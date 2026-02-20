Liên quan tới đoạn clip dài gần 2 phút phản ánh sự việc người đàn ông lái ô tô chặn trước - khóa sau trong ngõ tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, công an phường Trần Phú mời anh N.V.L và chị Đ.T.H là chủ xe ô tô 38A-612.xx đến công an phường để làm việc. Quá trình làm việc, anh N.V.L và chị Đ.T.H nhận thực hành vi của mình là sai và thiếu ý thức trong tham gia giao thông đường bộ.

Vụ việc đang được Công an phường Trần Phú tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an mời người đàn ông trong đoạn clip gây xôn xao đến làm việc.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người đàn ông trong clip gây xôn xao làm việc tới một cơ quan báo chí. Tuy nhiên, thông tin trên Lao Động vào chiều 19/2, một cán bộ công tác tại phường Trần Phú cho biết, người đàn ông trong vụ việc tên N.V.L (SN 1985, trú trên địa bàn phường Trần Phú), trước đây làm chủ thầu nhỏ, còn hiện làm việc tại một doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị nội thất, điện nước.

Như đã thông tin trước đó thì vào ngày 18/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh gia đình anh P.A.T. (SN1997, Hà Tĩnh) đi du xuân bằng ô tô màu đen ở đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã bắt gặp một chiếc xe ô tô màu trắng biển kiểm soát 38A-612xx đậu phía trước, chặn hết đường đi.

Anh T. đã xuống xe tìm thông tin liên hệ chủ xe nhưng không thấy nên bấm còi để báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện và nhận là chủ xe.

Khi anh T. đề nghị di chuyển xe gọn vào lề để các xe khác đi qua do ngõ nhỏ, người đàn ông này nói khu vực trên được phép đỗ xe và có lời lẽ thách thức, nói rằng "ai cẩu được thì cứ cẩu", đồng thời khẳng định việc đỗ xe tại đây cả ngày là bình thường.

Chiếc xe đỗ chắn hết đường đi. (Ảnh cắt từ clip)

Chưa dừng lại, một lúc sau, người đàn ông này về nhà lái thêm một chiếc xe ô tô khác biển kiểm soát 38A-258.xx đậu chặn ở phía sau khiến anh T. rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không tiến cũng chẳng lùi ra được. Bức xúc hơn, người đàn ông còn nói rằng nhà mình có 5-6 chiếc xe và thích đậu đến tối, đến mai cũng được, ai muốn đi qua thì cẩu xe tránh ra mà đi. Người này còn khẳng định mình quen biết hết công an. Trước tình huống này, anh T. buộc phải liên hệ cơ quan chức năng để trình báo.

Lực lượng Công an phường đã đến hiện trường ngay sau khi có thông tin vụ việc, yêu cầu tài xế lái xe rời khỏi vị trí để các phương tiện khác qua lại. Lúc này, chủ xe còn nói giọng thách thức, nói rằng bị phạt 100 triệu cũng được. Được biết, xe của anh T. bị mắc kẹt hơn 3 giờ đồng hồ và sau khi lãnh đạo Công an phường Trần Phú đến xử lý, anh mới thoát khỏi khu vực trên.