhiên cũng giúp giải tỏa phần nào cảm giác thèm đồ ngọt.

Cà chua còn cung cấp lycopene, một carotenoid có hoạt tính chống oxy hóa. Theo dữ liệu dinh dưỡng của NIH, một quả cà chua cỡ vừa cung cấp khoảng 292mg kali. Tuy nhiên, đừng biến món ăn nhẹ lành mạnh thành một “quả bom calo” bằng cách chấm cà chua với sốt mayonnaise, sốt phô mai hoặc các loại nước chấm nhiều đường.

Nếu muốn ăn ngon hơn, có thể kết hợp cà chua bi với trứng luộc, ức gà hoặc salad rau xanh.

4. Chanh dây: Ít năng lượng, nhiều hương vị

Chanh dây có vị chua đặc trưng, chứa chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Đây cũng là lựa chọn thú vị cho những người thường xuyên thèm đồ uống ngọt.

Thay vì uống trà sữa, nước ngọt hoặc nước trái cây đóng chai, bạn có thể dùng phần ruột chanh dây với sữa chua không đường hoặc thêm vào nước lọc.

Tuy nhiên, không nên cho nhiều đường hoặc mật ong nếu mục tiêu là giảm cân. Một ly nước chanh dây có thể nhanh chóng trở thành thức uống giàu năng lượng nếu được pha với quá nhiều chất tạo ngọt.

Với trái cây, cách ăn càng đơn giản càng dễ kiểm soát lượng calo.

Từng chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống, PGS.TS Bùi Thị Nhung, Trưởng khoa Dinh dưỡng Học đường và Ngành nghề, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhấn mạnh rằng một chế độ ăn hợp lý cần đa dạng thực phẩm và bảo đảm cân đối dinh dưỡng.

Điều này cũng áp dụng với trái cây giàu kali. Không có chuyện chỉ cần ăn chuối, bơ, cà chua hay chanh dây là cơ thể tự động “đốt mỡ”.

Ăn trái cây thế nào để không phản tác dụng?

- Thứ nhất, ưu tiên trái cây nguyên quả. Nhai cả quả giúp bổ sung chất xơ và dễ kiểm soát khẩu phần hơn so với uống nước ép.

- Thứ hai, đừng ăn vô tội vạ. Trái cây vẫn chứa carbohydrate và đường tự nhiên. Một chế độ giảm cân tốt cần tính đến tổng năng lượng của cả ngày.

- Thứ ba, tránh biến trái cây thành món tráng miệng nhiều đường. Chuối thêm kem, bơ trộn sữa đặc hay nước chanh dây thêm rất nhiều đường đều có thể khiến lượng calo tăng mạnh.

- Thứ tư, kết hợp trái cây với protein và chất xơ. Một phần chuối với sữa chua không đường, cà chua bi với trứng luộc hoặc bơ với salad sẽ phù hợp hơn so với chỉ ăn trái cây rồi nhanh chóng đói trở lại.

Nên tăng rau củ quả đa dạng, ưu tiên thực phẩm ít chế biến

Đáng chú ý, một số nghiên cứu quan sát đã tìm thấy mối liên hệ giữa lượng kali trong khẩu phần và các chỉ số như BMI, vòng eo, nhưng đây không phải bằng chứng cho thấy kali trực tiếp làm giảm cân.

Một chế độ ăn lành mạnh hiện nay cũng được khuyến nghị theo hướng tăng rau củ quả đa dạng, ưu tiên thực phẩm ít chế biến, kiểm soát năng lượng và hạn chế đường bổ sung, thay vì tập trung vào một dưỡng chất duy nhất.

Người có bệnh thận cần đặc biệt lưu ý

Kali rất cần thiết với cơ thể, nhưng không phải ai cũng nên chủ động ăn thật nhiều thực phẩm giàu kali. Người mắc bệnh thận hoặc đang sử dụng một số thuốc có thể làm tăng kali máu cần hỏi bác sĩ trước khi tăng đáng kể lượng kali trong khẩu phần. NIH lưu ý nhóm người suy giảm khả năng đào thải kali có nguy cơ tăng kali máu, ngay cả khi lượng kali từ chế độ ăn không quá cao.

Vì vậy, nếu đang giảm cân, hãy nhớ nguyên tắc đơn giản: ăn đa dạng, ưu tiên trái cây nguyên quả, kiểm soát khẩu phần và tạo thâm hụt năng lượng hợp lý. Bốn lựa chọn trên có thể giúp thực đơn giảm cân ngon miệng hơn, nhưng không có loại nào đủ sức thay thế một chế độ ăn khoa học và vận động đều đặn.